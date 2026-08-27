सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख ने खरीदी नई लैंड रोवर डिफेंडर लग्ज़री एसयूवी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
किया सोरेंटोरेनो क्विड ईवीऑडी New Q3ऑडी New Q5
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
केटीएमएथर ई एल 01ट्रायंफनोर्टन एटलस जीटीयामाहा टेनेरे 700
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख ने खरीदी नई लैंड रोवर डिफेंडर लग्ज़री एसयूवी

सोशल मीडिया स्टार ने अपनी लग्ज़री एसयूवी को पेंगिया ग्रीन मटेलिक रंग में खरीदा है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 27, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • फैज़ू ने खरीदी बिल्कुल नई लैंडर रोवर डिफेंडर लग़्जरी एसयूवी
  • उन्होंने अपनी डिफेंडर को पेंगिया ग्रीन मटेलिक रंग में खरीदा है
  • डिफेंडर 110 भारतीय सेलिब्रिटीज़ के बीच काफी लोकप्रिय है

सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख़ उर्फ मिस्टर फैज़ू ने खुद को एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई लैंड रोवर डिफेंडर गिफ्ट की है. उन्होंने अपनी डिफेंडर को पेंगिया ग्रीन मटेलिक रंग में खरीदा है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ कार की डिलेवरी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. गौरतलब है कि लैंड रोवर डिफेंडर सेलिब्रिटीज़ के बीच एक बेहद लोकप्रिय कार है. 

 

undefined

यह भी पढ़ें: रेंज रोवर स्पोर्ट ट्वेंटी एडिशन रु.1.90 करोड़ में हुआ लॉन्च

 

डिफेंडर 110 की बात करें तो यह 5, 6 और 7 तीनों सीटिंग ऑप्शन में उपलब्ध है. इस मॉडल के 6 सीट वाले वैरिएंट में दूसरी रो में कैप्टन सीट्स का विकल्प भी मिलता है. लेकिन ऐसा लगता है कि मिस्टर फैज़ू ने अपने लिए डिफेंडर के 5 सीट्स वाले मॉडल को चुना है.

 

कैबिन और फीचर्स

डिफेंडर में Pivi Pro इन्फोटेनमेंट सिस्टम: बड़ा टचस्क्रीन डिस्प्ले, जो वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइ़ड ऑटो के साथ आता है दिया गया है. इसके अलावा इसमें AI वॉयस असिस्टेंट: "Hey Land Rover" वॉयस कमांड से नेविगेशन, मीडिया और कैबिन सेटिंग्स कंट्रोल करने की सुविधा भी मिलती है. आपके म्यूज़िक के एक्सपीरियंस में चार चांद लगाने के लिए लग्ज़री एसयूवी अपने साथ मेरिडियन (Meridian) 3D सराउंड साउंड सिस्टम लेकर आती है, जो आपके म्यूज़िक सुनने के एक्सपीरियंस को अलग लेवल पर पहुंचा देता है.

 

सुरक्षा फीचर्स 

सुरक्षा के लिहाज़ से डिफेंडर में 6 एयरबैग, 3D सराउंड कैमरा: 360-डिग्री कैमरा व्यू मिलता है, जो ऑफ-रोडिंग और पार्किंग के दौरान गाड़ी के चारों ओर की स्थिति दिखाता है. इसके अलावा इसमें ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस): लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स भी दिये गए हैं, जो इसकी सुरक्षा को और पुख्ता करते हैं.

 

इंजन और ताकत

लैंडर रोवर डिफेंडर के इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें एक 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 300 बीएचपी की ताकत और 400 एनएम का टॉर्क बनाता है, इसके अलावा एक 3.0 लीटर का D350 डीज़ल इंजन MHEV मिलता है, जो 350 बीएचपी ताकत और 700 एनएम का टॉर्क बनाता है. डिफेंडर में एक 5.0 लीटर का P425 V8 पेट्रोल इंजन भी दिया गया है जो 425 बीएचपी की ताकत और 550 एनएम टॉर्क बनाता है. सभी इंजनों के साथ 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स और ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है.

