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सुज़ुकी जिक्सर को मिले नए रंग विकल्प, कीमतें रु.1.37 लाख से शुरू

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 08, 2026, 11:14 AM
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सुज़ुकी जिक्सर को मिले नए रंग विकल्प, कीमतें रु.1.37 लाख से शुरू
हाइलाइट्स
  • सुजुकी जिक्सर और जिक्सर SF को नया 'मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल ब्लेज ऑरेंज' रंग मिला
  • जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250 में नया 'ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे' ऑप्शन जोड़ा गया है
  • जिक्सर SF 250 FFV में दो नए रंग विकल्प आए हैं, और इस रेंज की कीमतें रु.1.37 लाख से शुरू होती हैं

सुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी जिक्सर मोटरसाइकिल रेंज को नए रंग विकल्प के साथ अपडेट किया है, जिससे इसकी पॉपुलर 155cc और 250cc मोटरसाइकिलों को एक नया लुक मिला है. ये नए कलर ऑप्शन जिक्सर, जिक्सर SF, जिक्सर 250, जिक्सर SF 250 और जिक्सर SF 250 FFV मॉडल्स में पेश किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 ₹2.29 लाख में हुई लॉन्च, मज़बूत चेसिस के साथ मिला 443cc का इंजन

GIXXER Metallic Oort Gray Pearl Blaze Orange jpg

स्टैंडर्ड जिक्सर और जिक्सर SF के लिए सबसे बड़ा अपडेट 'मेटैलिक ऊर्ट ग्रे + पर्ल ब्लेज ऑरेंज' कलर कॉम्बिनेशन का आना है. यह नया फ़िनिश दोनों मोटरसाइकिलों को एक अलग और खास लुक देता है, साथ ही उनकी मौजूदा स्पोर्टी स्टाइलिंग भी बनी रहती है.

GIXXER 250 Glass Sparkle Black Metallic Oort Gray jpg

इस बीच, जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250 में अब 'ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक ऊर्ट ग्रे' कलर ऑप्शन भी मिल रहा है. यही कॉम्बिनेशन फेयर्ड मोटरसाइकिल के फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन, जिक्सर SF 250 FFV में भी पेश किया गया है. इसके अलावा, FFV मॉडल अब 'ग्लास स्पार्कल ब्लैक' फ़िनिश में भी उपलब्ध है.

इस नए अपडेट में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. जिक्सर और जिक्सर SF में सुज़ुकी का 155cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 13 bhp की ताकत और 13.8 Nm का टॉर्क बनाता है. वहीं, बड़ी जिक्सर 250 और जिक्सर SF 250 में सुज़ुकी का 250cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 26 bhp की ताकत और 22.2 Nm का टॉर्क बनाता है और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

नई रेंज में जिक्सर की शुरुआती कीमत ₹1.37 लाख है, जबकि जिक्सर SF की कीमत ₹1.41 लाख से शुरू होती है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली हैं).

जिक्सर 250 की शुरुआती कीमत ₹1.85 लाख है, जबकि फेयर्ड जिक्सर SF 250 की कीमत ₹1.93 लाख से शुरू होती है. सबसे महंगे मॉडल जिक्सर SF 250 FFV की कीमत ₹1.98 लाख है.

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