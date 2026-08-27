सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख ने खरीदी नई लैंड रोवर डिफेंडर लग्ज़री एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 27, 2026
हाइलाइट्स
- फैज़ू ने खरीदी बिल्कुल नई लैंडर रोवर डिफेंडर लग़्जरी एसयूवी
- उन्होंने अपनी डिफेंडर को पेंगिया ग्रीन मटेलिक रंग में खरीदा है
- डिफेंडर 110 भारतीय सेलिब्रिटीज़ के बीच काफी लोकप्रिय है
सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख़ उर्फ मिस्टर फैज़ू ने खुद को एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की है. उन्होंने अपनी डिफेंडर को पेंगिया ग्रीन मटेलिक रंग में खरीदा है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ कार की डिलेवरी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. गौरतलब है कि लैंड रोवर डिफेंडर सेलिब्रिटीज़ के बीच एक बेहद लोकप्रिय कार है.
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डिफेंडर 110 की बात करें तो यह 5, 6 और 7 तीनों सीटिंग ऑप्शन में उपलब्ध है. इस मॉडल के 6 सीट वाले वैरिएंट में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का विकल्प भी मिलता है. लेकिन ऐसा लगता है कि मिस्टर फैज़ू ने अपने लिए डिफेंडर के 5 सीट्स वाले मॉडल को चुना है.
कैबिन और फीचर्स
डिफेंडर में Pivi Pro इन्फोटेनमेंट सिस्टम: बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, जो वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइ़ड ऑटो के साथ आता है दिया गया है. इसके अलावा इसमें AI वॉयस असिस्टेंट: "Hey Land Rover" वॉयस कमांड से नेविगेशन, मीडिया और कैबिन सेटिंग्स कंट्रोल करने की सुविधा भी मिलती है. आपके म्यूज़िक के एक्सपीरियंस में चार चांद लगाने के लिए लग्ज़री एसयूवी अपने साथ मेरिडियन (Meridian) 3D सराउंड साउंड सिस्टम लेकर आती है, जो आपके म्यूज़िक सुनने के एक्सपीरियंस को अलग लेवल पर पहुंचा देता है.
सुरक्षा फीचर्स
सुरक्षा के लिहाज़ से डिफेंडर में 6 एयरबैग, 3D सराउंड कैमरा: 360-डिग्री कैमरा व्यू मिलता है, जो ऑफ-रोडिंग और पार्किंग के दौरान गाड़ी के चारों ओर की स्थिति दिखाता है. इसके अलावा इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस): लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिये गए हैं, जो इसकी सुरक्षा को और पुख्ता करते हैं.
इंजन और ताकत
लैंडर रोवर डिफेंडर के इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें एक 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 300 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क बनाता है, इसके अलावा एक 3.0 लीटर का D350 डीज़ल इंजन MHEV मिलता है, जो 350 बीएचपी ताकत और 700 एनएम का टॉर्क बनाता है. डिफेंडर में एक 5.0 लीटर का P425 V8 पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो 425 बीएचपी की ताकत और 550 एनएम टॉर्क बनाता है. सभी इंजनों के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है.
लोकप्रिय लैंड रोवर मॉडल्स
- लैंड रोवर डिफेंडरएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.03 - 2.62 करोड़
- लैंड रोवर रेंज रोवरएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.35 - 3.8 करोड़
- लैंड रोवर रेंज रोवर वेलारएक्स-शोरूम कीमत₹ 85.9 लाख
- लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 2.35 करोड़
- लैंड रोवर रेंज रोवर इवोकएक्स-शोरूम कीमत₹ 64.86 लाख
- लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्टएक्स-शोरूम कीमत₹ 72.05 - 73.63 लाख
- लैंड रोवर डिस्कवरीएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.25 - 1.39 करोड़
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
- टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2026
- यामाहा लैंडर एक्सटी जेड 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2026
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