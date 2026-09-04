स्कोडा ऑक्टेविया रु.56.69 लाख में हुई लॉन्च, सिर्फ़ 50 यूनिट्स उपलब्ध

स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारत में ऑक्टेविया RS का दूसरा बैच ₹56.69 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह पिछले साल की लॉन्च कीमत से ₹6.70 लाख ज़्यादा है और भारतीय बाज़ार के लिए इसकी सिर्फ़ 50 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी.

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इस दूसरे बैच को इसलिए लॉन्च किया जा रहा है क्योंकि ब्रांड का कहना है कि पहले बैच को बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. इसके अलावा, ऑक्टेविया के ग्लोबल स्तर पर 30 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए यह दूसरा बैच लॉन्च करने का एकदम सही मौका है.

ऑक्टेविया RS के लुक और इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें अब भी 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 261 bhp की ताकत और 370 Nm का टॉर्क बनाता है. यह पावर 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए पहियों तक पहुँचती है. स्कोडा का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 6.4 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है. बेहतर हैंडलिंग के लिए इसमें प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और स्कोडा का एडवांस्ड चेसिस सेटअप भी दिया गया है.

ऑक्टेविया RS में आराम और सुविधा के कई फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि हीटिंग और मसाज फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कैंटन ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

सेफ्टी के मामले में, इसमें कई ADAS फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन असिस्ट और इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट आदि. इसमें स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिए गए हैं.

स्कोडा ऑक्टेविया RS का एकमात्र कॉम्पिटिटर गोल्फ GTI है. दोनों में एक जैसा इंजन सेटअप मिलता है, और मैकेनिकल तौर पर भी ये एक जैसी हैं; इनमें मुख्य रूप से डिज़ाइन का ही फ़र्क है.