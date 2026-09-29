सुज़ुकी ने नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन किया पेश, भारत में लॉन्च होने की उम्मीद
- E100, CNG और CBG के साथ इस्तेमाल के लिए उपयुक्त
- Z12E थ्री-सिलेंडर इंजन पर आधारित है
- 125bhp की ताकत और 230Nm का पीक टॉर्क बनाता है
सुज़ुकी ने जापान में अपने नए 1.2-लीटर, तीन-सिलेंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन प्रोटोटाइप की जानकारी दी है. यह इंजन भारत समेत कई बड़े और बढ़ते हुए बाज़ारों के लिए तैयार किया जा रहा है. हालांकि, भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
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यह नया इंजन सुज़ुकी की ‘टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजी 2026: लुकिंग 10 इयर्स अहेड’ (Technology Strategy 2026: Looking 10 Years Ahead) रोडमैप का हिस्सा है, जिसमें नई पावरट्रेन टेक्नोलॉजी विकसित करने की कंपनी की योजनाओं के बारे में बताया गया है. सुज़ुकी का लक्ष्य 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से ज़्यादा से ज़्यादा 125bhp की ताकत और 230Nm का टॉर्क हासिल करना है.
सुज़ुकी 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन की जानकारी
1.2-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन को लॉन्च के समय 40% तक की थर्मल क्षमता (thermal efficiency) के लक्ष्य के साथ विकसित किया जा रहा है, और कंपनी का लक्ष्य 2035 तक इस आंकड़े को 50% तक बढ़ाना है. यह इंजन E100, CNG और CBG के अनुकूल है, जिससे यह कई तरह के ईंधन पर चल सकता है.
यह इंजन सुज़ुकी के Z12E थ्री-सिलेंडर यूनिट पर आधारित है और इसमें वेरिएबल-जियोमेट्री (VG) टर्बोचार्जर और वॉटर-कूल्ड इंटरकूलर दिया गया है. सुज़ुकी ने अभी यह कन्फर्म नहीं किया है कि किन मॉडल्स में यह नया टर्बोचार्ज्ड इंजन मिल सकता है.
Z12E के साथ हाइब्रिड पावरट्रेन पर काम चल रहा है
सुज़ुकी, सीरीज़-हाइब्रिड पावरट्रेन में इस्तेमाल के लिए Z12E इंजन भी बना रही है. इस कॉन्फ़िगरेशन में, पेट्रोल इंजन एक जनरेटर की तरह काम करता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है.
ब्रांड ने यह भी कहा कि वह भारत जैसे ग्रोथ वाले बाज़ारों के लिए DITC विकसित कर रहा है, जो एक नेक्स्ट-जेनरेशन डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो इंजन है और इसमें ज़्यादा क्षमता के साथ-साथ दमदार ड्राइविंग का अनुभव भी मिलता है.
इस सिस्टम में दो इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल होतीं हैं; एक मोटर जनरेटर का काम करती है और दूसरी पहियों को घुमाती है. इसमें 1.2-लीटर इंजन 81bhp तक की ताकत और 108Nm का टॉर्क पैदा करता है, जबकि जनरेटर मोटर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 82bhp है और ड्राइव मोटर 87bhp तक की ताकत बनाती है. इस सेटअप के साथ 0.6kWh की बैटरी लगी है.
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