 

सोशल मीडिया पोस्ट

# Land Rover# Land Rover Defender# Land Rover Defender 110# Land Rover and Range Rover# Luxury SUVs# Luxury cars# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

लोकप्रिय लैंड रोवर मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • बीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.
    बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्स
  • मर्सिडीज़-बेंज़ ने मुंबई में भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर लॉन्च किया है. इसके साथ ही, कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी सेल्स और सर्विस सुविधा और पुरानी कारों के लिए 'सर्विस सेलेक्ट' प्रोग्राम भी शुरू किया है.
    मर्सिडीज़-बेंज़ ने मुंबई में भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर पेश किया
  • नए डिफेंडर वर्टेक्स ट्रिम और नए अपग्रेड्स के अलावा, लैंड रोवर ने इस लग्ज़री ऑफ़-रोडर के लिए एक स्पेशल एक्सेसरी पैक भी पेश किया है.
    2026 लैंड रोवर डिफेंडर अपडेट हुई; नये वर्टेक्स ट्रिम, एक्सेसरी किट के साथ मिला 6-सीट लेआउट का विकल्प
  • यशस्वी जयसवाल ने अपनी पिता को लग्जरी एसयूवी -मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLE 300d गिफ्ट की है. भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभाशाली युवा ओपनर ने इस एसयूवी को फादर्स डे के मौके पर अपने पिता को गिफ्ट किया.
    यशस्वी जयसवाल ने पिता को गिफ्ट की बिल्कुल नई मर्सिडीज़ GLE 300d लग्ज़री एसयूवी
  • पहली पीढ़ी की एसयूवी के जादू को फिर से जगाने के मकसद से, ऑडीi वादा करती है कि Q7 लाइनअप के इस नए मॉडल का डिज़ाइन 'स्पोर्टी और दमदार' होगा, और इसका कैबिन 'बेहद बहुमुखी' होगा.
    बिल्कुल नई ऑडी Q7 जल्द ही की जाएगी पेश, पहली झलक आई सामने
  • बीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.
    बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्स
  • मर्सिडीज़-बेंज़ ने मुंबई में भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर लॉन्च किया है. इसके साथ ही, कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी सेल्स और सर्विस सुविधा और पुरानी कारों के लिए 'सर्विस सेलेक्ट' प्रोग्राम भी शुरू किया है.
    मर्सिडीज़-बेंज़ ने मुंबई में भारत का पहला AI-पावर्ड व्हीकल स्कैनर पेश किया
  • नए डिफेंडर वर्टेक्स ट्रिम और नए अपग्रेड्स के अलावा, लैंड रोवर ने इस लग्ज़री ऑफ़-रोडर के लिए एक स्पेशल एक्सेसरी पैक भी पेश किया है.
    2026 लैंड रोवर डिफेंडर अपडेट हुई; नये वर्टेक्स ट्रिम, एक्सेसरी किट के साथ मिला 6-सीट लेआउट का विकल्प
  • यशस्वी जयसवाल ने अपनी पिता को लग्जरी एसयूवी -मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLE 300d गिफ्ट की है. भारतीय क्रिकेट टीम के प्रतिभाशाली युवा ओपनर ने इस एसयूवी को फादर्स डे के मौके पर अपने पिता को गिफ्ट किया.
    यशस्वी जयसवाल ने पिता को गिफ्ट की बिल्कुल नई मर्सिडीज़ GLE 300d लग्ज़री एसयूवी
  • पहली पीढ़ी की एसयूवी के जादू को फिर से जगाने के मकसद से, ऑडीi वादा करती है कि Q7 लाइनअप के इस नए मॉडल का डिज़ाइन 'स्पोर्टी और दमदार' होगा, और इसका कैबिन 'बेहद बहुमुखी' होगा.
    बिल्कुल नई ऑडी Q7 जल्द ही की जाएगी पेश, पहली झलक आई सामने
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • सोशल मीडिया स्टार फैज़ल शेख ने खरीदी नई लैंड रोवर डिफेंडर लग्ज़री एसयूवी