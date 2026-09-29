स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च
- स्लाविया फेसलिफ्ट की कीमतें 6 अक्टूबर को घोषित की जाएंगी
- 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में Google AI कंपेनियन जोड़ा गया है
- फीचर्स की लिस्ट में पिछली सीट पर मसाज और 360-डिग्री कैमरे शामिल किए गए हैं
स्कोडा 6 अक्टूबर, 2026 को भारत में फेसलिफ्टेड स्लाविया लॉन्च करने वाली है. पुणे में स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया की चाकन फैसिलिटी में इस अपडेटेड कॉम्पैक्ट सेडान का प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है, और इसकी बुकिंग भी अभी खुली हुई है. इस फेसलिफ्ट में इसके बाहर, कैबिन, इक्विपमेंट और पावरट्रेन में बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट 1.0-लीटर TSI इंजन के लिए नया 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है.
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स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: बाहरी
स्लाविया का ओवरऑल शेप तो वही है, लेकिन इसमें इतने विज़ुअल बदलाव किए गए हैं कि इसके नए वर्शन को पुरानी कार से आसानी से अलग पहचाना जा सकता है. इसमें नई LED हेडलाइट्स और LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, और टेल लैंप्स में अब सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स भी हैं. ग्रिल पर अब एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है, और आगे-पीछे के बंपर्स को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है. साथ ही, इसमें नए डिज़ाइन वाले 16-इंच के व्हील्स दिए गए हैं.
पैलेट में दो नए रंग - आर्कटिक सिल्वर और कैपुचीनो बेज - शामिल किए गए हैं, हालाँकि कैपुचीनो बेज 2026 के आखिर में ही उपलब्ध होगा.
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: पावरट्रेन
स्लाविया फेसलिफ्ट में 1.0-लीटर TSI इंजन तो रहेगा, लेकिन स्कोडा ने इसके पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से बदल दिया है. कंपनी का कहना है कि इस बदलाव के साथ स्लाविया अपने सेगमेंट की पहली सेडान बन गई है जिसमें यह खास कॉम्बिनेशन मिलता है. 1.0 TSI इंजन के साथ छह-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता रहेगा.
जो खरीदार ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए 1.5-लीटर TSI इंजन और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाला विकल्प अभी भी उपलब्ध है. स्कोडा ने 1.5-लीटर वाले वर्शन में एक मैकेनिकल बदलाव किया है; अब इन वैरिएंट्स में पीछे की तरफ़ डिस्क ब्रेक भी मिलेंगे.
स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट: कैबिन
कैबिन में कुछ दिलचस्प बदलाव किए गए हैं. स्लाविया अपने सेगमेंट की पहली कार होगी जिसमें पिछली सीट पर मसाज का फ़ीचर मिलेगा, साथ ही इसमें 360-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा भी एक बड़ा नया फ़ीचर होगा. यह फ़ीचर फोक्सवैगन ग्रुप के 'इंडिया 2.0' प्रोग्राम के तहत बनाए गए किसी मॉडल में पहली बार दिया जा रहा है.
ड्राइवर डिस्प्ले को भी अपग्रेड किया गया है; पहले वाले 8-इंच यूनिट की जगह अब 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. डैशबोर्ड में अभी भी 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसमें वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले की सुविधा मिलती है. एक और नई चीज़ है स्कोडा का AI कंपैनियन, जो गूगल क्लाउड के ऑटोमेटिव AI एजेंट का इस्तेमाल करता है और कार में Gemini-बेस्ड वॉइस असिस्टेंस की सुविधा देता है.
इसकी अन्य खासियतों में ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन-सेंसिंग वाइपर, ऑटो-डिमिंग IRVM और एंटी-ग्लेयर ORVM शामिल हैं.
मौजूदा स्लाविया की कीमत ₹10 लाख से ₹18.19 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच थी, और हमें उम्मीद है कि कंपनी इसके एंट्री-लेवल मॉडल की कीमत ₹10 लाख से कम ही रखेगी.
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