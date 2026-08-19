स्कोडा ऑक्टेविया RS की प्री-बुकिंग फिर हुई शुरू, सिर्फ़ 50 यूनिट्स होंगी उपलब्ध
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 19, 2026
हाइलाइट्स
- त्योहारी सीज़न में डिलेवरी शुरू होगी
- पिछली बैच की बुकिंग वाले ग्राहकों को प्राथमिकता मिलेगी
- भारत के लिए सिर्फ़ 50 यूनिट आवंटित की गई हैं
स्कोडा इंडिया ने ऑक्टेविया RS के लिए प्री-बुकिंग फिर से शुरू कर दी है, जिसके लिए बुकिंग अमाउंट रु.2.50 लाख तय किया गया है. स्कोडा का कहना है कि प्री-बुकिंग विंडो 19 अगस्त को शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी. कंपनी ने यह भी कहा है कि जिन ग्राहकों ने पहले बुकिंग की थी लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं मिल पाई थी, उन्हें नए बैच में प्राथमिकता दी जाएगी. इस नए बैच में सिर्फ़ 50 यूनिट उपलब्ध हैं और इनकी डिलीवरी फेस्टिव सीज़न के दौरान शुरू होगी.
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इस कार का नया बैच CBU इम्पोर्ट के तौर पर आ रहा है और इसमें पिछले साल लॉन्च हुए बैच के मुकाबले कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 261 bhp की अधिकतम ताकत और 370 Nm का टॉर्क बनाता है. यह इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए पहियों तक ताकत पहुंचाता है. स्कोडा का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 6.6 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है.
फीचर्स की बात करें तो, ऑक्टेविया RS में ADAS मिलता है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन असिस्ट और इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें 10 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, हेड-अप डिस्प्ले, स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हीटिंग और मसाज फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, कैंटन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ मिलता है.
भारतीय बाज़ार में ऑक्टेविया RS का कोई सीधा मुक़ाबला करने वाला नहीं होगा. इसका सबसे करीबी मुक़ाबला फोक्सवैगन गोल्फ GTI से हो सकता है (अगर इसकी कुछ यूनिट्स अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध हों), क्योंकि दोनों एक ही प्लैटफ़ॉर्म पर बनी हैं.
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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