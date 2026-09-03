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टाटा कर्व सीरीज़ X ₹9.99 लाख में हुई लॉन्च, वैरिएंट्स और पावरट्रेन में किये गए बदलाव

कारएंडबाइक टीम
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Sep 03, 2026, 04:06 PM
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टाटा कर्व सीरीज़ X ₹9.99 लाख में हुई लॉन्च, वैरिएंट्स और पावरट्रेन में किये गए बदलाव
हाइलाइट्स
  • 1.2 T-GDI हाइपिरयन अब सिर्फ़ पूरी तरह से लोडेड वर्जन में ही उपलब्ध है
  • एंट्री-लेवल स्मार्ट X में डीज़ल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है
  • सबसे महंगे एकम्प्लिश्ड X+ सिर्फ़ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ही उपलब्ध है

कर्व ईवी सीरीज़ X लॉन्च करने के कुछ महीनों बाद, टाटा मोटर्स ने अब इसके पेट्रोल-डीज़ल मॉडल को अपडेट किया है. रु.9.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई. .पेट्रोल-डीज़ल कर्व सीरीज़ एक्स में वैरिएंट लाइन-अप, फ़ीचर लिस्ट और पावरट्रेन ऑप्शन में कई बदलाव किए गए हैं. इसके एंट्री-लेवल ट्रिम की शुरुआती कीमत में लगभग रु.24,000 की बढ़ोतरी हुई है.

यह भी पढ़ें: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने नई ‘'टाटा कार्स’ ब्रांड पहचान का खुलासा किया

Tata Curvv Series X rear

कर्व के वैरिएंट्स की लिस्ट नए स्मार्ट X ट्रिम से शुरू होती है, जिसमें अब 17-इंच के हाइपरस्टाइल व्हील्स भी शामिल हैं. पुराने प्योर+ और प्योर+ S की जगह अब प्योर X और प्योर X+ ने ले ली है. प्योर X में 10.25-इंच का टचस्क्रीन (पहले 7.0-इंच का था) मिलता है जिसमें वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले की सुविधा है. इसके अलावा, इसमें 6-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, कीलेस गो, रिवर्स कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. इसकी कीमत पुराने प्योर+ ट्रिम के मुकाबले लगभग रु.7,000 कम है. प्योर+ X में 17-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और लेदरेट अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसके लिए रु.80,000 अतिरिक्त देने होंगे. प्योर X+ में पैनोरमिक सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो पुराने प्योर+ S ट्रिम में उपलब्ध था.

Tata Curvv Series X side

क्रिएटिव ट्रिम्स की बात करें तो, मौजूदा कर्व के क्रिएटिव और क्रिएटिव S ट्रिम्स को हटा दिया गया है, जबकि क्रिएटिव + S को अपडेट करके क्रिएटिव X+ बना दिया गया है. नए क्रिएटिव X+ में पैनोरमिक सनरूफ, 18-इंच अलॉय व्हील्स, 360-डिग्री कैमरा और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं. रु.12.91 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ, यह अब पहले के मुकाबले रु.85,000 सस्ता है.

सबसे महंगे वैरिएंट की बात करें तो, मौजूदा एक्म्प्लिश्ड+ S और एक्म्प्लिश्ड+ A वैरिएंट्स की जगह नए एक्म्प्लिश्ड X और एक्म्प्लिश्ड X+ ट्रिम्स ने ले ली है. एक्म्प्लिश्ड X ट्रिम में अब बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन मिलता है (जो पहले सिर्फ़ सबसे महंगे एक्म्प्लिश्ड+ A ट्रिम में था), साथ ही इसमें पुराने एक्म्प्लिश्ड+ S वाले JBL ऑडियो सिस्टम और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिलती हैं. ADAS और पावर्ड टेलगेट की सुविधा सिर्फ़ सबसे महंगे एक्म्प्लिश्ड X+ ट्रिम में ही मिलती है. एक्म्प्लिश्ड X+ ट्रिम की शुरुआती कीमत पहले के मुकाबले लगभग रु.31,000 कम है.

Tata Curvv Series X interior

पावरट्रेन के मामले में भी कर्व सीरीज़ X में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं. एंट्री-लेवल कर्व स्मार्ट X अब सिर्फ़ 1.2 रेवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल इंजन और स्टैंडर्ड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है. जाना-पहचाना 1.5 डीज़ल इंजन प्योर X ट्रिम से लाइन-अप में शामिल होता है और सबसे महंगे एक्म्प्लिश्ड X+ ट्रिम को छोड़कर बाकी सभी में सिर्फ़ मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलता है. सबसे महंगे वैरिएंट में सिर्फ़ डीज़ल ऑटोमैटिक का ऑप्शन है.

टाटा ने मिड-स्पेक वैरिएंट्स से ज़्यादा पावरफुल 1.2 T-GDI हाइपरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी हटा दिया है. पहले यह इंजन मिड-स्पेक 'क्रिएटिव S' ट्रिम से मिलना शुरू होता था, लेकिन अब यह सिर्फ़ 'एकम्प्लिश्ड X+' में मिलता है और इसमें मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं है. इसमें 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

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