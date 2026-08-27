सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख ने खरीदी नई लैंड रोवर डिफेंडर लग्ज़री एसयूवी

सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख़ उर्फ मिस्टर फैज़ू ने खुद को एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की है. उन्होंने अपनी डिफेंडर को पेंगिया ग्रीन मटेलिक रंग में खरीदा है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ कार की डिलेवरी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. गौरतलब है कि लैंड रोवर डिफेंडर सेलिब्रिटीज़ के बीच एक बेहद लोकप्रिय कार है.

Former TikToker Faisal Sheikh, aka Faisu, has bought a new Range Rover Defender. He said that it was his mother’s dream to own a Defender because she likes this car, so he bought it for her.



Faisu’s mother has a very expensive and high-end taste in cars, so why does she wear a… pic.twitter.com/Es1sfPmLtB — Saffron Chargers (@SaffronChargers) August 25, 2026 undefined undefined

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डिफेंडर 110 की बात करें तो यह 5, 6 और 7 तीनों सीटिंग ऑप्शन में उपलब्ध है. इस मॉडल के 6 सीट वाले वैरिएंट में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का विकल्प भी मिलता है. लेकिन ऐसा लगता है कि मिस्टर फैज़ू ने अपने लिए डिफेंडर के 5 सीट्स वाले मॉडल को चुना है.

कैबिन और फीचर्स

डिफेंडर में Pivi Pro इन्फोटेनमेंट सिस्टम: बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, जो वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइ़ड ऑटो के साथ आता है दिया गया है. इसके अलावा इसमें AI वॉयस असिस्टेंट: "Hey Land Rover" वॉयस कमांड से नेविगेशन, मीडिया और कैबिन सेटिंग्स कंट्रोल करने की सुविधा भी मिलती है. आपके म्यूज़िक के एक्सपीरियंस में चार चांद लगाने के लिए लग्ज़री एसयूवी अपने साथ मेरिडियन (Meridian) 3D सराउंड साउंड सिस्टम लेकर आती है, जो आपके म्यूज़िक सुनने के एक्सपीरियंस को अलग लेवल पर पहुंचा देता है.

सुरक्षा फीचर्स

सुरक्षा के लिहाज़ से डिफेंडर में 6 एयरबैग, 3D सराउंड कैमरा: 360-डिग्री कैमरा व्यू मिलता है, जो ऑफ-रोडिंग और पार्किंग के दौरान गाड़ी के चारों ओर की स्थिति दिखाता है. इसके अलावा इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस): लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिये गए हैं, जो इसकी सुरक्षा को और पुख्ता करते हैं.

इंजन और ताकत

लैंडर रोवर डिफेंडर के इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें एक 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 300 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क बनाता है, इसके अलावा एक 3.0 लीटर का D350 डीज़ल इंजन MHEV मिलता है, जो 350 बीएचपी ताकत और 700 एनएम का टॉर्क बनाता है. डिफेंडर में एक 5.0 लीटर का P425 V8 पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो 425 बीएचपी की ताकत और 550 एनएम टॉर्क बनाता है. सभी इंजनों के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है.

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