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टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की तुलना, कौन किस पर भारी?

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 28, 2026, 05:23 PM
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टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की तुलना, कौन किस पर भारी?
हाइलाइट्स
  • कम स्पेसिफिकेशन वाली टाटा एरिस CNG ज़्यादा किफायती विकल्प है, जिसकी कीमत ₹6.29 लाख से शुरू होती है
  • ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की कीमत ₹7.89 लाख से शुरू होती है
  • टाटा एरिस सीएनजी में ह्यून्दे ऑरा सीएनजी के मुकाबले ज़्यादा फ़ीचर्स मिलते हैं

टाटा ने पेट्रोल और CNG पावरट्रेन ऑप्शन के साथ एरिस लॉन्च की है. यह सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आती है और ह्यून्दे ऑरा सीएनजी और मारुति सुजुकी डिज़ायर सीएनजी को टक्कर देती है. हालांकि, एरिस सीएनजी के मुकाबले ऑरा सीएनजी की शुरुआती कीमत ज़्यादा है, तो आइए देखते हैं कि हर सेडान में क्या-क्या खास है.

यह भी पढ़ें: टाटा एरिस बनाम मारुति सुज़ुकी डिज़ायर: इंजन, फीचर्स और कीमतों की तुलना

टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी: कीमत

वैरिएंटटाटा एरिस सीएनजीह्यून्दे ऑरा सीएनजी
मैनुअलरु.6.29 Lakh - रु.9.19 लाखरु.7.89 लाख - रु.8.67 लाख
ऑटोमेटिकरु.7.69 Lakh - रु.9.74 लाखउपलब्ध नहीं

टाटा एरिस ज़्यादा सस्ती है और इसमें AMT और MT गियरबॉक्स, दोनों के ऑप्शन मिलते हैं. वहीं, ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है; इसकी कीमत रु.7.89 लाख से शुरू होकर रु.8.67 लाख तक जाती है, जिससे यह अपने सबसे महंगे में एरिस सीएनजी के मुकाबले ज़्यादा सस्ती है.

टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी: पावरट्रेन की जानकारी

स्पेसिफिकेशनटाटा एरिसह्यून्दे ऑरा सीएनजी
इंजन1.2-लीटर NA पेट्रोलl / सीएनजी1.2-लीटर NA पेट्रोल / सीएनजी
पेट्रोल ताकत85 बीएचपी81.8 बीएचपी
सीएनजी ताकत74 बीएचपी68 बीएचपी
पेट्रोल टॉर्क113 एनएम113.8 एनएम
सीएनजी टॉर्क96.5 एनएम95.2 एनएम
ट्रांसमिशन5 मैनुअल / ऑटोमेटिक5 मैनुअल
सीएनजी टैंकट्वीन-सिलेंडर, 70-लीटर (वॉटर क्षमता)सिंगल टैंक, 65-लीटर (वॉटर क्षमता)

पेपर पर, दोनों सेडान काफी हद तक एक जैसी हैं. हालांकि, ह्यून्दे ऑरा सीएनजी का एक फ़ायदा यह है कि इसमें अभी भी 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसे आम तौर पर 3-सिलेंडर इंजन के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ माना जाता है. फिर भी, हम इस बारे में अभी कोई पक्का फ़ैसला नहीं ले सकते, क्योंकि एरिस को अभी तक चलाया नहीं गया है.

Tata Aeris 11

ऑरा सीएनजी के पेट्रोल वर्जन में एरिस के मुकाबले कम ताकत और उतना ही टॉर्क मिलता है, जबकि सीएनजी पर ऑरा, एरिस से थोड़ा कम टॉर्क बनाती है. इसके अलावा, ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जबकि एरिस में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं.

टाटा एरिस CNG बनाम ह्यून्दे ऑरा CNG: डायमेंशंस

डायमेंशनटाटा एरिस सीएनजीमारुति सुज़ुकी डिज़ायर सीएनजी
लंबाई3,995 मिमी3,995 मिमी
चौड़ाई1,684 मिमी1,680 मिमी
ऊंचाई1,532 मिमी1,520 मिमी
व्हीलबेस2,450 मिमी2,450 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस170 मिमी165 मिमी
व्हील साइज़15-इंच14/15-इंच

दोनों कारों का व्हीलबेस एक जैसा (2,450 मिमी) है और लंबाई भी एक समान (3,995 मिमी) है, क्योंकि ये दोनों 'सब-फोर-मीटर' कैटेगरी में आती हैं. चौड़ाई, ऊंचाई और ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में एरिस अलग और बेहतर है. इसकी ज़्यादा ऊंचाई की वजह से पीछे बैठने वालों को सिर के ऊपर ज़्यादा जगह (हेडरूम) मिलती है, जिससे केबिन ज़्यादा खुला-खुला और बड़ा लगता है.

एरिस CNG के लिए बूट स्पेस अभी तक नहीं बताया गया है.

Tata Aeris vs Hyundai Aura CNG 2

हालांकि, बेहतर प्रैक्टिकैलिटी के लिए टाटा एरिस में ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बूट में सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है. वहीं, ऑरा CNG में पारंपरिक CNG टैंक दिया गया है, जो बूट की ज़्यादातर जगह घेर लेता है, जिससे सूटकेस या दूसरे बड़े सामान के लिए कम जगह बचती है.

टाटा एरिस CNG बनाम ह्यून्दे ऑरा CNG: फीचर्स

मुख्य फीचर्सटाटा एरिसह्यून्दे ऑरा सीएनजी

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट		10.25-इंच8-इंच
ड्राइवर डिस्प्ले5-इंच डिजिटलएनालॉग डायल के साथ MID
सनरुफNoNo
ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटोवायरलेसवायर्ड
वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्सहांनहीं
सीट अपहोल्स्ट्रीलेदरेटफैब्रिक
वायरलेस फोन चार्जरहांनहीं
ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोलहांहां
रियर AC वेंट्सहांहां
360-डिग्रा कैमराहांनहीं
6 एयरबैग्स स्टैंडर्डहांहां
ब्लाइंड व्यू मॉनिटरहांनहीं
डैशकैम रिकॉर्डरहांनहीं

टाटा की एरिस में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर जैसे फीचर्स हैं, जो ऑरा सीएनजी में नहीं मिलते. इसके अलावा, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है. स्टैंडर्ड फीचर्स में रियर AC वेंट्स, छह एयरबैग्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. ऑरा सीएनजी का MID, एरिस की तरह पूरी तरह से डिजिटल नहीं है; इसके बजाय, इसमें एनालॉग डायल्स के बीच 3.5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है.

Tata Aeris CNG vs Hyundai Aura CNG

स्पेसिफिकेशंस को देखें तो, ह्यून्दे ऑरा सीएनजी के मुकाबले एरिस सीएनजी एक बेहतर सुविधाओं वाला विकल्प है. एरिस में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं और जो इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे कि ट्विन-सिलेंडर सीएनजी सेटअप, जिससे बूट में ज़्यादा जगह मिलती है.

इसके अलावा, इसमें कई टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम. पावरट्रेन की बात करें तो, एरिस में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. ह्यून्दे ऑरा सीएनजी में इनमें से कई फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत एरिस सीएनजी के महंगे वेरिएंट्स से कम है.

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