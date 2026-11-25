सुजुकी एक्सेस 125 को 2 नए रंग मिले; कीमत रु.83,086 से शुरू
- दो नए रंग जोड़े गए: मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़ और मेटैलिक मैट बोर्डो रेड
- चुनिंदा वेरिएंट्स पर नए डिज़ाइन (लिवरी) उपलब्ध हैं
- कीमतें रु.83,086 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
सुज़ुकी एक्सेस 125, 125cc स्कूटर सेगमेंट में ब्रांड के लोकप्रिय स्कूटरों में से एक है. इसके लेटेस्ट अपडेट का मकसद ग्राहकों को रंग के और विकल्प देना है. इन दोनों नए रंगों में बॉडी पैनल और सीट के लिए अलग-अलग तरह के फिनिश का कॉम्बिनेशन दिया गया है.
'मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़' रंग, 'राइड कनेक्ट एडिशन' और 'राइड कनेक्ट ABS एडिशन' में उपलब्ध है. इसमें फ्रंट एप्रन और बॉडी पैनल पर ब्रॉन्ज़ फिनिश दिया गया है, जिसके साथ भूरे रंग की सीट है.
दूसरी ओर, 'मेटैलिक मैट बोर्डो रेड' रंग केवल टॉप-स्पेक 'राइड कनेक्ट TFT ABS एडिशन' में ही मिलता है. इसके एप्रन और बॉडी पैनल पर गहरा लाल रंग है, जबकि अंदर के एप्रन वाले हिस्से और सीट पर गहरा भूरा रंग दिया गया है.
इस अपडेट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं. एक्सेस 125 में अभी भी 125cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 8.3 bhp की ताकत और 10.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है.
|वैरिएंट
|कीमत (एक्स-शोरूम)
|रंग
|स्टैंडर्ड वैरिएंट
|रु.83,086
|मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू सॉलिड आइस ग्रीन
|स्पेशल एडिशन
|रु.89,428
|मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू पर्ल ग्रेस व्हाइट सॉलिड आइस ग्रीन
|राइड कनेक्ट एडिशन
|रु.91,627
|मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू पर्ल ग्रेस व्हाइट पर्ल मैट एक्वा सिल्वर मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़ (नया)
राइड कनेक्ट एबीएस
एडिशन
|रु.98,432
|मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू पर्ल ग्रेस व्हाइट पर्ल मैट एक्वा सिल्वर मेटैलिक रॉयल ब्रॉन्ज़ (नया)
|राइड कनेक्ट टीएफटी एबीएस एडिशन
|रु.1,03,780
|मेटैलिक मैट ब्लैक नंबर 2 मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू पर्ल ग्रेस व्हाइट पर्ल मैट एक्वा सिल्वर मेटैलिक मैट बोर्डो रेड (नया)
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