सुज़ुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी रणनीति पेश की; FY2030 तक भारत में सालाना 40 लाख यूनिट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य
सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अगले दशक के लिए अपनी टेक्नोलॉजी रणनीति की जानकारी दी है, जिसमें भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी योजनाओं में अहम भूमिका बनी रहेगी.
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25 सितंबर को हुई अपनी 'टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी ब्रीफिंग 2026' में, जापानी कार निर्माता कंपनी ने अपनी आने वाली रणनीतियों को पेश किया. इन रणनीतियों में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV), हाइब्रिड वाहन, CNG, कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) और इंटरनल कंबशन इंजन शामिल हैं. कंपनी की योजना है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में साझा करे और साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों की ज़रूरतों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स तैयार करे.
भारत एक प्रमुख वैश्विक उत्पादन केंद्र
सुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाना जारी रखने की योजना बना रही है. कंपनी का लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 2030 से हर साल लगभग 40 लाख (4 मिलियन) यूनिट का प्रोडक्शन किया जाए. अभी कंपनी के गुड़गांव, मानेसर, हंसलपुर और खरखौदा में प्रोडक्शन प्लांट हैं; खरखौदा प्लांट में 2025 से काम शुरू हो जाएगा. सुज़ुकी ने कहा है कि वह भारत की ज़रूरतों के हिसाब से जापानी टेक्नोलॉजी में बदलाव करेगी और इसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगी.
अपनी बायोगैस विस्तार रणनीति के तहत, सुज़ुकी ने बताया कि पिछले एक साल में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और डेयरी सहकारी समितियों के सहयोग से तीन CBG प्लांट शुरू किए गए हैं। गाय के गोबर जैसे स्रोतों से बनने वाली CBG का इस्तेमाल मौजूदा CNG गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया जा सकता है.
e-SKY EV प्रोटोटाइप की रेंज 310 km होने का दावा है
छोटी और हल्की EV बनाने के सुज़ुकी के नज़रिए के उदाहरण के तौर पर e-SKY इलेक्ट्रिक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया. इस प्रोटोटाइप की सिंगल-चार्ज रेंज 310km बताई गई है, जबकि सुज़ुकी के अनुसार इसकी क्षमता 97Wh/km और वज़न 1,030kg है. इसे पाँच मिनट फ़ास्ट चार्ज करके 50km तक चलाया जा सकता है. ये आँकड़े प्रोडक्शन स्पेसिफ़िकेशन नहीं, बल्कि प्रोटोटाइप के लिए शुरुआती अनुमान हैं.
सुज़ुकी ने यह भी बताया कि रोलिंग रेजिस्टेंस को कम करने, सस्पेंशन की खूबियों को बेहतर बनाने, बिजली की खपत घटाने और गियर रेश्यो को एडजस्ट करने से प्रोटोटाइप की रेंज पहले के 230km के मुकाबले बढ़कर 310km तक कैसे पहुँच गई.
REEV लाइट टेक
अलग-अलग तरह की गाड़ियों के लिए अपनी इलेक्ट्रिफ़िकेशन टेक्नोलॉजी को विकसित करने की योजना के तहत, सुज़ुकी मिनी गाड़ियों और कॉम्पैक्ट कारों के लिए नेक्स्ट-जेनरेशन हाइब्रिड सिस्टम, साथ ही सीरीज़-हाइब्रिड सिस्टम और लाइट रेंज-एक्सटेंडर EV कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है.
सुज़ुकी का कहना है कि छोटी गाड़ियों के लिए उसका नया हाइब्रिड सिस्टम फ़्यूल इकॉनमी, ड्राइविंग परफ़ॉर्मेंस और लागत के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाया गया है. कंपनी का दावा है कि ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) वाली गाड़ियों की तुलना में इससे CO2 उत्सर्जन में 15% की कमी आएगी. बिजली बनाने वाली हाइब्रिड गाड़ियां कॉम्पैक्ट कारों के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी. सुज़ुकी इस सिस्टम में बाहरी चार्जिंग की सुविधा और सही साइज़ की बैटरी जोड़ने की योजना बना रही है, जिससे वह "REEV लाइट" नाम का सिस्टम तैयार करेगी.
कंपनी BEV और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए कॉमन ई-एक्सल टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है. इसके लिए दो बेसिक साइज़ की योजना है, जिसमें बड़ा यूनिट B-, C- और D-सेगमेंट की गाड़ियों के लिए होगा. सुज़ुकी का कहना है कि वह ऐसी मोटरों पर भी काम कर रही है जिनमें भारी रेयर-अर्थ मटीरियल का इस्तेमाल नहीं होता है.
ICE टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट
इलेक्ट्रिफ़िकेशन पर ध्यान देने के बावजूद, सुज़ुकी उन बाज़ारों के लिए इंटरनल कंबशन इंजन बनाना जारी रखने की योजना बना रही है जहाँ इनकी ज़रूरत बनी हुई है. सुज़ुकी भारत समेत तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों के लिए अगली पीढ़ी का डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड इंजन (जिसे DITC कहा जाता है) विकसित कर रही है.
कंपनी भारत के लिए CNG और CBG टेक्नोलॉजी पर और रिसर्च कर रही है. उसका कहना है कि भारत में बिकने वाली गाड़ियों में CNG गाड़ियों की हिस्सेदारी लगभग 40% है और वह इनकी पैकेजिंग को बेहतर बनाने और वज़न कम करने के तरीकों पर काम कर रही है। एक कॉन्सेप्ट के तहत CNG सिलेंडर को फ़्लोर के नीचे लगाने पर विचार किया जा रहा है; सुज़ुकी का कहना है कि ऐसा करने से कार्गो क्षमता 100 लीटर बढ़ सकती है और रेज़िन सिलेंडर का इस्तेमाल करके वज़न लगभग 40 किलोग्राम कम किया जा सकता है.
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