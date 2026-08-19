स्कोडा सुपर्ब का डीज़ल वैरिएंट 2027 में भारत में होगा लॉन्च, हुई पुष्टि

भारत में डीज़ल कारों के फ़ैन्स के लिए एक शानदार खबर है: स्कोडा ने कन्फ़र्म किया है कि वह 2027 में फ़ेसलिफ़्टेड स्कोडा स्लाविया के लॉन्च के साथ भारत में सपर्ब TDI भी लॉन्च करेगी. यह कई सालों में फोक्सवैगन ग्रुप की पहली कार होगी जो भारत में डीज़ल इंजन के साथ आएगी, और इससे फोक्सवैगन ग्रुप की डीज़ल इंजन वाली कई और कारों के लिए रास्ते खुल सकते हैं. सुपर्ब TDI को पूरी तरह से इम्पोर्ट करके (यानी यूरोप से मंगाकर) पेश किया जाएगा, और इसे भारत-EU फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा भी मिल सकता है.

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स्कोडा सुपर्ब इंजन

दुनिया भर में, सुपर्ब को पेट्रोल, डीज़ल और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ बेचा जाता है. हालांकि, भारत में 2.0-लीटर डीज़ल इंजन लॉन्च किया जाएगा, जो लगभग 150 bhp की ताकत और 290 Nm का टॉर्क बनाता है और 7-स्पीड DCT के ज़रिए फ्रंट व्हील्स तक पावर पहुंचाएगा. स्कोडा का दावा है कि यह कार 9.2 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 225 kmph है.

स्कोडा सुपर्ब बाहरी डिज़ाइन

स्टाइलिंग की बात करें तो, भारत में दिखाई गई कार 'आइस टी येलो' रंग में है और इसमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं. इसके फ्रंट में स्कोडा की जानी-पहचानी बटरफ्लाई ग्रिल है, जिसके दोनों तरफ पतले और पीछे की ओर मुड़े हुए हेडलैम्प्स हैं, जबकि बंपर के निचले हिस्से में चौड़ा एयर इनटेक दिया गया है.

चौथी पीढ़ी की सुपर्ब, MQB Evo प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है. इसकी लंबाई 43mm और ऊंचाई 12mm बढ़ गई है, जबकि चौड़ाई 15mm कम होकर 1,849mm हो गई है. पिछले मॉडल की तुलना में, इसका व्हीलबेस 2,841mm पर वैसा ही बना हुआ है.

स्कोडा सुपर्ब कैबिन

नई सुपर्ब का केबिन अपने पिछले मॉडल से काफी अलग है. डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है और इसके बीच में 13-इंच की फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन दी गई है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10-इंच का है.

इसकी सबसे खास बात है सेंट्रल एयर वेंट्स के नीचे लगे तीन स्मार्ट डायल हैं. हर डायल में एक छोटा डिस्प्ले होता है; बाहर के दो डायल क्लाइमेट कंट्रोल और सीट हीटिंग व वेंटिलेशन जैसे फ़ंक्शन को कंट्रोल करते हैं, जबकि बीच वाले डायल को चार अलग-अलग फ़ंक्शन चलाने के लिए सेट किया जा सकता है.

स्कोडा सुपर्ब डिटेल्स और अनुमानित कीमत

भारत के लिए बनी कार को यूरोप से CBU के तौर पर इम्पोर्ट किया जाएगा और स्कोडा इसकी कुछ ही यूनिट्स लाने की योजना बना रही है. कोडियाक RS और ऑक्टेविया RS की तरह ही, इसकी कुल संख्या डिमांड के आधार पर तय की जाएगी. डीजल मॉडल तो पक्का है, लेकिन बाद में पेट्रोल वर्जन भी लाया जा सकता है, और भारत के लिए फाइनल स्पेसिफिकेशन दिखाई गई कार से अलग हो सकते हैं.

उम्मीद है कि स्कोडा नई सुपर्ब की कीमत लगभग रु.50-55 लाख (एक्स-शोरूम) रखेगी. सुपर्ब की वापसी के साथ ही स्कोडा के भारतीय लाइनअप में डीज़ल इंजन की भी वापसी हो रही है; इससे पहले ब्रांड ने BS6 एमिशन नियमों के लागू होने से ठीक पहले 2020 में अपनी रेंज से डीज़ल इंजन हटा दिए थे.