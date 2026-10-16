स्टेलंटिस 2030 तक भारत में सिट्रॉएन और जीप के 12 मॉडल करेगी लॉन्च
- 2030 तक भारत में चार बिल्कुल नई जीप और तीन नई सिट्रॉएन कारें लॉन्च होंगी
- मौजूदा पांच मॉडलों में बड़े अपग्रेड किए जाएंगे
- स्टेलंटिस भारत के लिए हाइब्रिड, PHEV और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर विचार करेगा
स्टेलंटिस भारत में अपने कारोबार में नई जान फूंकने जा रही है. कंपनी की योजना अगले तीन सालों में भारत में जीप और सिट्रॉएन ब्रांड के तहत 12 मॉडल लॉन्च करने की है. कंपनी ने भारत में अपने कामकाज के लिए लगभग रु.4,000 करोड़ के नए निवेश की घोषणा की है. इस निवेश के जरिए कंपनी भारतीय बाजार के नए सेगमेंट में कदम रखेगी, जिनमें प्रीमियम पिक-अप सेगमेंट, MPV मार्केट और एंट्री-लेवल A-सेगमेंट शामिल हैं. कुल मिलाकर, स्टेलंटिस की योजना भारत में सिट्रोएन के तहत सात नए या अपडेटेड मॉडल और जीप के तहत पांच मॉडल लॉन्च करने की है. इनकी पहली लॉन्चिंग 2027 कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2 CY2027) में होने की उम्मीद है.
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चार बिल्कुल नई जीप और तीन नए सिट्रॉएन मॉडल आने वाले हैं
इस नए निवेश के तहत, स्टेलंटिस ने कहा है कि वह भारतीय बाजार में सात नए मॉडल उतारेगी, जो ऐसे सेगमेंट में प्रवेश करेंगे जहाँ कंपनी पहले मौजूद नहीं थी या जहाँ से वह पहले हट गई थी. जीप भारतीय बाजार के लिए अपने पहले सबकॉम्पैक्ट मॉडल के साथ-साथ एक नई C-सेगमेंट SUV के जरिए, भारत के बेहद प्रतिस्पर्धी B-सेगमेंट में कदम रखेगी. स्टेलंटिस, टाटा मोटर्स के साथ हाल ही में हुई अपनी साझेदारी का फायदा उठा सकती है. इससे उसे टाटा मोटर्स के व्हीकल आर्किटेक्चर तक पहुंच मिल सकती है, जिससे नए प्रोडक्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो सकेगी. इसके अलावा, भारत में एक D-सेगमेंट SUV और एक D-सेगमेंट पिक-अप भी आएंगे; ये दोनों ही जीप के ग्लोबल पोर्टफोलियो में पहले से मौजूद मॉडल हो सकते हैं. ग्लोबल मार्केट में जीप का मौजूदा D-सेगमेंट पिक-अप, रैंगलर पर आधारित ‘ग्लैडिएटर’ है.
सिट्रॉएन की बात करें तो, यह फ्रांसीसी ब्रांड भारतीय A-सेगमेंट में कदम रखने जा रहा है. ऐसा लगता है कि इसके जरिए वे पहली बार कार खरीदने वालों को डीलरशिप तक आकर्षित करना चाहते हैं. इसके अलावा, एक नई C-सेगमेंट SUV और एक नई D-सेग्मेंट MPV का आना भी तय हो गया है.
भारत के लिए पांच अपडेटेड मॉडलों की लाइन-अप तैयार है
बिल्कुल नए लॉन्च के अलावा, सिट्रॉएन और जीप के मौजूदा पांच मॉडलों में बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे. स्टेलंटिस के पोर्टफोलियो से पता चलता है कि जीप कंपस और मेरिडियन, साथ ही सिट्रोएन C3, एयरक्रॉस और बसॉल्ट का सफर आगे भी जारी रहेगा. आने वाले समय में इन सभी मॉडलों में अहम अपडेट मिल सकते हैं.
भारत के लिए कई पावरट्रेन पर विचार किया जा रहा है
पेट्रोल और डीजल के अलावा, स्टेलंटिस का कहना है कि वह भविष्य में भारतीय बाजार के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड तकनीकों पर भी विचार कर रही है. फिलहाल, भारत में इस ब्रांड की एकमात्र EV 'ई-C3' (e-C3) है.
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