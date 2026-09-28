टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की तुलना, कौन किस पर भारी?
- कम स्पेसिफिकेशन वाली टाटा एरिस CNG ज़्यादा किफायती विकल्प है, जिसकी कीमत ₹6.29 लाख से शुरू होती है
- ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की कीमत ₹7.89 लाख से शुरू होती है
- टाटा एरिस सीएनजी में ह्यून्दे ऑरा सीएनजी के मुकाबले ज़्यादा फ़ीचर्स मिलते हैं
टाटा ने पेट्रोल और CNG पावरट्रेन ऑप्शन के साथ एरिस लॉन्च की है. यह सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आती है और ह्यून्दे ऑरा सीएनजी और मारुति सुजुकी डिज़ायर सीएनजी को टक्कर देती है. हालांकि, एरिस सीएनजी के मुकाबले ऑरा सीएनजी की शुरुआती कीमत ज़्यादा है, तो आइए देखते हैं कि हर सेडान में क्या-क्या खास है.
यह भी पढ़ें: टाटा एरिस बनाम मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: इंजन, फीचर्स और कीमतों की तुलना
टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी: कीमत
|वैरिएंट
|टाटा एरिस सीएनजी
|ह्यून्दे ऑरा सीएनजी
|मैनुअल
|रु.6.29 Lakh - रु.9.19 लाख
|रु.7.89 लाख - रु.8.67 लाख
|ऑटोमेटिक
|रु.7.69 Lakh - रु.9.74 लाख
|उपलब्ध नहीं
टाटा एरिस ज़्यादा सस्ती है और इसमें AMT और MT गियरबॉक्स, दोनों के ऑप्शन मिलते हैं. वहीं, ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है; इसकी कीमत रु.7.89 लाख से शुरू होकर रु.8.67 लाख तक जाती है, जिससे यह अपने सबसे महंगे में एरिस सीएनजी के मुकाबले ज़्यादा सस्ती है.
टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी: पावरट्रेन की जानकारी
|स्पेसिफिकेशन
|टाटा एरिस
|ह्यून्दे ऑरा सीएनजी
|इंजन
|1.2-लीटर NA पेट्रोलl / सीएनजी
|1.2-लीटर NA पेट्रोल / सीएनजी
|पेट्रोल ताकत
|85 बीएचपी
|81.8 बीएचपी
|सीएनजी ताकत
|74 बीएचपी
|68 बीएचपी
|पेट्रोल टॉर्क
|113 एनएम
|113.8 एनएम
|सीएनजी टॉर्क
|96.5 एनएम
|95.2 एनएम
|ट्रांसमिशन
|5 मैनुअल / ऑटोमेटिक
|5 मैनुअल
|सीएनजी टैंक
|ट्वीन-सिलेंडर, 70-लीटर (वॉटर क्षमता)
|सिंगल टैंक, 65-लीटर (वॉटर क्षमता)
पेपर पर, दोनों सेडान काफी हद तक एक जैसी हैं. हालांकि, ह्यून्दे ऑरा सीएनजी का एक फ़ायदा यह है कि इसमें अभी भी 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसे आम तौर पर 3-सिलेंडर इंजन के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ माना जाता है. फिर भी, हम इस बारे में अभी कोई पक्का फ़ैसला नहीं ले सकते, क्योंकि एरिस को अभी तक चलाया नहीं गया है.
ऑरा सीएनजी के पेट्रोल वर्जन में एरिस के मुकाबले कम ताकत और उतना ही टॉर्क मिलता है, जबकि सीएनजी पर ऑरा, एरिस से थोड़ा कम टॉर्क बनाती है. इसके अलावा, ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जबकि एरिस में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं.
टाटा एरिस CNG बनाम ह्यून्दे ऑरा CNG: डायमेंशंस
|डायमेंशन
|टाटा एरिस सीएनजी
|मारुति सुज़ुकी डिज़ायर सीएनजी
|लंबाई
|3,995 मिमी
|3,995 मिमी
|चौड़ाई
|1,684 मिमी
|1,680 मिमी
|ऊंचाई
|1,532 मिमी
|1,520 मिमी
|व्हीलबेस
|2,450 मिमी
|2,450 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|170 मिमी
|165 मिमी
|व्हील साइज़
|15-इंच
|14/15-इंच
दोनों कारों का व्हीलबेस एक जैसा (2,450 मिमी) है और लंबाई भी एक समान (3,995 मिमी) है, क्योंकि ये दोनों 'सब-फोर-मीटर' कैटेगरी में आती हैं. चौड़ाई, ऊंचाई और ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में एरिस अलग और बेहतर है. इसकी ज़्यादा ऊंचाई की वजह से पीछे बैठने वालों को सिर के ऊपर ज़्यादा जगह (हेडरूम) मिलती है, जिससे केबिन ज़्यादा खुला-खुला और बड़ा लगता है.
एरिस CNG के लिए बूट स्पेस अभी तक नहीं बताया गया है.
हालांकि, बेहतर प्रैक्टिकैलिटी के लिए टाटा एरिस में ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बूट में सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है. वहीं, ऑरा CNG में पारंपरिक CNG टैंक दिया गया है, जो बूट की ज़्यादातर जगह घेर लेता है, जिससे सूटकेस या दूसरे बड़े सामान के लिए कम जगह बचती है.
टाटा एरिस CNG बनाम ह्यून्दे ऑरा CNG: फीचर्स
|मुख्य फीचर्स
|टाटा एरिस
|ह्यून्दे ऑरा सीएनजी
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
|10.25-इंच
|8-इंच
|ड्राइवर डिस्प्ले
|5-इंच डिजिटल
|एनालॉग डायल के साथ MID
|सनरुफ
|No
|No
|ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो
|वायरलेस
|वायर्ड
|वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
|हां
|नहीं
|सीट अपहोल्स्ट्री
|लेदरेट
|फैब्रिक
|वायरलेस फोन चार्जर
|हां
|नहीं
|ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
|हां
|हां
|रियर AC वेंट्स
|हां
|हां
|360-डिग्रा कैमरा
|हां
|नहीं
|6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड
|हां
|हां
|ब्लाइंड व्यू मॉनिटर
|हां
|नहीं
|डैशकैम रिकॉर्डर
|हां
|नहीं
टाटा की एरिस में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर जैसे फीचर्स हैं, जो ऑरा सीएनजी में नहीं मिलते. इसके अलावा, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है. स्टैंडर्ड फीचर्स में रियर AC वेंट्स, छह एयरबैग्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. ऑरा सीएनजी का MID, एरिस की तरह पूरी तरह से डिजिटल नहीं है; इसके बजाय, इसमें एनालॉग डायल्स के बीच 3.5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है.
स्पेसिफिकेशंस को देखें तो, ह्यून्दे ऑरा सीएनजी के मुकाबले एरिस सीएनजी एक बेहतर सुविधाओं वाला विकल्प है. एरिस में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं और जो इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे कि ट्विन-सिलेंडर सीएनजी सेटअप, जिससे बूट में ज़्यादा जगह मिलती है.
