सुजुकी GSX-8R पर मिल रही ₹80,000 की छूट, कीमत घटकर ₹9.08 लाख हुई

सुज़ुकी ने GSX-8R पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है, जिससे खरीदार इस मिडिलवेट सुपरस्पोर्ट बाइक पर अभी रु.80,000 बचा सकते हैं. इस ऑफ़र के बाद बाइक की कीमत घटकर रु.9.08 लाख हो गई है, हालांकि यह डिस्काउंट सिर्फ़ स्टॉक रहने तक ही मिलेगा.

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GSX-8R में 776cc का पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो मिड-रेंज में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है. इस मोटरसाइकिल को आरामदायक एर्गोनॉमिक्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह रोज़ाना आने-जाने और लंबी राइड, दोनों के लिए सही है. इसके फीचर्स में ऑल-LED लाइटिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल के चार लेवल और तीन राइडिंग मोड शामिल हैं. GSX-8R मिड-वेट फेयर्ड मोटरसाइकिल सेगमेंट में आती है और इसका मुकाबला ट्रायम्फ डेटोना 660 से है.

डिस्काउंट के बाद ₹9.08 लाख की कीमत पर, GSX-8R इस सेगमेंट में एक ज़्यादा आकर्षक विकल्प बन जाती है. ट्रायम्फ डेटोना 660 की कीमत लगभग ₹10 लाख है, जिससे सुजुकी को कीमत के मामले में बड़ा फ़ायदा मिलता है.

जो खरीदार अच्छी परफॉर्मेंस, आरामदायक राइडिंग पोज़िशन और टूरिंग की क्षमता वाली मिडिलवेट फेयर्ड मोटरसाइकिल देख रहे हैं, उनके लिए सीमित समय के डिस्काउंट की वजह से GSX-8R पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है.