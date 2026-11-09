7 साल के कार लोन का जाल: कैसे कम मासिक EMI के चक्कर में आपको कार की असली कीमत से लाखों रुपये ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं?

कार खरीदते समय डीलर और बैंक अक्सर सबसे पहले यह पूछते हैं कि आप हर महीने कितनी किस्त भर सकते हैं, और 7 साल का लोन इस सवाल का सबसे आसान जवाब बन जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम EMI के चक्कर में आपको लाखों रुपये ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं? उदाहरण के लिए, रु.10 लाख के लोन पर 9% ब्याज दर से 7 साल में करीब रु.3.51 लाख सिर्फ ब्याज देना होगा. यही लोन 5 साल के लिए लेने पर करीब रु.2.46 लाख ब्याज लगेगा. इसलिए कार लोन लेने से पहले सिर्फ EMI नहीं, बल्कि कुल खर्च भी समझना जरूरी है.



कम किस्त की असली कीमत: 3, 4, 5 और 7 साल के लोन की तुलना

भारत में ज़्यादातर बैंक नई कार के लिए 7 साल तक का लोन देते हैं. ब्याज दर ग्राहक के क्रेडिट स्कोर और बैंक पर निर्भर करती है. फ़िलहाल एसबीआई की दर 8.70% से, आईसीआईसीआई बैंक की 8.40% से और एचडीएफसी बैंक की 9.40% से शुरू होती है. नीचे की टेबल में रु.10 लाख के लोन पर 9% ब्याज मानकर हिसाब लगाया गया है.

लोन की अवधि मासिक किस्त कुल ब्याज कुल भुगतान 3 साल रु.31,800 रु.1.45 लाख रु.11.45 लाख 4 साल रु.24,885 रु.1.94 लाख रु.11.94 लाख 5 साल रु.20,758 रु.2.46 लाख रु.12.46 लाख 7 साल रु.16,089 रु.3.51 लाख रु.13.51 लाख

नोट: ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं.

3 साल के मुकाबले 7 साल के लोन में हर महीने करीब रु.15,700 की राहत मिलती है, लेकिन इसके बदले करीब रु.2.07 लाख ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है. वहीं, 5 साल के मुकाबले 7 साल का लोन किस्त में सिर्फ़ करीब रु.4,669 बचाता है, जबकि ब्याज में करीब रु.1.06 लाख ज़्यादा ले लेता है. यानी ₹10 लाख का पूरा कार लोन 7 साल में चुकाने पर करीब ₹13.51 लाख देने पड़ेंगे. इसमें करीब ₹3.51 लाख सिर्फ ब्याज होगा.

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जब लोन कार की कीमत से ज़्यादा हो जाए

नई कार की कीमत पहले ही साल में काफी गिर जाती है. अलग-अलग स्रोतों के मुताबिक़ पहले साल में 15 से 20 प्रतिशत और तीसरे साल तक 40 से 50 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है. वहीं, लोन का बकाया धीरे-धीरे घटता है, क्योंकि शुरुआती किस्तों में ब्याज का हिस्सा ज़्यादा होता है. मान लीजिए कि रु.10 लाख की कार पूरी तरह लोन पर ली गई है, यानी कोई डाउन पेमेंट नहीं दिया गया. यह सिर्फ़ एक उदाहरण है, और आपकी कार की असली कीमत अलग हो सकती है.

साल कार की अनुमानित कीमत 7 साल के लोन का बकाया 5 साल के लोन का बकाया पहला साल रु.8.0 से 8.5 लाख रु.8.93 लाख रु.8.34 लाख तीसरा साल रु.5.0 से 6.0 लाख रु.6.47 लाख रु.4.54 लाख पांचवां साल करीब रु.5.0 लाख रु.3.52 लाख लोन खत्म

नोट: ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं.

इस उदाहरण में 7 साल के लोन का बकाया पहले और तीसरे, दोनों साल में कार की कीमत से ज़्यादा है. अगर आप तीसरे साल में कार बेचना चाहें, तो रु.0.47 लाख से रु.1.47 लाख तक की कमी अपनी जेब से भरनी पड़ सकती है. वहीं, 5 साल के लोन में तीसरे साल तक बकाया कार की कीमत से नीचे आ जाता है. इसके अलावा, अगर कार किसी हादसे में पूरी तरह खराब हो जाए, तो बीमे की रकम लोन चुकाने के लिए कम पड़ सकती है.

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7 साल के लोन से जल्दी निकलना आसान नहीं

कई लोग सोचते हैं कि वे लोन को बाद में जल्दी चुका देंगे, लेकिन कार लोन में यह उतना आसान नहीं है. आरबीआई ने 1 जनवरी 2026 से फ्लोटिंग रेट वाले व्यक्तिगत लोन पर समय से पहले चुकाने का शुल्क लगाने पर रोक लगाई है. हालांकि, ज़्यादातर कार लोन फिक्स्ड रेट पर होते हैं, इसलिए यह नियम उन पर लागू नहीं होता.

लोन का प्रकार समय से पहले चुकाने का शुल्क फ्लोटिंग रेट कार लोन नहीं लग सकता फिक्स्ड रेट कार लोन आम तौर पर बकाया रकम का 2 से 5 प्रतिशत, पहले 1 से 3 साल तक

नोट: ये आंकड़े केवल अनुमानित हैं.

इसलिए लोन लेने से पहले लोन के कागज़ों में दी गई की फैक्ट स्टेटमेंट पढ़कर शर्तें ज़रूर देख लें. कुछ बैंकों में दो साल बाद यह शुल्क नहीं लगता, जबकि बाकी में यह लंबे समय तक बना रह सकता है.

कार लोन लेते समय क्या करें

आपकी स्थिति सलाह सिर्फ़ किस्त देखकर फ़ैसला कर रहे हैं किस्त के साथ कुल ब्याज और कुल भुगतान की रकम भी देखें लोन की अवधि चुन रहे हैं जितनी कम अवधि की किस्त आप आराम से भर सकें, उतनी ही अवधि चुनें कार की पूरी कीमत लोन पर ले रहे हैं कम से कम 20 प्रतिशत डाउन पेमेंट दें, ताकि लोन कार की कीमत से ऊपर न जाए ब्याज दर तय कर रहे हैं डीलर के ऑफ़र के साथ बैंकों से भी पहले से कोटेशन लेकर तुलना करें बोनस या अतिरिक्त पैसा मिल रहा है उसे लोन के मूलधन में चुकाकर ब्याज घटाएं, लेकिन पहले जल्दी चुकाने का शुल्क पूछ लें

ज़्यादातर नौकरीपेशा खरीदारों के लिए 5 साल का लोन संतुलित माना जाता है. वहीं, 7 साल का लोन तभी लें जब आपके पास कोई और विकल्प न हो.

कुल मिलाकर, 7 साल का लोन किस्त कम करता है, लेकिन इसके बदले आपको ज़्यादा ब्याज और ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है. रु.10 लाख के लोन में 5 साल की जगह 7 साल चुनने से किस्त में करीब रु.4,669 की राहत मिलती है, जबकि कुल ब्याज करीब रु.1.06 लाख बढ़ जाता है. इसके अलावा, शुरुआती तीन सालों में लोन का बकाया कार की कीमत से ज़्यादा रह सकता है, और फिक्स्ड रेट वाले लोन से जल्दी निकलना भी महंगा पड़ सकता है. लेकिन अगर आपका बजट सिर्फ़ 7 साल की किस्त में फ़िट बैठता है, तो शायद आपको अपनी पसंद की कार से एक सेगमेंट नीचे की कार पर विचार करना चाहिए.