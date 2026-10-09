टाटा कर्व EV vs एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV vs ह्यून्दे क्रेटा EV: नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मिड-साइज़ एसयूवी की टक्कर

भारत में इलेक्ट्रिक SUV का मार्केट बहुत कम समय में काफी बदल गया है. EV खरीदने वाले अब सिर्फ़ कुछ गिनी-चुनी हैचबैक और कॉम्पैक्ट SUV के बीच ही चुनाव नहीं कर रहे हैं. आज ऐसे खरीदारों के लिए इलेक्ट्रिक SUV मौजूद हैं जो स्टाइल, रेंज, टेक्नोलॉजी, जगह और यहाँ तक कि तीन-रो (three-row) वाली सुविधा भी चाहते हैं.

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इस नई लहर में तीन दिलचस्प नाम हैं - टाटा कर्व EV, MG हेक्टर टोमाहॉक EV और ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक. ये एक-दूसरे के बिल्कुल एक जैसे प्रतिद्वंद्वी तो नहीं हैं, लेकिन कीमत और खरीदारों की पसंद के मामले में ये इतने करीब हैं कि इनके बीच दिलचस्प तुलना की जा सकती है.

कर्व ईवी में कूपे-SUV डिज़ाइन और टाटा का खास EV आर्किटेक्चर मिलता है. क्रेटा इलेक्ट्रिक एक जाने-पहचाने और भरोसेमंद SUV नाम को इलेक्ट्रिक ज़माने में लाती है. और फिर हेक्टर टोमाहॉक EV के रूप में एक नई गाड़ी भी है, जो बड़े कैबिन और बड़ी बैटरी के साथ एक साइज़ बड़ी है; इसमें पाँच-सीट वाले ऑप्शन तो हैं ही, साथ ही यह उन लोगों के लिए सात-सीट वाला ऑप्शन भी देती है जो अपने परिवार को साथ ले जाना चाहते हैं.

तो, अगर आप इस सेगमेंट में कोई इलेक्ट्रिक SUV देख रहे हैं, तो कौन सी सबसे सही रहेगी?

टाटा कर्व EV बनाम एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV बनाम ह्यून्दे EV: डिज़ाइन

टाटा कर्व EV यहाँ मौजूद सभी SUV में सबसे अलग और खास दिखने वाली SUV है. इसका कूपे-SUV वाला शेप इसे आस-पास की आम SUV के मुकाबले ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है. टाटा को इस बॉडी स्टाइल को आम भारतीय बाज़ार में लाने के लिए भी काफ़ी तारीफ़ मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई सेफ़ या आम रास्ता नहीं चुना. लेकिन यहीं पर कर्व लोगों को प्रभावित करने में नाकाम रही. यह टाटा की तरफ़ से डिज़ाइन के मामले में एक चूक थी, जहाँ उन्होंने डिज़ाइन के साथ ऐसा कुछ किया जिससे कर्व का खासपन कम हो गया.

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक का तरीका कुछ अलग है. यह जानी-पहचानी लगती है, लेकिन इसमें EV-खास डिज़ाइन के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसे पेट्रोल और डीज़ल वाली क्रेटा से अलग दिखाते हैं. यही जाना-पहचानापन असल में इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक हो सकता है. जो खरीदार पेट्रोल-डीज़ल SUV से EV पर स्विच कर रहे हैं, उन्हें लुक में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ेगा. और भरोसेमंद नाम के साथ-साथ ह्यून्दे का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इसे एक आसान और सही पसंद बनाता है.

अब बात करते हैं सबसे नए मॉडल, एमजी हेक्टर टोमाहॉक ईवी की. यह तीनों में सबसे बड़ी और प्रभावशाली गाड़ी है. इसका शेप पारंपरिक SUV जैसा है, और अगर सड़क पर इसकी मौजूदगी और कैबिन में जगह आपकी प्राथमिकता है, तो यह इसे एक खास फ़ायदा देता है. यह मॉडर्न और सुरक्षित दिखती है, और साथ ही इसका लुक इसे सबसे अलग बनाता है.

