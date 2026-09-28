टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी की तुलना, कौन किस पर भारी?

टाटा ने पेट्रोल और CNG पावरट्रेन ऑप्शन के साथ एरिस लॉन्च की है. यह सब-कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में आती है और ह्यून्दे ऑरा सीएनजी और मारुति सुजुकी डिज़ायर सीएनजी को टक्कर देती है. हालांकि, एरिस सीएनजी के मुकाबले ऑरा सीएनजी की शुरुआती कीमत ज़्यादा है, तो आइए देखते हैं कि हर सेडान में क्या-क्या खास है.

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टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी: कीमत

वैरिएंट टाटा एरिस सीएनजी ह्यून्दे ऑरा सीएनजी मैनुअल रु.6.29 Lakh - रु.9.19 लाख रु.7.89 लाख - रु.8.67 लाख ऑटोमेटिक रु.7.69 Lakh - रु.9.74 लाख उपलब्ध नहीं

टाटा एरिस ज़्यादा सस्ती है और इसमें AMT और MT गियरबॉक्स, दोनों के ऑप्शन मिलते हैं. वहीं, ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है; इसकी कीमत रु.7.89 लाख से शुरू होकर रु.8.67 लाख तक जाती है, जिससे यह अपने सबसे महंगे में एरिस सीएनजी के मुकाबले ज़्यादा सस्ती है.

टाटा एरिस सीएनजी बनाम ह्यून्दे ऑरा सीएनजी: पावरट्रेन की जानकारी

स्पेसिफिकेशन टाटा एरिस ह्यून्दे ऑरा सीएनजी इंजन 1.2-लीटर NA पेट्रोलl / सीएनजी 1.2-लीटर NA पेट्रोल / सीएनजी पेट्रोल ताकत 85 बीएचपी 81.8 बीएचपी सीएनजी ताकत 74 बीएचपी 68 बीएचपी पेट्रोल टॉर्क 113 एनएम 113.8 एनएम सीएनजी टॉर्क 96.5 एनएम 95.2 एनएम ट्रांसमिशन 5 मैनुअल / ऑटोमेटिक 5 मैनुअल सीएनजी टैंक ट्वीन-सिलेंडर, 70-लीटर (वॉटर क्षमता) सिंगल टैंक, 65-लीटर (वॉटर क्षमता)

पेपर पर, दोनों सेडान काफी हद तक एक जैसी हैं. हालांकि, ह्यून्दे ऑरा सीएनजी का एक फ़ायदा यह है कि इसमें अभी भी 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जिसे आम तौर पर 3-सिलेंडर इंजन के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ माना जाता है. फिर भी, हम इस बारे में अभी कोई पक्का फ़ैसला नहीं ले सकते, क्योंकि एरिस को अभी तक चलाया नहीं गया है.

ऑरा सीएनजी के पेट्रोल वर्जन में एरिस के मुकाबले कम ताकत और उतना ही टॉर्क मिलता है, जबकि सीएनजी पर ऑरा, एरिस से थोड़ा कम टॉर्क बनाती है. इसके अलावा, ऑरा सीएनजी सिर्फ़ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, जबकि एरिस में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन मिलते हैं.

टाटा एरिस CNG बनाम ह्यून्दे ऑरा CNG: डायमेंशंस

डायमेंशन टाटा एरिस सीएनजी मारुति सुज़ुकी डिज़ायर सीएनजी लंबाई 3,995 मिमी 3,995 मिमी चौड़ाई 1,684 मिमी 1,680 मिमी ऊंचाई 1,532 मिमी 1,520 मिमी व्हीलबेस 2,450 मिमी 2,450 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी 165 मिमी व्हील साइज़ 15-इंच 14/15-इंच

दोनों कारों का व्हीलबेस एक जैसा (2,450 मिमी) है और लंबाई भी एक समान (3,995 मिमी) है, क्योंकि ये दोनों 'सब-फोर-मीटर' कैटेगरी में आती हैं. चौड़ाई, ऊंचाई और ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में एरिस अलग और बेहतर है. इसकी ज़्यादा ऊंचाई की वजह से पीछे बैठने वालों को सिर के ऊपर ज़्यादा जगह (हेडरूम) मिलती है, जिससे केबिन ज़्यादा खुला-खुला और बड़ा लगता है.

एरिस CNG के लिए बूट स्पेस अभी तक नहीं बताया गया है.

हालांकि, बेहतर प्रैक्टिकैलिटी के लिए टाटा एरिस में ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बूट में सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है. वहीं, ऑरा CNG में पारंपरिक CNG टैंक दिया गया है, जो बूट की ज़्यादातर जगह घेर लेता है, जिससे सूटकेस या दूसरे बड़े सामान के लिए कम जगह बचती है.

टाटा एरिस CNG बनाम ह्यून्दे ऑरा CNG: फीचर्स

मुख्य फीचर्स टाटा एरिस ह्यून्दे ऑरा सीएनजी

टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट 10.25-इंच 8-इंच ड्राइवर डिस्प्ले 5-इंच डिजिटल एनालॉग डायल के साथ MID सनरुफ No No ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो वायरलेस वायर्ड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स हां नहीं सीट अपहोल्स्ट्री लेदरेट फैब्रिक वायरलेस फोन चार्जर हां नहीं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हां हां रियर AC वेंट्स हां हां 360-डिग्रा कैमरा हां नहीं 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हां हां ब्लाइंड व्यू मॉनिटर हां नहीं डैशकैम रिकॉर्डर हां नहीं

टाटा की एरिस में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर जैसे फीचर्स हैं, जो ऑरा सीएनजी में नहीं मिलते. इसके अलावा, इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा भी मिलता है. स्टैंडर्ड फीचर्स में रियर AC वेंट्स, छह एयरबैग्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. ऑरा सीएनजी का MID, एरिस की तरह पूरी तरह से डिजिटल नहीं है; इसके बजाय, इसमें एनालॉग डायल्स के बीच 3.5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है.

स्पेसिफिकेशंस को देखें तो, ह्यून्दे ऑरा सीएनजी के मुकाबले एरिस सीएनजी एक बेहतर सुविधाओं वाला विकल्प है. एरिस में कई ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार दिए गए हैं और जो इसे ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे कि ट्विन-सिलेंडर सीएनजी सेटअप, जिससे बूट में ज़्यादा जगह मिलती है.

इसके अलावा, इसमें कई टेक्नोलॉजी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम. पावरट्रेन की बात करें तो, एरिस में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरह के गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. ह्यून्दे ऑरा सीएनजी में इनमें से कई फीचर्स नहीं हैं, लेकिन इसकी शुरुआती कीमत एरिस सीएनजी के महंगे वेरिएंट्स से कम है.