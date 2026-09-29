Suzuki Hayabusa स्पेशल एडिशन Rs. 19.90 लाख में लॉन्च हुआ
- Hayabusa स्पेशल एडिशन की कीमत ₹ 19.90 लाख है
- इसमें खास पर्ल विगोर ब्लू पेंट और कॉस्मेटिक अपग्रेड्स दिए गए हैं
- स्टैंडर्ड Hayabusa में नए रंग और बदले हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं
Suzuki Motorcycle India ने भारत में Hayabusa स्पेशल एडिशन को ₹ 19.90 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) में लॉन्च किया है. नया मॉडल स्टैंडर्ड Hayabusa से ऊपर बैठता है जिसकी कीमत ₹18.99 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है.
Hayabusa स्पेशल एडिशन खास तौर पर पर्ल विगोर ब्लू रंग में आता है और इसमें कई स्टाइलिंग बदलाव किए गए हैं. इनमें नए ग्राफिक्स, अनोखा व्हील फ़िनिश, फ्यूल टैंक पर 3D Suzuki लोगो और एक खास स्पेशल एडिशन बैज शामिल हैं. मफ़लर के सिरों और हीट गार्ड्स पर भी एनोडाइज़्ड फ़िनिश दी गई है, और इसमें सिंगल-सीट काउल स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.
स्पेशल एडिशन के साथ, Suzuki ने स्टैंडर्ड Hayabusa के लिए तीन नए डुअल-टोन रंग विकल्प भी पेश किए हैं - कैंडी डेरिंग रेड/ग्लास स्पार्कल ब्लैक, मेटैलिक गैलेक्सी ग्रे/कैंडी बर्नट गोल्ड और पर्ल विगोर ब्लू/पर्ल ब्रिलियंट व्हाइट. दोनों वेरिएंट में अब हल्की और ज़्यादा कॉम्पैक्ट ELIIY Power लिथियम-आयन बैटरी भी दी गई है. कंपनी ने बाइक के लॉन्च कंट्रोल सिस्टम और पावर मोड सेलेक्टर की सेटिंग्स में भी बदलाव किए हैं.
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एक और खास बदलाव स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम में है, जो अब गियर बदलते समय भी एक्टिव रह सकता है, जिससे सवार को थ्रॉटल इनपुट दोबारा दिए बिना सेट स्पीड बनाए रखने में मदद मिलती है. Hayabusa में अभी भी 1,340cc का चार-सिलेंडर इंजन है, जो 190 bhp और 142 Nm टॉर्क देता है. इंजन के साथ छह-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
इस मोटरसाइकिल में ट्विन-स्पार एल्युमीनियम फ्रेम, एडजस्टेबल KYB इनवर्टेड फ्रंट फोर्क्स और रियर मोनोशॉक का इस्तेमाल जारी है. ब्रेकिंग के लिए ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स के साथ ट्विन 320mm फ्लोटिंग फ्रंट डिस्क शामिल हैं, और बाइक ब्रिजस्टोन बैटलैक्स हाइपरस्पोर्ट S22 टायर्स पर चलती है. राइडर की मदद करने वाले इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, लॉन्च कंट्रोल, सुजुकी ईज़ी स्टार्ट, लो RPM असिस्ट और स्लोप-डिपेंडेंट कंट्रोल शामिल हैं.
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