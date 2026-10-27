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टाटा एरिस vs मारुति सुजुकी डिजायर vs होंडा अमेज: क्या टाटा की नई कार इस सेगमेंट के धुरंधरों को पछाड़ पाएगी?

ऋषभ परमार
last published date : 27 October 2026, 18:12 IST
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टाटा एरिस vs मारुति सुजुकी डिजायर vs होंडा अमेज: क्या टाटा की नई कार इस सेगमेंट के धुरंधरों को पछाड़ पाएगी?
हाइलाइट्स
  • एरिस पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ आती है, जबकि डिजायर में भी फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प मिलता है. अमेज केवल पेट्रोल इंजन के साथ आती है
  • एरिस पेट्रोल और CNG पावरट्रेन के साथ आती है, जबकि डिजायर में भी फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प मिलता है. अमेज केवल पेट्रोल इंजन के साथ आती है
  • एरिस में 419 लीटर का बूट स्पेस (पेट्रोल वर्ज़न में) मिलता है, जबकि डिजायर में 382 लीटर और अमेज में 416 लीटर का बूट स्पेस है

टाटा मोटर्स ने टिगोर के खाली स्थान को भरने के लिए 'एरिस' (Aeris) को पेश किया है. यह सब-4-मीटर सेडान सेगमेंट में आती है और इसमें अपडेटेड स्टाइलिंग, अतिरिक्त फीचर्स और बेहतर पावरट्रेन लाइनअप दिया गया है. इसका मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर और होंडा अमेज जैसी पहले से मौजूद कारों से है; इन दोनों ही कारों के अपने-अपने फायदे हैं, चाहे बात पावरट्रेन विकल्पों की हो, फीचर्स की हो या फिर इनके आकार की.

यह भी पढ़ें: ₹10 लाख से कम कीमत वाली ऐसी कारें, जिनका स्टीयरिंग सबसे हल्का होने के साथ उन्हें पार्किंग में लगाना भी है बेहद आसान

एरिस की शुरुआती कीमत अपने दोनों प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम है और इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. वहीं, डिजायर में सनरूफ और ज्यादा चौड़ी बॉडी मिलती है, जबकि अमेज में ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. आइए देखते हैं कि कागजों पर ये तीनों सेडान एक-दूसरे से कैसे तुलना में बैठती हैं.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज़: मूल्य तुलना

कीमतटाटा एरिसमारुति सुजुकी डिज़ायरहोंडा अमेज
पेट्रोल MTरु.5.29 लाख - रु.8.19 लाखरु.6.30 लाख - रु.8.96 लाखरु.7.65 लाख - रु.9.39 लाख
पेट्रोल AMT रु.6.69 लाख - रु.8.74 लाखरु.7.72 लाख- रु.9.41 लाखरु.8.70 लाख- रु.9.99 लाख
सीएनजी रेंजरु.6.29 लाख–रु.9.74 लाखरु.8.18 लाख–9.54 लाखउपलब्ध नहीं
ऑटोमेटिक गियरबॉक्सऑटोमेटिकऑटोमेटिकसीवीटी

तीनों सेडान में टाटा एरिस की शुरुआती कीमत सबसे कम है; यह डिजायर से रु.1.01 लाख और अमेज से रु.2.36 लाख सस्ती है. इसके पेट्रोल वेरिएंट की शुरुआती और अधिकतम कीमत भी बाकी दोनों मॉडलों के मुकाबले कम है.

कीमत का अंतर खास तौर पर CNG सेगमेंट में देखने को मिलता है. एरीस और डिजायर, दोनों ही फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्पों के साथ आती हैं, लेकिन टाटा की शुरुआती कीमत कम है. होंडा अमेज में फैक्ट्री-फिटेड CNG पावरट्रेन का विकल्प नहीं मिलता है.

ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो, एरिस और डिजायर में 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल गियरबॉक्स (AMT) का इस्तेमाल होता है, जबकि अमेज में कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (CVT) मिलता है.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: पावरट्रेन

स्पेसिफिकेशनटाटा एरिसमारुति सुजुकी डिज़ायरहोंडा अमेज़
इंजन1.2-लीटर NA पेट्रोल/CNG1.2-लीटर NA पेट्रोल/CNG1.2-लीटर NA पेट्रोल
पेट्रोल पावर85 बीएचपी81.8 बीएचपी89 बीएचपी
पेट्रोल टॉर्क113 एनएम112.4 एनएम110 एनएम
सीएनजी पावर74 बीएचपी68.8 बीएचपीउपलब्ध नहीं
सीएनजी टॉर्क96.5 एनएम101.8 एनएमउपलब्ध नहीं
ट्रांसमिशन5MT/AMT5MT/AMT5MT/CVT

तीनों सेडान कारों में नैचुरली एस्पिरेटेड 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. हालाँकि, इनकी पावर और ट्रांसमिशन के आंकड़े अलग-अलग हैं.

