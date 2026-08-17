18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी हेक्टर हॉक ईवीकिया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक

अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 17, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • स्लाविया फेसलिफ्ट 18 अगस्त को लॉन्च होगी
  • अपडेटेड कुशक वाले नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है
  • 1.0 TSI में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेगा

स्कोडा ने 18 अगस्त को भारत में लॉन्च होने से पहले नई स्लाविया फेसलिफ्ट की झलक दिखाई है. सेडान में यह मिड-लाइफसाइकिल अपडेट, इसके प्लेटफॉर्म पर बनी दूसरी कारों - स्कोडा कुशक और फोक्सवैगन टाइगुन - के अपडेट के कुछ महीनों बाद आया है. नई सेडान में SUV के कुछ फीचर्स और मैकेनिकल अपडेट भी शामिल किए जाएंगे. इसकी कीमतों की घोषणा बाद में की जाएगी.

Skoda Slavia facelift teased 3

एक छोटा टीज़र वीडियो अपडेटेड सेडान की झलक दिखाता है, हालांकि पहली नज़र में इसमें कुछ खास नया नहीं दिखता. वीडियो की शुरुआत सेडान की पिछली क्वार्टर विंडो की झलक से होती है, जिसके बाद बोनट पर बने स्कोडा लोगो को दिखाया जाता है. पीछे के हिस्से के शॉट में टेल लैंप्स दिखते हैं, जो पुराने मॉडल जैसे ही लगते हैं. हमें चलते हुए पहिए भी दिखाई देते हैं. क्लिप में सेडान पर जाना-पहचाना स्कोडा फेंडर बैज और कार की साफ़ शोल्डरलाइन भी दिखती है, जो पहले जैसी ही है.

 

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे ने रु.8.13 लाख में 2026 एक्सटर नाइट एडिशन लॉन्च किया

 

टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों के आधार पर, गाड़ी के लुक में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होंगे. अपडेट्स में एक नई ग्रिल (जिसमें शायद लाइटबार भी हो), नए हेडलैम्प और नए डिज़ाइन वाले बंपर शामिल हो सकते हैं. अलॉय व्हील के डिज़ाइन में भी बदलाव की संभावना है.

Skoda Slavia facelift teased 1

गाड़ी के अंदर का डिज़ाइन वैसा ही रहने की उम्मीद है; स्कोडा सिर्फ़ कैबिन के अंदर के ट्रिम एलिमेंट्स को अपडेट करेगी और कुछ नए फ़ीचर्स भी जोड़ेगी. फ़ीचर्स की बात करें तो, इस सेडान में पिछली सीट पर मसाज फ़ंक्शन का ऑप्शन मिल सकता है (जो सबसे पहले कुशक में आया था), साथ ही एक नया 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल सकता है.

 

मैकेनिकल तौर पर, 1.0 TSI और 1.5 TSI पेट्रोल इंजन ऑप्शन, साथ ही 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्पीड DSG यूनिट को आगे भी जारी रखा जाएगा. वहीं, 1.0 TSI में मिलने वाले 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक की जगह नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जाएगा, जो कुशक और फोक्सवैगन टाइगुन में भी मिलता है.

Skoda Slavia facelift teased 2

इस साल कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में लॉन्च होने वाला स्लाविया तीसरा अपडेटेड मॉडल होगा; इससे पहले होंडा और ह्यून्दे ने इस साल की शुरुआत में सिटी और वरना के फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किए थे. स्लाविया के सिस्टर मॉडल, वर्टस, में भी आने वाले महीनों में फेसलिफ्ट आने की उम्मीद है.

# Skoda Slavia# Skoda Slavia facelift# Slavia facelift# Skoda India# Skoda Auto India# Skoda Slavia sedan# Cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय स्कोडा मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • यहाँ 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें हैं जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छी हैं.
    रु.15 लाख से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें जो देती हैं हाईवे पर सबसे अच्छी स्टेबिलिटी
  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक
  • यहाँ 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें हैं जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छी हैं.
    रु.15 लाख से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें जो देती हैं हाईवे पर सबसे अच्छी स्टेबिलिटी
  • जीप ने अपनी 85वीं एनिवर्सरी एडिशन लाइनअप में कंपस को शामिल किया है और इसे सीमित संख्या में पेश किया जाएगा.
    जीप कंपस 85th एनिवर्सरी एडिशन रु.26.70 लाख में किया गया लॉन्च
  • एमजी की आने वाली EV भारत में 26 अगस्त को लॉन्च की जाएगी.
    एमजी हेक्टर Hawk ईवी 500 किमी से ज़्यादा की देगी रेंज
  • इस एडिशन में मैट ग्रीन शेड और खुकरी से प्रेरित ग्राफिक्स दिए गए हैं.
    लॉन्च से पहले रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन दिखा
  • अपडेटेड स्लाविया में स्टाइलिंग में बदलाव, नए फीचर्स और नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा.
    भारत में लॉन्च से पहले एमजी हेक्टर Hawk ईवी की जानकारी हुई लीक
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 18 अगस्त को लॉन्च होने से पहले स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट की दिखी झलक