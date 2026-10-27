टाटा एरिस vs मारुति सुजुकी डिजायर vs होंडा अमेज: क्या टाटा की नई कार इस सेगमेंट के धुरंधरों को पछाड़ पाएगी?

टाटा मोटर्स ने टिगोर के खाली स्थान को भरने के लिए 'एरिस' (Aeris) को पेश किया है. यह सब-4-मीटर सेडान सेगमेंट में आती है और इसमें अपडेटेड स्टाइलिंग, अतिरिक्त फीचर्स और बेहतर पावरट्रेन लाइनअप दिया गया है. इसका मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज जैसी पहले से मौजूद कारों से है; इन दोनों ही कारों के अपने-अपने फायदे हैं, चाहे बात पावरट्रेन विकल्पों की हो, फीचर्स की हो या फिर इनके आकार की.

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एरिस की शुरुआती कीमत अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम है और इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, डिजायर में सनरूफ और ज्यादा चौड़ी बॉडी मिलती है, जबकि अमेज में ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. आइए देखते हैं कि कागजों पर ये तीनों सेडान एक-दूसरे से कैसे तुलना में बैठती हैं.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज़: मूल्य तुलना

कीमत टाटा एरिस मारुति सुजुकी डिज़ायर होंडा अमेज पेट्रोल MT रु.5.29 लाख - रु.8.19 लाख रु.6.30 लाख - रु.8.96 लाख रु.7.65 लाख - रु.9.39 लाख पेट्रोल AMT रु.6.69 लाख - रु.8.74 लाख रु.7.72 लाख- रु.9.41 लाख रु.8.70 लाख- रु.9.99 लाख सीएनजी रेंज रु.6.29 लाख–रु.9.74 लाख रु.8.18 लाख–9.54 लाख उपलब्ध नहीं ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सीवीटी

तीनों सेडान में टाटा एरिस की शुरुआती कीमत सबसे कम है; यह डिजायर से रु.1.01 लाख और अमेज से रु.2.36 लाख सस्ती है. इसके पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती और अधिकतम कीमत भी बाकी दोनों मॉडलों के मुकाबले कम है.

कीमत का अंतर खास तौर पर CNG सेगमेंट में देखने को मिलता है. एरीस और डिजायर, दोनों ही फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्पों के साथ आती हैं, लेकिन टाटा की शुरुआती कीमत कम है. होंडा अमेज में फैक्ट्री-फिटेड CNG पावरट्रेन का विकल्प नहीं मिलता है.

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो, एरिस और डिजायर में 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल गियरबॉक्स (AMT) का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेज में कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) मिलता है.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: पावरट्रेन

स्पेसिफिकेशन टाटा एरिस मारुति सुजुकी डिज़ायर होंडा अमेज़ इंजन 1.2-लीटर NA पेट्रोल/CNG 1.2-लीटर NA पेट्रोल/CNG 1.2-लीटर NA पेट्रोल पेट्रोल पावर 85 बीएचपी 81.8 बीएचपी 89 बीएचपी पेट्रोल टॉर्क 113 एनएम 112.4 एनएम 110 एनएम सीएनजी पावर 74 बीएचपी 68.8 बीएचपी उपलब्ध नहीं सीएनजी टॉर्क 96.5 एनएम 101.8 एनएम उपलब्ध नहीं ट्रांसमिशन 5MT/AMT 5MT/AMT 5MT/CVT

तीनों सेडान कारों में नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. हालाँकि, इनकी पावर और ट्रांसमिशन के आंकड़े अलग-अलग हैं.

होंडा अमेज 89 bhp के साथ सबसे ज़्यादा पेट्रोल पावर वाला इंजन है, इसके बाद एरिस 85 bhp के साथ और डिजायर 81.8 bhp के साथ आती है. एरिस का पेट्रोल टॉर्क भी 113 Nm के साथ सबसे ज़्यादा है, जो डिजायर और अमेज से थोड़ा ही आगे है.

एरिस और डिजायर में फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी मिलता है. इस कॉन्फ़िगरेशन में, टाटा 74 बीएचपी की ताकत और 96.5 एनएम का टॉर्क बनाती है, जबकि मारुति 68.8 बीएचपी की ताकत और 101.8 एनएम का टॉर्क पैदा करती है. इसलिए, एरिस के पास पावर के मामले में बढ़त है, जबकि डिजायर CNG मोड में ज़्यादा टॉर्क देती है.

होंडा अमेज़ में ट्रांसमिशन का एक अलग फायदा है. इसमें टाटा और मारुति की AMT यूनिट्स की जगह CVT ऑटोमैटिक दिया गया है. हालाँकि इन गियरबॉक्स के बीच का अंतर उनके स्पेसिफिकेशन्स से पता चल जाता है, लेकिन इनकी स्मूथनेस और ड्राइविंग के अनुभव को समझने के लिए रोड टेस्ट करना ज़रूरी होगा.

टाटा एरिस में ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप भी मिलता है, जिसकी कुल वॉटर कैपेसिटी 70 लीटर है. वहीं, डिजायर में 55 लीटर वॉटर कैपेसिटी वाला एक सिंगल CNG टैंक दिया गया है.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: डाइमेंशन

डायमेंशन टाटा एरिस मारुति सुजुकी डिज़ायर होंडा अमेज़ लंबाई 3,995 मिमी 3,995 मिमी 3,995 मिमी चौड़ाई 1,684 मिमी 1,735 मिमी 1,733 मिमी ऊंचाई 1,532 मिमी 1,525 मिमी 1,500 मिमी व्हीलबेस 2,450 मिमी 2,450 मिमी 2,450 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी 163 मिमी 172 मिमी पेट्रोल बूट स्पेस 419 लीटर 382 419 लीटर 416 419 लीटर व्हील साइज़ 15-इंच 15-इंच 15-इंच

तीनों सेडान की लंबाई एक समान 3,995 मिमी और व्हीलबेस 2,450 मिमी है, जो इन्हें सब-4-मीटर श्रेणी में रखता है.

