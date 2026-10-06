विदेशों में स्कोडा ऑक्टेविया को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिला
- यह फुल हाइब्रिड पावरट्रेन वाली पहली स्कोडा कार है
- इसमें 1.6 kWh का बैटरी पैक दिया गया है; दावा है कि यह सिर्फ़ इलेक्ट्रिक मोड पर 2 किमी तक चल सकती है
- यह सेडान और एस्टेट, दोनों बॉडी स्टाइल में उपलब्ध है
स्कोडा ने विदेशों में ऑक्टेविया में एक दमदार पावरट्रेन दिया है, जिससे यह इस पावरट्रेन वाला ब्रांड का पहला मॉडल बन गया है. नई सीरीज़-पैरेलल हाइब्रिड दो आउटपुट वर्शन में उपलब्ध है और यह ट्रैक्शन बैटरी को चार्जिंग के लिए प्लग-इन किए बिना कार को इलेक्ट्रिक पावर पर चला सकती है.
सबसे पहले, नया पावरट्रेन ऑक्टेविया सेडान और कॉम्बी, दोनों में उपलब्ध है और इसके लिए सिलेक्शन और स्पोर्टलाइन ट्रिम लेवल दिए गए हैं. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं.
स्कोडा का हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है
छोटी इलेक्ट्रिक मोटर मुख्य रूप से जनरेटर का काम करती है और कंबशन इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है. बड़ी ट्रैक्शन मोटर अगले पहियों को चलाती है और ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी रिकवर करती है. यह सिस्टम ड्राइविंग की स्थितियों के आधार पर अपने-आप ऑल-इलेक्ट्रिक, सीरीज़ हाइब्रिड और पैरेलल हाइब्रिड ऑपरेशन के बीच स्विच कर सकता है.
ऑल-इलेक्ट्रिक मोड में, ट्रैक्शन मोटर बैटरी में जमा एनर्जी का इस्तेमाल करती है और इंजन को चालू किए बिना ऑक्टेविया को 2 km तक चला सकती है. सीरीज़ हाइब्रिड मोड में, पेट्रोल इंजन जनरेटर को पावर देती है, जो ट्रैक्शन मोटर को बिजली सप्लाई करता है. इस मोड का इस्तेमाल मुख्य रूप से 60 kmph तक की स्पीड पर किया जाता है, जब बैटरी का चार्ज तय लेवल से कम हो जाता है या जब तेज़ी से स्पीड बढ़ाने (ज़्यादा एक्सेलरेशन) की ज़रूरत होती है.
यह भी: स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10 लाख से शुरू
60 kmph से ज़्यादा की रफ़्तार पर, सिस्टम पैरेलल हाइब्रिड मोड में बदल सकता है. इसमें इंजन क्लच और एक सिंगल फिक्स्ड गियर रेश्यो के ज़रिए सामने के पहियों से मैकेनिकली जुड़ा होता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर अतिरिक्त मदद दे सकती है.
दो पावर आउटपुट
ऑक्टेविया हाइब्रिड दो पावर आउटपुट ऑप्शन के साथ आती है. एंट्री-लेवल वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन (जो 128.7 bhp की ताकत बनाता है) को इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ा गया है, जिससे कुल सिस्टम आउटपुट 134 bhp मिलता है. ज़्यादा पावरफुल वर्जन में भी वही 1.5-लीटर इंजन है, लेकिन यह 147.5 bhp की ताकत बनाता है और इसका कुल सिस्टम आउटपुट 167.6 bhp है. दोनों वर्जन की टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 kmph तक सीमित है.
इस हाइब्रिड सिस्टम में 1.6kWh की बैटरी दी गई है, जिसका चार्ज लेवल अपने आप 40 से 90% के बीच बना रहता है. बैटरी को पिछली सीटों के नीचे लगाया गया है, जबकि पेट्रोल टैंक की क्षमता 40 लीटर है. ऑक्टेविया सेडान में सामान रखने की क्षमता 460 लीटर है, जो पिछली सीटों को मोड़ने पर 1,400 लीटर तक बढ़ जाती है. कॉम्बी मॉडल में यह क्षमता 485 लीटर है, जो पिछली सीटों को मोड़ने पर 1,540 लीटर तक हो जाती है.
कंबशन-इंजन वाले वर्ज़न में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, हाइब्रिड ऑक्टेविया में 13-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, 10-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टेलगेट पर 'हाइब्रिड' बैज मिलता है.
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