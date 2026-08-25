सुज़ुकी e-Sky Kei कार जापान में हुई पेश, 310 km की मिलेगी रेंज
द्वारा ऋषभ परमार
3 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 25, 2026
हाइलाइट्स
- सुजुकी e-Sky की रेंज 310 km बताई गई है और इसका वज़न 1,030 kg है
- इसे जापान के 'केई कार' (Kei car) नियमों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है
- इसे मार्च 2027 तक जापान में लॉन्च किया जाएगा
सुज़ुकी ने जापानी बाज़ार के लिए अपनी नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 'केई कार' (Kei car), e-Sky को पेश किया है. e-Sky को शहर में चलाने के लिए बनी इलेक्ट्रिक कार के तौर पर पेश किया गया है; इसकी लंबाई 3.4 मीटर से कम है और वज़न 1,030 किलोग्राम है. इसके छोटे आकार की वजह से यह भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में आसानी से चलाई जा सकेगी.
साइज़ की बात करें तो e-Sky की लंबाई 3,395 mm, चौड़ाई 1,475 mm और ऊंचाई 1,625 mm है. दूसरी Kei कारों की तरह, इसमें भी 'टॉल-बॉय' डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है ताकि कॉम्पैक्ट साइज़ के बावजूद अंदर ज़्यादा जगह मिल सके. साइज़ में छोटा होने के बावजूद, इसका 2,460 mm का व्हीलबेस ज़्यादा जगह वाला केबिन देता है, खासकर पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए.
सुज़ुकी ई-स्काई: बाहरी डिज़ाइन
e-Sky का बाहरी डिज़ाइन सिंपल है और इसमें LED हेडलाइट्स दी गई हैं. हेडलाइट का डिज़ाइन भारत में मिलने वाली Alto K10 जैसा ही लगता है. इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के कारण, इसमें पारंपरिक फ्रंट ग्रिल नहीं है. इसके बजाय, इसमें दोनों हेडलाइट्स को जोड़ने वाली एक मोटी काली पट्टी है, जिसके बीच में एक फ्रंट कैमरा लगा है.
साइड से देखने पर, e-Sky का डिज़ाइन सिंपल और काम का है. इसके A- और B-पिलर काले रंग के हैं, जबकि इंडिकेटर फ्रंट फेंडर पर लगे हैं. थोड़े उभरे हुए व्हील आर्च और दरवाज़ों के निचले हिस्से पर बनी साफ़ क्रीज़ इसके साइड लुक को खास बनाती है.
पीछे की तरफ, सुज़ुकी ने इंटीग्रेटेड टेल लाइट्स के साथ एक रूफ़ स्पॉइलर दिया है. टेलगेट पर बीच में सुज़ुकी के लोगो के साथ 'e-Sky' की बैजिंग भी दी गई है.
सुज़ुकी e-Sky: कैबिन और फ़ीचर्स
अंदर की तरफ, e-Sky में एक सिंपल और काम की चीज़ों वाला कैबिन मिलता है. स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जबकि डैशबोर्ड का डिज़ाइन फ्लैट और टेबल जैसा है, जिससे छोटी-मोटी चीज़ें रखने के लिए अतिरिक्त जगह मिलती है.
कैबिन में फैब्रिक की सीटें और बाईं ओर एक ब्लाइंड-स्पॉट मिरर भी दिया गया है. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन सेलेक्टर को स्टीयरिंग व्हील के पास लगाया गया है, जिससे सेंटर कंसोल में एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए जगह बन जाती है. फीचर्स की बात करें तो, e-Sky में 10.1-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस गो और 'व्हीकल-टू-लोड' फंक्शनैलिटी मिलती है, जिससे यूज़र्स गाड़ी की ट्रैक्शन बैटरी का इस्तेमाल पावर सोर्स के तौर पर कर सकते हैं.
सुज़ुकी e-Sky: पावरट्रेन और रेंज
पावरट्रेन के मामले में, सुज़ुकी ने e-Sky के लिए सिर्फ़ बेसिक जानकारी दी है. कंपनी का कहना है कि यह EV स्टैंडर्ड तौर पर टू-व्हील ड्राइव होगी और इसकी रेंज 310 km तक होगी. बैटरी साइज़ और पावर आउटपुट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, जापान में 'केई कारों' (Kei cars) के पावर आउटपुट पर लगी पाबंदियों को देखते हुए, उम्मीद है कि e-Sky लगभग 63 bhp की पावर देगी.
सुज़ुकी e-Sky के मार्च 2027 तक जापान में लॉन्च होने की उम्मीद है.
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