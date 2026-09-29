1 अक्टूबर से महंगी हो जाएंगी स्कोडा की कारें, जानें कितनी बढ़ेंगी कीमतें
- कीमतें रु.20,000 तक बढ़ेंगी
- यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होगी
- कीमतों में बदलाव मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगा
स्कोडा ऑटो इंडिया 1 अक्टूबर, 2026 से अपनी कारों की कीमतें रु.20,000 तक बढ़ाएगी. कंपनी ने इसकी वजह बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल लागत को बताया है. इस बदलाव से एक्स-शोरूम कीमतों में 1.2% तक की बढ़ोतरी होगी, और यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी.
यह भी पढ़ें: स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट 6 अक्टूबर को होगी लॉन्च
कीमतों में होने वाली यह बढ़ोतरी भारत में बिकने वाली स्कोडा की सभी गाड़ियों पर लागू होगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ₹20,000 तक की बढ़ोतरी होगी. कंपनी ने इससे पहले इस साल जनवरी में कीमतें बढ़ाई थीं, जब उसने काइलाक काइलाक, कुशक और स्लाविया की कीमतें बढ़ाई थीं. शुरुआत में कोडियाक को इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसकी कीमत भी बढ़ाई गई थी.
स्कोडा अभी भारत में काइलाक, कुशक और कोडियाक बेचती है. कंपनी ने ऑक्टेविया RS और कोडियाक RS को भी सीमित संख्या में पेश किया था, लेकिन परफॉर्मेंस पर केंद्रित ये दोनों मॉडल अभी बिक चुके हैं. इस बीच, स्कोडा ने फेसलिफ्टेड स्लाविया से पर्दा उठाया है और इसकी कीमतें 6 अक्टूबर को बताई जाएंगी.
कार बनाने वाली कंपनी का कहना है कि उसने 2026 की पहली छमाही में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की. अगस्त 2026 तक, स्कोडा ने भारत में 50,000 से ज़्यादा कारें बेचीं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़ोतरी है.
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लोकप्रिय मॉडल
- स्कोडा
कुशाकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.66 - 18.49 लाख
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स्लावियाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 17.99 लाख
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कोडिएकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 36.99 - 46.99 लाख
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कोडियाक आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 66.99 लाख
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नई कारें
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एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
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आने वाली कारें
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