इसके अलावा, इसमें कई टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम. पावरट्रेन की बात करें तो, एरिस में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. ह्यून्दे ऑरा सीएनजी में इनमें से कई फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत एरिस सीएनजी के महंगे वेरिएंट्स से कम है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- टाटा
पंच ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 12.99 लाख
- टाटा
पंचएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.65 - 10.6 लाख
- टाटा
अलट्रोज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.3 - 10.77 लाख
- टाटा
टियागो ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.09 लाख
- टाटा
नेक्सनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.37 - 14.32 लाख
- टाटा
हैरियरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.89 - 26.01 लाख
- टाटा
सफारीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 - 26.76 लाख
- टाटा
टीगोरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.55 - 8.84 लाख
- टाटा
टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 13.75 लाख
- टाटा
टियागोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 8.55 लाख
- टाटा
नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 17.69 लाख
- टाटा
कर्व ईवएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.19 - 19.69 लाख
- टाटा
टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.74 - 8.2 लाख
- टाटा
सिएरा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.79 - 25.99 लाख
- टाटा
हैरियर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.79 - 30.54 लाख
- टाटा
कर्वएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 19 लाख
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.29 - 9.19 लाख
- टाटा
सिएराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.49 - 21.29 लाख
नई कारें
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.29 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
आने वाली कारें
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-29
- पोर्श New Cayenne Electricएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-30
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-30
- होंडा New Elevateएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 16 - 21 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-06
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- वॉल्वो EX90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- टाटा एरिस Vs होंडा अमेज़: आकार, इंजन और फ़ीचर्स की तुलनाहोंडा अमेज़ की कीमत रु.7.65 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है, जबकि टाटा एरिस की कीमत रु.5.29 लाख से शुरू होती है1 मिनट पढ़ें
- टाटा ने अपनी सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' का विकल्प पेश कियाBaaS, जो पहले टिगोर ईवी और पंच ईवी पर उपलब्ध था, अब नेक्सॉन ईवी, कर्व ईवी, सिएरा ईवी और हैरियर ईवी के साथ भी मिलेगा.1 मिनट पढ़ें
- महिंद्रा थार रॉक्स Vs फोर्स गोरखा 5-डोर: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए कौन सी ऑफ़-रोडर बेहतर?महिंद्रा थार रॉक्स और फोर्स गोरखा 5-डोर, दोनों ही बेहतरीन SUV हैं. लेकिन रोज़ाना इस्तेमाल के लिए इनमें से कौन सी बेहतर है? आइए जानते हैं.1 मिनट पढ़ें
- हीरो स्प्लेंडर प्लस Vs होंडा शाइन 100 Vs टीवीएस रोनिन: बेहतरीन माइलेज वाली कम्यूटर बाइक्स की टक्करजो खरीदार ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा फ़्यूल एफ़िशिएंसी चाहते हैं, उनके लिए ये तीन कम्यूटर मोटरसाइकिलें एक अच्छा विकल्प हैं—लेकिन रोज़ाना की राइडिंग के लिए तीनों का तरीका अलग-अलग है.1 मिनट पढ़ें
- टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की तुलना, कौन किस पर भारी?ह्यून्दे ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है, जबकि टाटा एरिस सीएनजी में मैनुअल और AMT, दोनों ऑप्शन मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
- टाटा एरिस बनाम मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: इंजन, फीचर्स और कीमतों की तुलनाटाटा एरिस की कीमत मारति डिज़ायर से कम है, साथ ही इसमें ज़्यादा ताकत, बड़ी टचस्क्रीन और कई अतिरिक्त फ़ीचर्स भी मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
- सुज़ुकी ने अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी रणनीति पेश की; FY2030 तक भारत में सालाना 40 लाख यूनिट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्यसुज़ुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अगले दशक के लिए अपनी टेक्नोलॉजी रणनीति की जानकारी दी है, जिसमें भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी योजनाओं में अहम भूमिका बनी रहेगी.1 मिनट पढ़ें
- ओबेन इलेक्ट्रिक ने अपनी 10,000वीं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च कीयह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब कंपनी रोर Evo का प्रोडक्शन बढ़ा रही है और पूरे भारत में अपना रिटेल नेटवर्क फैला रही है.1 मिनट पढ़ें
- रेनॉ ट्राइबर टर्बो रु.7.84 लाख में हुई लॉन्चरेनॉ ने ज़्यादा ताकतवर टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन के साथ 2027 ट्राइबर लॉन्च की है.2 मिनट पढ़े
- Hansaj Kukreti | Sep 8, 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | Sep 7, 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Sep 1, 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | Aug 19, 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | Aug 1, 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े