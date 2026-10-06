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Skoda Kylaq vs Tata Nexon vs Maruti Brezza: ₹10 लाख के बजट में कौन सी SUV है सबसे बेहतर?

ऋषभ परमार
last published date : 6 October 2026, 21:46 IST
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Skoda Kylaq vs Tata Nexon vs Maruti Brezza: ₹10 लाख के बजट में कौन सी SUV है सबसे बेहतर?
हाइलाइट्स
  • मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन और स्कोडा काइलाक - ये तीनों ही काफी अलग हैं
  • ब्रेज़ा और नेक्सॉन में कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जबकि काइलाक में सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है
  • रु.10 लाख से कम कीमत में इनमें से सिर्फ़ नेक्सॉन में ही डीज़ल का ऑप्शन मिलता है

अगर आपके पास सब-4-मीटर SUV पर खर्च करने के लिए रु.10 लाख हैं, तो मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, टाटा नेक्सॉन और स्कोडा काइलाक तीन बहुत अलग-अलग विकल्प हैं. ब्रेज़ा वैल्यू और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी पर फ़ोकस करती है, नेक्सॉन में डीज़ल समेत कई तरह के पावरट्रेन के विकल्प मिलते हैं, जबकि काइलाक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव और ज़्यादा प्रीमियम एहसास देती है.

यह भी पढ़ें: रोजाना इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 10 सिटी कारें

लेकिन इस बजट में आपको असल में क्या मिल सकता है और कौन सी SUV सबसे सही रहेगी? हम उपलब्ध वैरिएंट्स, फ़ीचर्स और सेफ़्टी इक्विपमेंट की तुलना करते हैं. जब तक अलग से न बताया गया हो, सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

₹10 लाख में आपको क्या मिल सकता है?

Maruti Suzuki Brezza facelift web 29

इस बजट में, आपको कौन सा वैरिएंट मिलेगा, यह आपके चुने हुए इंजन और गियरबॉक्स पर निर्भर करता है. नीचे दी गई टेबल में, यहाँ बताए गए विकल्पों के आधार पर, ₹10 लाख (एक्स-शोरूम) के आस-पास उपलब्ध सबसे अच्छे वैरिएंट्स की लिस्ट दी गई है.

मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ाटाटा नेक्सॉनस्कोडा काइलाक
₹10 लाख से कम कीमत वाला सबसे महंगा वैरिएंटZXI, टर्बो-पेट्रोल मैनुअलप्योर प्लस S, टर्बो-पेट्रोल AMT / डीज़ल मैनुअलसिग्नेचर, पेट्रोल मैनुअल
अन्य पावरट्रेन विकल्प
VXI, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल		कम कीमत पर टर्बो-पेट्रोल मैनुअलक्लासिक प्लस ऑटोमैटिक
₹10 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत में ऑटोमैटिक का विकल्पसूचीबद्ध प्रकारों में नहींहाँ, टर्बो-पेट्रोल AMTहाँ, क्लासिक प्लस ऑटोमैटिक

डीज़ल विकल्प		उपलब्ध नहीं हैहाँ, प्योर प्लस डीज़ल मैनुअलउपलब्ध नहीं है
कीमत (एक्स-शोरूम)₹7.50 लाख से ₹13.71 लाख₹7.40 लाख से ₹14.52 लाख₹7.59 लाख से ₹13.09 लाख
Tata Nexon Diesel MT 22

ब्रेज़ा में आपको टर्बो-पेट्रोल मैनुअल के साथ बेहतर फ़ीचर्स वाला ZXI ट्रिम मिलता है, जबकि नेक्सन बजट में ऑटोमैटिक पेट्रोल और डीज़ल दोनों ऑप्शन देने के लिए जानी जाती है. काइलाक में भी आपको ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको क्लासिक प्लस ट्रिम चुनना होगा. अगर आप अपना बजट लगभग रु.50,000 बढ़ा सकते हैं, तो सिग्नेचर ऑटोमैटिक भी एक ऑप्शन बन जाता है.

Kylaq

आपको कौन-से फ़ीचर्स मिलते हैं?

इस तुलना के लिए, मैं हर मामले में ₹10 लाख (एक्स-शोरूम) के आस-पास उपलब्ध सबसे ऊंचे वैरिएंट को देख रहा हूँ.

फीचरमारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा ZXIटाटा नेक्सॉन प्योर प्लस Sस्कोडा काइलाक सिग्नेचर
हेडलैम्पऑटो LED के साथ डीआरएलDRL के साथ ऑटो LEDDRL के साथ LED
गाड़ी की पिछली लाइटएलईडीएलईडीएलईडी
व्हीलDRL के साथ LEDकवर के साथ 16-इंच स्टील व्हील16-इंच अलॉय व्हील्स
रूफ रेलहांहांहां
रियर स्पॉइलरहांनहींहां
शार्क-फिन एंटीनाहांनहींनहीं
सनरूफ़इलेक्ट्रिकवॉइस-असिस्टेड इलेक्ट्रिकइलेक्ट्रिक
टच स्क्रीन7-इंच10.25-इंच7-इंच
ऐप्पल कारप्ले / एंड्रॉइड ऑटोहांवायरलेसवायर्ड
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टरTFT कलर डिस्प्ले वाला 7-इंच MID4-इंच का डिजिटल क्लस्टर3.5-इंच TFT
क्लाइमेट कंट्रोलऑटोमेटिक
पीछे के AC वेंट्सहांहां
ओआरवीएमइलेक्ट्रिकली एडजस्टेबलऑटो फोल्डिंगइलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल
वायरलेस चार्जरहां
एम्बिएंट लाइटिंगहां
एयर फिल्टरहां
ड्राइव मोडइको, सिटी, स्पोर्ट
रेन सेंसिंग वाइपर्सहांहां
पिछली सीटों के हेडरेस्टएडजस्टेबलसभी के लिए एडजस्टेबल
स्टीयरिंग एडजस्टमेंटऊँचाई और पहुँच
Maruti Suzuki Brezza facelift web 46

नेक्सॉन में सबसे बड़ी टचस्क्रीन और वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन इस वैरिएंट में अलॉय व्हील्स नहीं हैं. ब्रेज़ा में वायरलेस चार्जर, ऑटो हेडलैंप, अलॉय व्हील्स और कई काम के सुविधाजनक फ़ीचर्स मिलते हैं. काइलाक में अलॉय व्हील्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और इलेक्ट्रिक सनरूफ़ जैसे फ़ीचर्स हैं, लेकिन इसकी टचस्क्रीन छोटी है और स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी वायर्ड है.

Tata Nexon Diesel MT 29

कौन सा ज़्यादा सुरक्षित है?

सेफ्टी फीचर्सब्रेज़ा ZXIनेक्सॉन प्योर प्लस Sकाइलाइक सिग्नेंचर
6 एयरबैग्सहांहांहां
एबीएस के साथ ईबीडीहांहांहां
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल / प्रोग्रामहांहांहां
ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्सहांहांहां
पीछे के पार्किंग सेंसर और कैमराहांहांहां
हिल-होल्ड कंट्रोल / ट्रैक्शन कंट्रोलहांहांहां

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम		हांनहींहां
ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंगहांनहीं

नहीं

रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्टहांनहींनहीं
सेफ एग्ज़िट वॉर्निंगहांनहींनहीं
Skoda Kylaq Web 23

तीनों एसयूवी में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX माउंट और रियर पार्किंग असिस्टेंस जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं. ब्रेज़ा ZXi में ब्लाइंड-स्पॉट वार्निंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट और सेफ-एग्जिट वार्निंग जैसी अतिरिक्त ड्राइवर-असिस्टेंस सुविधाएं हैं. इसमें टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जो नेक्सॉन प्योर प्लस एस में नहीं है.

maruti suzuki brezza facelift web 48

निर्णय

₹10 लाख से कम कीमत वाली ये तीनों एसयूवी एक अच्छा विकल्प हैं, लेकिन हर एक की अपनी खासियतें हैं. अगर आप ड्राइविंग के अनुभव और परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं, तो काइलाक एक बेहतरीन विकल्प है; वहीं नेक्सॉन में कई सारे फीचर्स और पावरट्रेन के सबसे ज़्यादा विकल्प (डीज़ल सहित) मिलते हैं.

Tata Nexon Diesel MT 1

मेरे हिसाब से, ब्रेज़ा कुल मिलाकर सबसे अच्छी वैल्यू देती है. इसमें आपको अच्छे फ़ीचर्स वाला वैरिएंट, अच्छी माइलेज और एक भरोसेमंद पैकेज मिलता है. नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ, इसकी परफ़ॉर्मेंस अब नेक्सॉन और काइलाक के बराबर है. साथ ही, ZXI ट्रिम में आपको बेहतर सेफ़्टी फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

Skoda Kylaq Web 13

तो, सबसे अच्छे ऑल-राउंड पैकेज के तौर पर मैं ब्रेज़ा को चुनूंगा. लेकिन अगर आपको खास तौर पर डीज़ल गाड़ी चाहिए, तो नेक्सॉन ही एकमात्र विकल्प है, और वह भी एक अच्छा विकल्प है.

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ऋषभ परमार
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