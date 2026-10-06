स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.10 लाख से शुरू
- नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स
- टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- पिछली सीट पर मसाजर इस सेगमेंट का पहला फ़ीचर है
स्कोडा ऑटो इंडिया ने भारत में फेसलिफ़्टेड स्लाविया को ₹10 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है. इसमें नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ बाहर और अंदर कई बदलाव किए गए हैं. इस फेसलिफ़्टेड सेडान में पहले वाले 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही इसमें 360-डिग्री कैमरा, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पिछली सीट पर मसाजर जैसे नए फ़ीचर्स भी जोड़े गए हैं.
यह भी पढ़ें: स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च
नया बाहरी डिज़ाइन
अपडेटेड स्कोडा स्लाविया के फ्रंट हिस्से को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव नई ऑल-LED हेडलाइट्स हैं. पुरानी सेडान में हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स के साथ LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स थीं, जबकि नए मॉडल में सीक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं.
हेडलाइट्स के बीच एक नई ग्रिल है, जिसके बाहरी हिस्से को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसमें कार्बन-फाइबर जैसा फ़िनिश दिया गया है. इसके वर्टिकल स्लैट्स में अब क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं, जबकि पुराने मॉडल में इनके लिए ब्लैक-आउट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया था.
बंपर को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और इसमें तीर के आकार वाला नया 3D एयर इनटेक दिया गया है. फ़ेसलिफ़्टेड स्लाविया में LED प्रोजेक्टर फ़ॉग लाइट्स भी मिलती हैं, जो पुराने मॉडल की हैलोजन यूनिट्स की जगह लेंगी.
पीछे की तरफ, सेडान में अपडेटेड टेललाइट्स और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं. मोंटे कार्लो वैरिएंट में रेड ब्रेक कैलिपर्स और ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.
कैबिन और फीचर्स
अंदर की तरफ, स्लाविया में पहले वाले 8-इंच यूनिट की जगह अब बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. नए डिस्प्ले में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा है, साथ ही फ्यूल-लेवल और इंजन-टेंपरेचर इंडिकेटर्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है.
इस सेडान में बिल्ट-इन कनेक्टिविटी वाला नया 10-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है. यह वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले को सपोर्ट करना जारी रखता है. इसके अलावा, यह सिस्टम गूगल क्लाउड के ऑटोमेटिव AI एजेंट और जेमिनी-बेस्ड वॉइस असिस्टेंस का इस्तेमाल करता है.
इसके अलावा, 360-डिग्री कैमरा सिस्टम तंग जगहों पर पार्किंग में मदद करता है. कैमरे फ्रंट ग्रिल, ORVMs और टेलगेट पर लगे होते हैं, जो सेडान का बर्ड्स-आई व्यू (ऊपर से पूरा नज़ारा) देते हैं.
यह फ़ीचर हाल ही में अपडेट हुई स्कोडा कुशक में उपलब्ध नहीं है, जिससे स्लाविया, फोक्सवैगन ग्रुप के 'इंडिया 2.0' प्रोग्राम का पहला ऐसा मॉडल बन गया है जिसमें 360-डिग्री कैमरा मिलता है.
इसके कैबिन में सबसे खास चीज़ है पिछली सीट पर लगा मसाजर; स्कोडा का दावा है कि इस सेगमेंट में यह फ़ीचर पहली बार दिया गया है. हालांकि, मसाज करने की सुविधा सिर्फ़ पीछे की दो बाहरी सीटों पर ही मिलती है. बीच वाली सीट पर यह फ़ीचर नहीं है, क्योंकि उस जगह पर फोल्ड-होने वाला आर्मरेस्ट लगा है.
पावरट्रेन डिटेल
सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का आना है. यह 1.0 TSI के साथ पहले मिलने वाले 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह लेगा.
1.0-लीटर TSI इंजन अब भी 114 bhp की ताकत और 178 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. 1.5-लीटर TSI इंजन को भी बरकरार रखा गया है. स्लाविया में अब भी 6-स्पीड मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, जबकि 1.5 TSI में 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक मिलता है.
नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन स्कोडा कुशाक और फोक्सवैगन टाइगुन में भी उपलब्ध है.
2027 स्कोडा स्लाविया अब 10 बाहरी रंग विकल्प में उपलब्ध है (इसमें डुअल-टोन कॉम्बिनेशन शामिल नहीं हैं). मौजूदा रंग रेंज में 'आर्कटिक सिल्वर' और 'कैपुचीनो बेज' नाम के दो नए रंग जोड़े गए हैं.
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