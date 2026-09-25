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टाटा एरिस रु. 5.29 लाख में हुई लॉन्च, टिगोर की लेगी जगह

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 25, 2026, 01:12 PM
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टाटा एरिस रु. 5.29 लाख में हुई लॉन्च, टिगोर की लेगी जगह
हाइलाइट्स
  • टाटा एरिस 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG विकल्पों के साथ उपलब्ध है
  • इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और डैशकैम जैसी खूबियां शामिल हैं
  • CNG-AMT कॉम्बिनेशन सबसे महंगे अकम्प्लिश्ड' ट्रिम में भी उपलब्ध है

मारुति सुज़ुकी डिज़ायर के दबदबे को चुनौती देने के लिए टाटा मोटर्स ने 'एरिस' सब-कॉम्पैक्ट सेडान पेश की है. इसे भारत में रु.5.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. शुरुआत में इसे सिर्फ़ एक 'फेसलिफ्ट' (हल्का बदलाव) माना जा रहा था, लेकिन असल में 'एरिस' कम बिकने वाली सब-फोर मीटर सेडान का काफ़ी बड़ा बदलाव है; इसमें काफ़ी हद तक बदले हुए प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और इसका कैबिन भी पूरी तरह नया है. 'एरिस' पाँच ट्रिम लेवल – स्मार्ट, प्योर, प्योर+, क्रिएटिव और अकॉम्प्लिश्ड – में उपलब्ध होगी और इसमें पेट्रोल व CNG पावरट्रेन के विकल्प मिलेंगे.

इंजन1.2L पेट्रोल 1.2 पेट्रोल+ सीएनजी
ट्रांसमिशनमैनुअलमैनुअल
स्मार्ट₹5.29 लाख ₹6.29 लाख
प्योर₹6.14 लाख₹7.14 लाख
प्योर + ₹6.74 लाख ₹7.74 लाख
क्रिएटिव₹7.49 लाख ₹8.49 लाख
अकम्प्लिश्ड₹8.19 लाख₹9.19 लाख

यह भी पढ़ें: टाटा एरिस कल होगी लॉन्च, जानें क्या है उम्मीद?

टाटा एरिस: डिज़ाइन और प्लेटफ़ॉर्म

Tata Aeris

एरिस में अब उसी X-Alfa प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया है जो हाल ही में लॉन्च हुई टियागो फ़ेसलिफ़्ट में है. टाटा के EV और पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस यूनिट के प्रोडक्ट लाइन डायरेक्टर आनंद कुलकर्णी के अनुसार, इससे कार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर में काफ़ी सुधार हुआ है. हालाँकि, एरिस का साइज़ लगभग टिगोर जैसा ही है.

tata Aeris 12

टाटा के डिज़ाइन चीफ़ मार्टिन उहलारिक के अनुसार,एरिस का नया लुक – जो टियागो जैसा ही है – और कनेक्टेड टेल-लाइट इसे बड़ा और चौड़ा दिखाने के लिए जोड़ी गई है. हालाँकि, सबसे महंगे वेरिएंट में पहियों का साइज़ 15 इंच ही रहेगा.

टाटा एरिस: कैबिन और फीचर्स

Tata Aeris 2

एक बार फिर, एरिस का कैबिन टिगोर से बिल्कुल अलग है और इसके लेआउट और लुक के मामले में यह लगभग टियागो जैसा ही है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.

Tata Aeris 1

टाटा अपनी गाड़ियों के फ़ीचर्स से लोगों को प्रभावित करना चाहती है, इसलिए एरिस में इस सेगमेंट में पहली बार कई फ़ीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि हवादार लेदरेट सीटें और 'सेंट्री' रिकॉर्डिंग मोड वाला डैशकैम. इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरों की मदद से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, वायरलेस चार्जिंग और 65-वाट के USB-C चार्जिंग पॉइंट्स जैसे फ़ीचर्स भी शामिल हैं.

टाटा एरिस: सुरक्षा फीचर्स

टिगोर के मुकाबले एरिस में एक बड़ा बदलाव यह है कि इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग दिए गए हैं. सुरक्षा से जुड़े अन्य अहम फ़ीचर्स में ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, रियर डिफ़ॉगर और CNG वैरिएंट में लीक डिटेक्शन सिस्टम शामिल हैं.

टाटा एरिस: इंजन और गियरबॉक्स

इस मामले में, एरिस लगभग टिगोर जैसी ही है. इसमें वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है और यह ट्विन-सिलेंडर CNG ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध होगी. दिलचस्प बात यह है कि एरिस CNG सभी वैरिएंट्स में उपलब्ध है – जिसमें पूरी तरह से फ़ीचर्स से लैस 'अक्कम्प्लिश्ड' वैरिएंट भी शामिल है – बस एक (Smart) को छोड़कर.

Tata Aeris 11

हालांकि, टाटा का कहना है कि उसने बेहतर ड्राइविंग अनुभव और माइलेज के लिए पेट्रोल और CNG दोनों इंजन को फिर से ट्यून किया है. CNG पर चलने पर, एरिस पहले के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा पावर और टॉर्क बनाती है. कुलकर्णी ने कारएंडबाइक को बताया कि असल इस्तेमाल में, एरिस पेट्रोल का माइलेज लगभग 16 kmpl होना चाहिए.

टाटा एरिस: प्रतिद्वंदी

एरिस का मुक़ाबला मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, होंडा अमेज़ और ह्यून्दे ऑरा से है.

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