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स्कोडा ऑक्टेविया RS की प्री-बुकिंग फिर हुई शुरू, सिर्फ़ 50 यूनिट्स होंगी उपलब्ध

स्कोडा का कहना है कि ऑक्टेविया RS के दूसरे लॉट की डिलीवरी फेस्टिव सीज़न के दौरान होगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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2 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अगस्त 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • त्योहारी सीज़न में डिलेवरी शुरू होगी
  • पिछली बैच की बुकिंग वाले ग्राहकों को प्राथमिकता मिलेगी
  • भारत के लिए सिर्फ़ 50 यूनिट आवंटित की गई हैं

स्कोडा इंडिया ने ऑक्टेविया RS के लिए प्री-बुकिंग फिर से शुरू कर दी है, जिसके लिए बुकिंग अमाउंट रु.2.50 लाख तय किया गया है. स्कोडा का कहना है कि प्री-बुकिंग विंडो 19 अगस्त को शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी. कंपनी ने यह भी कहा है कि जिन ग्राहकों ने पहले बुकिंग की थी लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं मिल पाई थी, उन्हें नए बैच में प्राथमिकता दी जाएगी. इस नए बैच में सिर्फ़ 50 यूनिट उपलब्ध हैं और इनकी डिलीवरी फेस्टिव सीज़न के दौरान शुरू होगी.

 

यह भी पढ़ें: जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च

Skoda Octavia VRS 81

इस कार का नया बैच CBU इम्पोर्ट के तौर पर आ रहा है और इसमें पिछले साल लॉन्च हुए बैच के मुकाबले कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इसमें 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 261 bhp की अधिकतम ताकत और 370 Nm का टॉर्क बनाता है. यह इंजन 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए पहियों तक ताकत पहुंचाता है. स्कोडा का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 6.6 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 kmph है.

Skoda Octavia VRS 31

फीचर्स की बात करें तो, ऑक्टेविया RS में ADAS मिलता है, जिसमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल (ACC), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन असिस्ट और इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें 10 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, हेड-अप डिस्प्ले, स्टेबिलिटी और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हीटिंग और मसाज फ़ंक्शन वाली पावर्ड फ्रंट सीट्स, कैंटन ऑडियो सिस्टम और भी बहुत कुछ मिलता है.

Skoda Octavia VRS 23

भारतीय बाज़ार में ऑक्टेविया RS का कोई सीधा मुक़ाबला करने वाला नहीं होगा. इसका सबसे करीबी मुक़ाबला फोक्सवैगन गोल्फ GTI से हो सकता है (अगर इसकी कुछ यूनिट्स अभी भी बिक्री के लिए उपलब्ध हों), क्योंकि दोनों एक ही प्लैटफ़ॉर्म पर बनी हैं.

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