इन तीनों में डिज़ायर सबसे चौड़ी है (1,735 मिमी), और इसके ठीक बाद अमेज़ (1,733 मिमी) का नंबर आता है. एरिस की चौड़ाई कम (1,684 मिमी) है, लेकिन यह सबसे ऊंची (1,532 मिमी) है. अमेज़ का ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज़्यादा (172 मिमी) है, इसके बाद एरिस (170 मिमी) और डिज़ायर (163 मिमी) का स्थान है.

बूट स्पेस के मामले में, एरिस (Aeris) में सबसे बड़ा पेट्रोल बूट स्पेस (419 लीटर) मिलता है. इसके बाद अमेज़ (Amaze) का नंबर आता है, जिसमें 416 लीटर की जगह है, जबकि डिजायर (Dzire) में 382 लीटर की क्षमता है. एरिस के CNG वर्ज़न में भी 227 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसके ट्विन-सिलेंडर सेटअप की वजह से संभव हो पाया है. डिजायर के CNG वर्ज़न के बूट स्पेस का आंकड़ा यहाँ उपलब्ध नहीं है.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: फीचर्स

फीचर्स टाटा एरिस मारुति सुजुकी डिज़ायर होंडा अमेज़ टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 10.25-इंच 9-इंच 9-इंच ड्राइवर डिस्प्ले 5-इंच डिजिटलl एनालॉग डायल्स के साथ MID 7-इंच डिस्प्ले सनरूफ नहीं इलेक्ट्रिक नहीं वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो हां हां हां वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें हां नहीं नहीं सीट अपहोल्स्ट्री लेदरेट फैब्रिक फैब्रिक वायरलेस फ़ोन चार्जर हां हां हां ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल हां हां हां पीछे के AC वेंट हां हां नहीं 360-डिग्री कैमरा हां हां नहीं छह एयरबैग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ब्लाइंड व्यू मॉनिटर हां नहीं नहीं डैशकैम रिकॉर्डर हां नहीं नहीं लेवल 2 ADAS नहीं

दिए गए स्पेसिफिकेशन में लिस्टेड नहीं है

हाँ, सबसे महंगे वेरिएंट पर उपलब्ध

इन तीनों में से टाटा एरिस में सबसे बड़ी टचस्क्रीन है, जो 10.25 इंच की है; जबकि डिजायर और अमेज में 9 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसमें 5 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है, वहीं डिजायर में मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ एनालॉग डायल दिए गए हैं, और अमेज में 7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है.

एरिस की इक्विपमेंट लिस्ट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर शामिल हैं. ये फीचर्स इसे बाकी दो सेडान कारों से अलग बनाते हैं, हालांकि अलग-अलग वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स अलग-अलग हो सकते हैं. वहीं, डिजायर में इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, जो एरिस या अमेज, किसी में भी उपलब्ध नहीं है.

यहाँ दी गई खासियतों की तुलना के अनुसार, तीनों मॉडलों में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. हालाँकि, रियर AC वेंट और 360-डिग्री कैमरे के मामले में, एरीस (Aeris) और डिजायर (Dzire) को अमेज (Amaze) पर बढ़त हासिल है.

इसके जवाब में, होंडा अमेज अपने सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) देती है. इसके ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स में कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग असिस्टेंस और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे सिस्टम शामिल हैं. एरीस में ADAS नहीं मिलता है, और यहाँ दी गई डिजायर की खासियतों की सूची में भी ऐसा कोई ADAS पैकेज नहीं है जो इसके बराबर हो.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: कौन सी सेडान ज्यादा देती है?

शुरुआती कीमत, पेट्रोल वर्ज़न के बूट स्पेस और कैबिन के कई फीचर्स के मामले में टाटा एरिस को साफ तौर पर बढ़त हासिल है. इसकी कम शुरुआती कीमत इसे उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है, जो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प वाली सब-4-मीटर सेडान की तलाश में हैं.



मारुति सुजुकी डिजायर अपनी चौड़ी बॉडी, इलेक्ट्रिक सनरूफ और फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प के साथ एक मजबूत दावेदार बनी हुई है. एरिस की तुलना में इसकी पेट्रोल ताकत कम है, हालांकि CNG मोड में यह ज्यादा टॉर्क पैदा करती है.

इन तीनों में होंडा अमेज पेट्रोल की ताकत सबसे ज्यादा है और इसमें CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है. इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS भी दिया गया है, जो उन खरीदारों के लिए एक फायदा है जो ड्राइवर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हैं. इसका बूट स्पेस एरीस (Aeris) से थोड़ा कम है, लेकिन डिजायर (Dzire) से ज्यादा है.

कागज़ पर, टाटा एरिस किफायती होने के साथ-साथ अच्छे फीचर्स और व्यावहारिकता का ऐसा मेल पेश करती है, जो इसे इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बना सकता है. हालाँकि, डिजायर और अमेज के पास अपने-अपने क्षेत्रों में कुछ खास फायदे हैं. राइड कम्फर्ट, ड्राइविंग डायनामिक्स, रिफाइनमेंट और असल दुनिया में मिलने वाली एफिशिएंसी के बारे में कोई पक्की राय सिर्फ स्पेसिफिकेशन्स को देखकर नहीं बनाई जा सकती; इसके लिए इन कारों की आपस में सीधी तुलना करना ज़रूरी होगा.