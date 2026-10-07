सुज़ुकी V-स्टोर्म SX को मिला मिला नया ब्लैक और ग्रे रंग विकल्प

सुज़ुकी ने भारत में V-Strom SX के लिए एक नया कलर ऑप्शन पेश किया है. एडवेंचर-स्टाइल वाली यह मोटरसाइकिल अब 'ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक मैट फाइब्रोइन ग्रे' रंग में उपलब्ध है, और इस नए पेंट स्कीम के साथ नए ग्राफिक्स भी दिए गए हैं.

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नया रंग मौजूदा 'चैंपियन येलो नंबर 2 + ग्लास स्पार्कल ब्लैक', 'पर्ल ग्लेशियर व्हाइट + मेटैलिक मैट स्टेलर ब्लू' और 'ग्लास स्पार्कल ब्लैक' विकल्पों में शामिल हो गया है.

V-Strom SX में वही 249cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 9,300 rpm पर 26.1 bhp की ताकत और 7,300 rpm पर 22.2 Nm का टॉर्क बनाता है. इसमें 19-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर व्हील सेटअप है, साथ ही 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है.

इसमें डुअल-चैनल ABS, LED लाइटिंग, सुज़ुकी राइड कनेक्ट के साथ ब्लूटूथ-इनेबल्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग, विंडस्क्रीन, नकल गार्ड और रियर कैरियर जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

सुजुकी V-स्ट्रोम SX की कीमत ₹2,02,118 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है. सुजुकी अभी खरीदारों को ₹5,000 का पक्का Rynox वाउचर दे रही है. ग्राहक 100% तक का लोन भी ले सकते हैं, जिस पर ब्याज दरें 6.99% से शुरू होती हैं.