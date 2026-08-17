18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक

स्कोडा ने 18 अगस्त को भारत में लॉन्च होने से पहले नई स्लाविया फेसलिफ्ट की झलक दिखाई है. सेडान में यह मिड-लाइफसाइकिल अपडेट, इसके प्लेटफॉर्म पर बनी दूसरी कारों - स्कोडा कुशक और फोक्सवैगन टाइगुन - के अपडेट के कुछ महीनों बाद आया है. नई सेडान में SUV के कुछ फीचर्स और मैकेनिकल अपडेट भी शामिल किए जाएंगे. इसकी कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी.

एक छोटा टीज़र वीडियो अपडेटेड सेडान की झलक दिखाता है, हालांकि पहली नज़र में इसमें कुछ खास नया नहीं दिखता. वीडियो की शुरुआत सेडान की पिछली क्वार्टर विंडो की झलक से होती है, जिसके बाद बोनट पर बने स्कोडा लोगो को दिखाया जाता है. पीछे के हिस्से के शॉट में टेल लैंप्स दिखते हैं, जो पुराने मॉडल जैसे ही लगते हैं. हमें चलते हुए पहिए भी दिखाई देते हैं. क्लिप में सेडान पर जाना-पहचाना स्कोडा फेंडर बैज और कार की साफ़ शोल्डरलाइन भी दिखती है, जो पहले जैसी ही है.

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टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों के आधार पर, गाड़ी के लुक में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे. अपडेट्स में एक नई ग्रिल (जिसमें शायद लाइटबार भी हो), नए हेडलैम्प और नए डिज़ाइन वाले बंपर शामिल हो सकते हैं. अलॉय व्हील के डिज़ाइन में भी बदलाव की संभावना है.

गाड़ी के अंदर का डिज़ाइन वैसा ही रहने की उम्मीद है; स्कोडा सिर्फ़ कैबिन के अंदर के ट्रिम एलिमेंट्स को अपडेट करेगी और कुछ नए फ़ीचर्स भी जोड़ेगी. फ़ीचर्स की बात करें तो, इस सेडान में पिछली सीट पर मसाज फ़ंक्शन का ऑप्शन मिल सकता है (जो सबसे पहले कुशक में आया था), साथ ही एक नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल सकता है.

मैकेनिकल तौर पर, 1.0 TSI और 1.5 TSI पेट्रोल इंजन ऑप्शन, साथ ही 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DSG यूनिट को आगे भी जारी रखा जाएगा. वहीं, 1.0 TSI में मिलने वाले 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो कुशक और फोक्सवैगन टाइगुन में भी मिलता है.

इस साल कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में लॉन्च होने वाला स्लाविया तीसरा अपडेटेड मॉडल होगा; इससे पहले होंडा और ह्यून्दे ने इस साल की शुरुआत में सिटी और वरना के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किए थे. स्लाविया के सिस्टर मॉडल, वर्टस, में भी आने वाले महीनों में फेसलिफ्ट आने की उम्मीद है.