टाटा कर्व EV बनाम एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV बनाम ह्यून्दे क्रेटा EV: जगह और इस्तेमाल में आसानी

यहीं पर एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV बाकी दोनों से आगे निकल जाती है. एमजी, टोमाहॉक EV को 5 और 7-सीट वाले कॉन्फ़िगरेशन में पेश करती है. इसकी लंबाई 4,745 mm और व्हीलबेस 2,810 mm है, जिससे इसे कर्व EV और क्रेटा इलेक्ट्रिक के मुकाबले काफी ज़्यादा जगह मिलती है. इस SUV को परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, और इसके केबिन के लेआउट से यह बात तुरंत साफ़ हो जाती है.

टाटा कर्व EV एक 5-सीटर गाड़ी है, लेकिन इसकी कूपे जैसी रूफ़लाइन का मतलब है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी सिर्फ़ कैबिन की जगह नहीं है. इसके बजाय, यह आपको SUV वाली प्रैक्टिकैलिटी देने की कोशिश करती है, बिना सड़क पर चलने वाली दूसरी SUV जैसी दिखे. इसमें 500-लीटर का बूट भी मिलता है, जो रोज़मर्रा के पारिवारिक कामों के लिए काम का है.

क्रेटा इलेक्ट्रिक भी एक 5-सीटर गाड़ी है, जिसकी लंबाई 4,340 mm और व्हीलबेस 2,610 mm है. ह्यून्दे ने गाड़ी के बड़े साइज़ के बजाय, इसके बेहतर पैकेजिंग और रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी पर ज़्यादा ध्यान दिया है.

टाटा कर्व EV vs एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV vs ह्यून्दे क्रेटा EV: बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

टाटा कर्व EV में 45kWh और 55kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. बड़ी बैटरी की रेंज 585 km बताई गई है, जबकि 45kWh वाले वर्जन की रेंज 502 km है. टाटा ने 55kWh वाले वर्जन के लिए असल दुनिया में लगभग 400-425 km की रेंज का अनुमान भी बताया है.

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक में 42kWh और 51.4kWh बैटरी के विकल्प मिलते हैं. ह्यून्दे की मौजूदा स्पेसिफिकेशन शीट के अनुसार, इनकी सर्टिफाइड रेंज क्रमशः 420 km और 510 km तक है. लॉन्ग-रेंज वर्जन 170bhp की ताकत बनाता है और 0 से 100 kmph की रफ़्तार 7.9 सेकंड में पकड़ सकता है.

इसके बाद एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV आती है. इसकी 69.2 kWh की बैटरी कर्व और क्रेटा की बैटरी से काफी बड़ी है. एमजी का दावा है कि इसकी रेंज 517 km तक है, जबकि इसकी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर 204 PS की ताकत और 310 Nm का टॉर्क बनाती है.

टाटा कर्व EV vs एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV vs ह्यून्दे क्रेटा EV: चार्जिंग

तीनों एसयूवी को CCS2 चार्जिंग इकोसिस्टम के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन उनकी चार्जिंग क्षमताएं अलग-अलग हैं. कर्व EV की 55 kWh की बैटरी तय स्थितियों में लगभग 40 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है. टाटा का यह भी दावा है कि 15 मिनट की चार्जिंग से 150 km तक की रेंज मिल सकती है.

सही हाई-पावर DC फ़ास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके क्रेटा इलेक्ट्रिक को लगभग 39 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है. ह्यून्दे घर पर चार्जिंग के लिए 7.4 kW का AC वॉलबॉक्स भी देती है. टोमाहॉक EV में 90 kW तक की DC चार्जिंग की सुविधा है और MG का दावा है कि यह लगभग 35 मिनट में 30 से 80% तक चार्ज हो जाती है.