Aeris Powertrain Comparison

होंडा अमेज 89 bhp के साथ सबसे ज़्यादा पेट्रोल पावर वाला इंजन है, इसके बाद एरिस 85 bhp के साथ और डिजायर 81.8 bhp के साथ आती है. एरिस का पेट्रोल टॉर्क भी 113 Nm के साथ सबसे ज़्यादा है, जो डिजायर और अमेज से थोड़ा ही आगे है.

एरिस और डिजायर में फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी मिलता है. इस कॉन्फ़िगरेशन में, टाटा 74 बीएचपी की ताकत और 96.5 एनएम का टॉर्क बनाती है, जबकि मारुति 68.8 बीएचपी की ताकत और 101.8 एनएम का टॉर्क पैदा करती है. इसलिए, एरिस के पास पावर के मामले में बढ़त है, जबकि डिजायर CNG मोड में ज़्यादा टॉर्क देती है.

Honda Amaze LT 2 jpg

होंडा अमेज़ में ट्रांसमिशन का एक अलग फायदा है. इसमें टाटा और मारुति की AMT यूनिट्स की जगह CVT ऑटोमैटिक दिया गया है. हालाँकि इन गियरबॉक्स के बीच का अंतर उनके स्पेसिफिकेशन्स से पता चल जाता है, लेकिन इनकी स्मूथनेस और ड्राइविंग के अनुभव को समझने के लिए रोड टेस्ट करना ज़रूरी होगा.

Tata Aeris 35

टाटा एरिस में ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप भी मिलता है, जिसकी कुल वॉटर कैपेसिटी 70 लीटर है. वहीं, डिजायर में 55 लीटर वॉटर कैपेसिटी वाला एक सिंगल CNG टैंक दिया गया है.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: डाइमेंशन

डायमेंशनटाटा एरिसमारुति सुजुकी डिज़ायरहोंडा अमेज़
लंबाई3,995 मिमी3,995 मिमी3,995 मिमी
चौड़ाई1,684 मिमी1,735 मिमी1,733 मिमी
ऊंचाई1,532 मिमी1,525 मिमी1,500 मिमी
व्हीलबेस2,450 मिमी2,450 मिमी2,450 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस170 मिमी163 मिमी172 मिमी
पेट्रोल बूट स्पेस419 लीटर382 419 लीटर416 419 लीटर
व्हील साइज़15-इंच15-इंच15-इंच

तीनों सेडान की लंबाई एक समान 3,995 मिमी और व्हीलबेस 2,450 मिमी है, जो इन्हें सब-4-मीटर श्रेणी में रखता है.

इन तीनों में डिज़ायर सबसे चौड़ी है (1,735 मिमी), और इसके ठीक बाद अमेज़ (1,733 मिमी) का नंबर आता है. एरिस की चौड़ाई कम (1,684 मिमी) है, लेकिन यह सबसे ऊंची (1,532 मिमी) है. अमेज़ का ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज़्यादा (172 मिमी) है, इसके बाद एरिस (170 मिमी) और डिज़ायर (163 मिमी) का स्थान है.

Tata Aeris vs Hyundai Aura CNG 2

बूट स्पेस के मामले में, एरिस (Aeris) में सबसे बड़ा पेट्रोल बूट स्पेस (419 लीटर) मिलता है. इसके बाद अमेज़ (Amaze) का नंबर आता है, जिसमें 416 लीटर की जगह है, जबकि डिजायर (Dzire) में 382 लीटर की क्षमता है. एरिस के CNG वर्ज़न में भी 227 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इसके ट्विन-सिलेंडर सेटअप की वजह से संभव हो पाया है. डिजायर के CNG वर्ज़न के बूट स्पेस का आंकड़ा यहाँ उपलब्ध नहीं है.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: फीचर्स

