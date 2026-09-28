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टाटा ने अपनी सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' का विकल्प पेश किया

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 28, 2026, 07:02 PM
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टाटा ने अपनी सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' का विकल्प पेश किया
हाइलाइट्स
  • टाटा की सभी इलेक्ट्रिक कारें अब BaaS के साथ उपलब्ध हैं
  • टाटा टियागो ईवी के लिए BaaS की कीमतें रु.4.69 लाख से शुरू होती हैं
  • हैरियर ईवी के लिए 65kWh तक के बैटरी पैक का विकल्प चुना जा सकता है

टाटा ईवी ने अपने सभी EV पोर्टफ़ोलियो में 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की लागत को दो लोन में बांट सकते हैं.

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New Tata Tiago EV

इस प्रोग्राम के तहत, गाड़ी और बैटरी के लिए अलग-अलग लोन अकाउंट से फाइनेंस की सुविधा मिलती है, जिसमें लोन चुकाने की अवधि (टेन्योर) चुनने में लचीलापन होता है. इस्तेमाल का खर्च बैटरी की क्षमता, डाउन पेमेंट और लोन की अवधि पर निर्भर करता है.


ग्राहक पारंपरिक ओनरशिप मॉडल के ज़रिए गाड़ी और उसकी बैटरी खरीद सकते हैं. इसके अलावा, शुरुआती खरीद लागत कम करने के लिए वे BaaS का विकल्प भी चुन सकते हैं. टाटा ईवी ने ग्राहकों को अलग-अलग फाइनेंसिंग विकल्प देने के लिए कई फाइनेंसर्स के साथ साझेदारी की है.

Tata ev dealership

कंपनी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मालिकाना हक के अनुभव को बदलना नहीं, बल्कि फाइनेंसिंग का एक अतिरिक्त ज़रिया उपलब्ध कराना है.

मॉडलबैटरी क्षमताशुरुआती रेगुलर कीमतBaaS वाहन की शुरुआती कीमतबैटरी फाइनेंसिंग / इस्तेमाल की लागत
टाटा टियागो ईवी19 kWh₹6.99 लाख₹4.69 लाख₹2.6/किमी
टाटा पंच ईवी30 kWh₹9.79 लाख₹6.59 लाख₹2.6/किमी
टाटा नेक्सॉन ईवी45 kWh₹14.34 लाख₹8.99 लाख₹2.6/किमी
टाटा कर्व ईवी55 kWh₹17.19 लाख₹10.99 लाख₹4.4/किमी
टाटा सिएरा ईवी63 kWh₹18.79 लाख₹11.99 लाख₹5/किमी
टाटा हैरियर ईवी65 kWh₹21.79 लाख₹14.49 लाख₹5.5/किमी

BaaS का विकल्प अब टाटा ईवी के सभी EV मॉडल्स के लिए उपलब्ध है, जिसमें टियागो ईवी से लेकर हैरियर ईवी तक शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इस पहल का मकसद ग्राहकों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए फाइनेंस का तरीका चुनने में ज़्यादा सुविधा देना है.

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