टाटा कर्व EV vs एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV vs ह्यून्दे क्रेटा EV: तकनीक

टाटा कर्व EV को शुरू से ही एक टेक्नोलॉजी-से भरपूर EV के तौर पर डिज़ाइन किया गया था. इसमें 31.24 cm की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी, V2L और V2V क्षमता, OTA अपडेट और लेवल 2 ADAS जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

क्रेटा इलेक्ट्रिक, ह्यून्दे के उस फ़ॉर्मूले को अपनाती है जिसमें खरीदारों को जाना-पहचाना कैबिन तो मिलता है, लेकिन साथ ही उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी दी जाती है. वैरिएंट के आधार पर, आपको डुअल 10.25-इंच डिस्प्ले, बोस ऑडियो, वेंटिलेटेड सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, डिजिटल की, कनेक्टेड-कार टेक्नोलॉजी और ह्यून्दे स्मार्टसेंस लेवल 2 ADAS जैसे फ़ीचर्स मिल सकते हैं.

हेक्टर टोमाहॉक EV में फीचर्स का भी खास ध्यान रखा गया है. इसमें 15.6-इंच की टचस्क्रीन, लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और V2L व V2H की सुविधा मिलती है. एमजी इसमें कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और GenAI-पावर्ड वॉइस असिस्टेंट भी देता है, जो हिंग्लिश कमांड्स को समझने के लिए बनाया गया है.

टाटा कर्व EV vs एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV vs ह्यून्दे क्रेटा EV: चलाने के लिए कौन सी बेहतर है?

कर्व EV का कैरेक्टर ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि इसका कूपे-SUV जैसा निचला स्टांस इसे आम फ़ैमिली SUV के बजाय ड्राइवर की कार जैसा महसूस कराता है. इसका इलेक्ट्रिक पावरट्रेन इसे वह तुरंत रिस्पॉन्स भी देता है जिसकी उम्मीद आप एक मॉडर्न EV से करते हैं.

क्रेटा इलेक्ट्रिक उन खरीदारों को पसंद आ सकती है जो कुछ भरोसेमंद और जानी-पहचानी चीज़ चाहते हैं. यह काफ़ी तेज़ है, इसे चलाना आसान है और इसमें ह्यून्दे की रिफ़ाइनमेंट और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए जानी-पहचानी खूबियां भी हैं.

टोमाहॉक EV एक अलग तरह की गाड़ी है. इसके साइज़ की वजह से यह एक बड़ी फ़ैमिली SUV जैसी लगती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक मोटर इसे ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस देती है. यह कोई स्पोर्टी SUV बनने की कोशिश नहीं कर रही है. इसकी ख़ासियतें हैं - आराम, स्पेस और आराम से गाड़ी चलाना.

निर्णय

हालांकि, यहां कोई एक विजेता नहीं है क्योंकि ये SUV अलग-अलग तरह के खरीदारों की अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करती हैं. अगर आपके लिए डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और थोड़ा अलग ड्राइविंग अनुभव मायने रखता है, तो टाटा कर्व EV सबसे सही विकल्प है. यह उन खरीदारों के लिए भी एक अच्छा विकल्प है जो टोमाहॉक जितनी बड़ी गाड़ी लिए बिना पांच-सीटर EV चाहते हैं.

ह्यून्दे क्रेटा इलेक्ट्रिक एक समझदारी भरा और संतुलित विकल्प है. इसमें जानी-पहचानी SUV वाली खूबियों के साथ-साथ मॉडर्न EV टेक्नोलॉजी, दो बैटरी ऑप्शन और शानदार फीचर्स मिलते हैं. जो लोग पेट्रोल या डीज़ल SUV से EV पर स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक पर आना शायद सबसे आसान और बिना किसी झिझक वाला बदलाव होगा.

एमजी हेक्टर टोमाहॉक EV इन तीनों में जगह और इस्तेमाल के मामले में सबसे आगे है. इसका बड़ा साइज़, बड़ी बैटरी और 7 सीटों वाला ऑप्शन इसे बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन पसंद बनाता है. इसमें V2H जैसी सच में काम की EV टेक्नोलॉजी भी है, जिससे यह SUV सिर्फ़ एक कार से कहीं ज़्यादा काम कर सकती है.

और शायद यही यहाँ की बड़ी कहानी है.