टाटा की कारें और एसयूवी 1 दिसंबर से हो जाएंगी महंगी
- पैसेंजर वाहनों की रेंज में औसतन 0.5% की कीमत वृद्धि होगी
- कीमतों में यह बदलाव 1 दिसंबर, 2026 से लागू होगा
- यह बढ़ोतरी ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगी
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने अपनी सभी कारों और SUV की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर, 2026 से लागू होगी. इस बदलाव के चलते, कंपनी के इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) रेंज की कीमतों में औसतन 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. अलग-अलग मॉडलों और वेरिएंट्स की सटीक नई कीमतें अभी घोषित की जानी बाकी हैं.
कंपनी के अनुसार, कीमतों में यह बदलाव बढ़ती इनपुट लागतों के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए किया गया है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. टाटा मोटर्स ने कहा कि वह बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठाएगी, जबकि इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालेगी.
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कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों और वेरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग होगी. कंपनी ने अभी तक अलग-अलग मॉडलों की नई कीमतों की घोषणा नहीं की है. कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब मारुति सुजुकी ने चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 0.31% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.
टाटा मोटर्स ने कहा, "यह बदलाव इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए किया जा रहा है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. हालांकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) इस बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है, लेकिन इसका कुछ असर कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों पर भी डाला जा रहा है. कीमतों में बदलाव अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर वाहन ग्राहकों को सही मूल्य (वैल्यू) देता रहे."
वाहन निर्माताओं ने कीमतों में बदलाव के पीछे बढ़ती इनपुट लागत का हवाला दिया है, ऐसे में अन्य निर्माता भी आने वाले महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं.
लोकप्रिय टाटा मॉडल
- टाटा
पंच ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 12.99 लाख
- टाटा
पंचएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.65 - 10.6 लाख
- टाटा
अलट्रोज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.3 - 10.77 लाख
- टाटा
टियागो ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.09 लाख
- टाटा
नेक्सनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.37 - 14.32 लाख
- टाटा
हैरियरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.89 - 26.01 लाख
- टाटा
सफारीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 - 26.76 लाख
- टाटा
टीगोरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.55 - 8.84 लाख
- टाटा
टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 13.75 लाख
- टाटा
टियागोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 8.55 लाख
- टाटा
नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 17.69 लाख
- टाटा
कर्व ईवएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.19 - 19.69 लाख
- टाटा
टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.74 - 8.2 लाख
- टाटा
सिएरा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.79 - 25.99 लाख
- टाटा
हैरियर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.79 - 30.54 लाख
- टाटा
कर्वएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 19 लाख
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 लाख
- टाटा
सिएराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.49 - 21.29 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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