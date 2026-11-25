सुज़ुकी एक्सेस 125, 125cc स्कूटर सेगमेंट में ब्रांड के लोकप्रिय स्कूटरों में से एक है. इसके लेटेस्ट अपडेट का मकसद ग्राहकों को रंग के और विकल्प देना है. इन दोनों नए रंगों में बॉडी पैनल और सीट के लिए अलग-अलग तरह के फिनिश का कॉम्बिनेशन दिया गया है.

'मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़' रंग, 'राइड कनेक्ट एडिशन' और 'राइड कनेक्ट ABS एडिशन' में उपलब्ध है. इसमें फ्रंट एप्रन और बॉडी पैनल पर ब्रॉन्ज़ फिनिश दिया गया है, जिसके साथ भूरे रंग की सीट है.

दूसरी ओर, 'मेटैलिक मैट बोर्डो रेड' रंग केवल टॉप-स्पेक 'राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन' में ही मिलता है. इसके एप्रन और बॉडी पैनल पर गहरा लाल रंग है, जबकि अंदर के एप्रन वाले हिस्से और सीट पर गहरा भूरा रंग दिया गया है.

इस अपडेट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं. एक्सेस 125 में अभी भी 125cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 8.3 bhp की ताकत और 10.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है.