फीचर्सटाटा एरिसमारुति सुजुकी डिज़ायरहोंडा अमेज़
टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम10.25-इंच9-इंच9-इंच
ड्राइवर डिस्प्ले5-इंच डिजिटलlएनालॉग डायल्स के साथ MID7-इंच डिस्प्ले
सनरूफनहींइलेक्ट्रिकनहीं
वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटोहांहांहां
वेंटिलेटेड फ्रंट सीटेंहांनहींनहीं
सीट अपहोल्स्ट्रीलेदरेटफैब्रिकफैब्रिक
वायरलेस फ़ोन चार्जरहांहांहां
ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोलहांहांहां
पीछे के AC वेंटहांहांनहीं
360-डिग्री कैमराहांहांनहीं
छह एयरबैगस्टैंडर्डस्टैंडर्डस्टैंडर्ड
ब्लाइंड व्यू मॉनिटरहांनहींनहीं
डैशकैम रिकॉर्डरहांनहींनहीं
लेवल 2 ADASनहीं
दिए गए स्पेसिफिकेशन में लिस्टेड नहीं है
हाँ, सबसे महंगे वेरिएंट पर उपलब्ध

इन तीनों में से टाटा एरिस में सबसे बड़ी टचस्क्रीन है, जो 10.25 इंच की है; जबकि डिजायर और अमेज में 9 इंच की स्क्रीन दी गई है. इसमें 5 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है, वहीं डिजायर में मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ एनालॉग डायल दिए गए हैं, और अमेज में 7 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है.

एरिस की इक्विपमेंट लिस्ट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और डैशकैम रिकॉर्डर शामिल हैं. ये फीचर्स इसे बाकी दो सेडान कारों से अलग बनाते हैं, हालांकि अलग-अलग वेरिएंट्स में मिलने वाले फीचर्स अलग-अलग हो सकते हैं. वहीं, डिजायर में इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है, जो एरिस या अमेज, किसी में भी उपलब्ध नहीं है.

Interior and Features

यहाँ दी गई खासियतों की तुलना के अनुसार, तीनों मॉडलों में वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. हालाँकि, रियर AC वेंट और 360-डिग्री कैमरे के मामले में, एरीस (Aeris) और डिजायर (Dzire) को अमेज (Amaze) पर बढ़त हासिल है.

इसके जवाब में, होंडा अमेज अपने सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) देती है. इसके ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स में कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग असिस्टेंस और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे सिस्टम शामिल हैं. एरीस में ADAS नहीं मिलता है, और यहाँ दी गई डिजायर की खासियतों की सूची में भी ऐसा कोई ADAS पैकेज नहीं है जो इसके बराबर हो.

टाटा एरिस बनाम मारुति सुजुकी डिजायर बनाम होंडा अमेज: कौन सी सेडान ज्यादा देती है?

शुरुआती कीमत, पेट्रोल वर्ज़न के बूट स्पेस और कैबिन के कई फीचर्स के मामले में टाटा एरिस को साफ तौर पर बढ़त हासिल है. इसकी कम शुरुआती कीमत इसे उन खरीदारों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है, जो टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प वाली सब-4-मीटर सेडान की तलाश में हैं.


मारुति सुजुकी डिजायर अपनी चौड़ी बॉडी, इलेक्ट्रिक सनरूफ और फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प के साथ एक मजबूत दावेदार बनी हुई है. एरिस की तुलना में इसकी पेट्रोल ताकत कम है, हालांकि CNG मोड में यह ज्यादा टॉर्क पैदा करती है.

इन तीनों में होंडा अमेज पेट्रोल की ताकत सबसे ज्यादा है और इसमें CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है. इसके सबसे महंगे वेरिएंट में लेवल 2 ADAS भी दिया गया है, जो उन खरीदारों के लिए एक फायदा है जो ड्राइवर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हैं. इसका बूट स्पेस एरीस (Aeris) से थोड़ा कम है, लेकिन डिजायर (Dzire) से ज्यादा है.

Aeris

कागज़ पर, टाटा एरिस किफायती होने के साथ-साथ अच्छे फीचर्स और व्यावहारिकता का ऐसा मेल पेश करती है, जो इसे इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बना सकता है. हालाँकि, डिजायर और अमेज के पास अपने-अपने क्षेत्रों में कुछ खास फायदे हैं. राइड कम्फर्ट, ड्राइविंग डायनामिक्स, रिफाइनमेंट और असल दुनिया में मिलने वाली एफिशिएंसी के बारे में कोई पक्की राय सिर्फ स्पेसिफिकेशन्स को देखकर नहीं बनाई जा सकती; इसके लिए इन कारों की आपस में सीधी तुलना करना ज़रूरी होगा.

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