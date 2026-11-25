टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने अपनी सभी कारों और SUV की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 दिसंबर, 2026 से लागू होगी. इस बदलाव के चलते, कंपनी के इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) रेंज की कीमतों में औसतन 0.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी. अलग-अलग मॉडलों और वेरिएंट्स की सटीक नई कीमतें अभी घोषित की जानी बाकी हैं.

कंपनी के अनुसार, कीमतों में यह बदलाव बढ़ती इनपुट लागतों के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए किया गया है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. टाटा मोटर्स ने कहा कि वह बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठाएगी, जबकि इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालेगी.

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कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों और वेरिएंट्स के हिसाब से अलग-अलग होगी. कंपनी ने अभी तक अलग-अलग मॉडलों की नई कीमतों की घोषणा नहीं की है. कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब मारुति सुजुकी ने चुनिंदा मॉडलों की कीमतों में 0.31% की बढ़ोतरी की घोषणा की थी.

टाटा मोटर्स ने कहा, "यह बदलाव इनपुट लागत में हुई बढ़ोतरी के असर को कुछ हद तक कम करने के लिए किया जा रहा है, जो अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. हालांकि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (TMPV) इस बढ़ी हुई लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठा रही है, लेकिन इसका कुछ असर कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए ग्राहकों पर भी डाला जा रहा है. कीमतों में बदलाव अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर वाहन ग्राहकों को सही मूल्य (वैल्यू) देता रहे."

वाहन निर्माताओं ने कीमतों में बदलाव के पीछे बढ़ती इनपुट लागत का हवाला दिया है, ऐसे में अन्य निर्माता भी आने वाले महीनों में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं.