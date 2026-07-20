टाटा अविन्या इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में पहली बार टेस्टिंग के दौरान आई नज़र

टाटा ने सबसे पहले 2022 में ओरिजिनल 'अविन्या' कॉन्सेप्ट के साथ प्रीमियम EV सेगमेंट में आने का इरादा ज़ाहिर किया था. अब 'भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025' में, कंपनी ने 'अविन्या X' कॉन्सेप्ट पेश किया है - यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV है, जिसके बारे में ब्रांड ने कन्फर्म किया है कि यह नई 'अविन्या' लाइन के तहत आने वाले पहले मॉडल की झलक दिखाएगी.

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अब हमें बिल्कुल नई अविन्या एसयूवी की पहली झलक मिली है, जिसकी टेस्टिंग पब्लिक सड़कों पर हो रही है और उम्मीद है कि इसे 2027 की शुरुआत में सबके सामने पेश किया जाएगा. अविन्या आगे चलकर टाटा का फ़्लैगशिप ब्रांड होगा, जिसके लिए अलग से डेडिकेटेड डीलरशिप और सर्विस सेंटर होंगे ताकि ग्राहकों को प्रीमियम अनुभव मिल सके. इस पहली EV का टेस्टिंग मॉडल काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जैसा ही दिखता है, जो ज़्यादातर प्रोडक्शन-रेडी मॉडल के काफ़ी करीब लग रहा था.

सामने की तरफ, बोनट के निचले हिस्से में पूरी चौड़ाई वाली लाइटबार दिखती है, जबकि मुख्य हेडलाइट्स बंपर पर नीचे की ओर वर्टिकल ट्विन-प्रोजेक्टर डिज़ाइन में लगी हैं. उम्मीद है कि लाइटबार के डिज़ाइन में T-शेप का लोगो होगा और पीछे की लाइट क्लस्टर में भी ऐसा ही शेप होगा. हालांकि टेस्ट मॉडल पर यह नहीं दिख रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट में यह डिज़ाइन शामिल था.

अविन्या X कॉन्सेप्ट और इस कार में एक बड़ा फ़र्क B-पिलर के पीछे कार के आकार का है. जहाँ कॉन्सेप्ट में कूपे-SUV लुक के लिए मोटे C-पिलर के पीछे तेज़ी से ढलान वाली रियर विंडस्क्रीन है, वहीं प्रोडक्शन EV एक आम SUV जैसी लग रही है, जिसमें लंबी रूफ़लाइन और थोड़ी ढलान वाली रियर विंडस्क्रीन है. C-पिलर और टेलगेट के बीच भारी तरह ढके होने से नीचे शायद पीछे की खिड़कियों की एक और जोड़ी छिपी हो सकती है, ताकि तीसरी लाइन की सीटों के लिए जगह बनाई जा सके.

मैकेनिकल पक्ष की बात करें तो, शुरुआत में टाटा की नज़र JLR के EMA EV प्लेटफ़ॉर्म पर थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में कंपनी ने बताया कि अविन्या (Avinya) के प्लेटफ़ॉर्म को चेरी (Chery) द्वारा विकसित E0X प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट किया जाएगा. इसी प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल चीन में पेश की गई बिल्कुल नई चेरी-JLR फ्रीलैंडर (Chery-JLR Freelander) में किया गया है. यह नया प्लेटफ़ॉर्म 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है और इसमें कई तरह के इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन (जैसे रेंज एक्सटेंडर EV और हाइब्रिड) इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

उम्मीद है कि अविन्या एसयूवी सिंगल और डुअल-मोटर ऑप्शन के साथ आएगी, जिसमें डुअल-मोटर वाला वर्जन 500 bhp से ज़्यादा ताकत बनाएगा. बैटरी ऑप्शन 70 kWh से 90 kWh की रेंज में हो सकते हैं और इनके सेल टाटा एग्रेटास (Tata Agratas) से ही लिए जाने की संभावना है.

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