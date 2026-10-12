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टाटा और स्टेलेंटिस ने नई कारें और वाहन तकनीकें विकसित करने के लिए मिलाया हाथ

ऋषभ परमार
last published date : 12 October 2026, 23:37 IST
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टाटा और स्टेलेंटिस ने नई कारें और वाहन तकनीकें विकसित करने के लिए मिलाया हाथ
हाइलाइट्स
  • यह साझेदारी एडवांस्ड व्हीकल टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक बढ़ रही है
  • स्टेलेंटिस, टाटा मोटर्स के व्हीकल आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी क्षमताओं का इस्तेमाल करेगी
  • पहला MoU फरवरी 2026 में साइन किया गया था

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) और उसकी सब्सिडियरी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (TPEM) ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए स्टेलंटिस इंडिया के साथ एक पक्का समझौता किया है. 12 अक्टूबर, 2026 को घोषित यह समझौता, फरवरी 2026 में कंपनियों के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर आधारित है.

यह भी पढ़ें: जेएसडब्ल्यू मोटर्स की भारत के लिए पहली एसयूवी 4 दिसंबर को होगी लॉन्च

Tata Stellantis 1

इस समझौते से स्टेलेंटिस को टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के आर्किटेक्चर और एडवांस्ड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. इन क्षमताओं को अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता के साथ मिलाकर, स्टेलेंटिस का लक्ष्य 50 से ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के लिए गाड़ियां बनाना है, जिसमें ग्राहकों की अलग-अलग ज़रूरतों, नियमों और ऑपरेटिंग स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा.

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शुरुआती समझौता फरवरी 2026 में हुआ था, जिसके तहत कंपनियाँ भारत और विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और सप्लाई चेन ऑपरेशन्स के क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने पर सहमत हुई थीं. हालिया समझौता वाहन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर पर केंद्रित एक खास सहयोग स्थापित करता है.

इस सहयोग के तहत विकसित किए गए वाहनों का निर्माण भारत में फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड (FIAPL) में किया जाएगा, जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और स्टेलंटिस के बीच 50:50 का जॉइंट वेंचर है.

Tata Seirra EV 53

इन कंपनियों का मकसद गाड़ियों के डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट में मदद के लिए भारत की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का इस्तेमाल करना है. इस पार्टनरशिप से दोनों ऑटोमेकर्स के ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क में भारत की भूमिका के भी मज़बूत होने की उम्मीद है.

स्टेलेंटिस अभी 14 ऑटोमोटिव ब्रांड्स का पोर्टफोलियो चलाती है और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-पैसिफिक में मौजूद है.

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