टाटा ने अपनी सभी इलेक्ट्रिक कारों के लिए 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' का विकल्प पेश किया

टाटा ईवी ने अपने सभी EV पोर्टफ़ोलियो में 'बैटरी-एज़-अ-सर्विस' (BaaS) प्रोग्राम को बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे ग्राहक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की लागत को दो लोन में बांट सकते हैं.

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इस प्रोग्राम के तहत, गाड़ी और बैटरी के लिए अलग-अलग लोन अकाउंट से फाइनेंस की सुविधा मिलती है, जिसमें लोन चुकाने की अवधि (टेन्योर) चुनने में लचीलापन होता है. इस्तेमाल का खर्च बैटरी की क्षमता, डाउन पेमेंट और लोन की अवधि पर निर्भर करता है.



ग्राहक पारंपरिक ओनरशिप मॉडल के ज़रिए गाड़ी और उसकी बैटरी खरीद सकते हैं. इसके अलावा, शुरुआती खरीद लागत कम करने के लिए वे BaaS का विकल्प भी चुन सकते हैं. टाटा ईवी ने ग्राहकों को अलग-अलग फाइनेंसिंग विकल्प देने के लिए कई फाइनेंसर्स के साथ साझेदारी की है.

कंपनी ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मालिकाना हक के अनुभव को बदलना नहीं, बल्कि फाइनेंसिंग का एक अतिरिक्त ज़रिया उपलब्ध कराना है.

मॉडल बैटरी क्षमता शुरुआती रेगुलर कीमत BaaS वाहन की शुरुआती कीमत बैटरी फाइनेंसिंग / इस्तेमाल की लागत टाटा टियागो ईवी 19 kWh ₹6.99 लाख ₹4.69 लाख ₹2.6/किमी टाटा पंच ईवी 30 kWh ₹9.79 लाख ₹6.59 लाख ₹2.6/किमी टाटा नेक्सॉन ईवी 45 kWh ₹14.34 लाख ₹8.99 लाख ₹2.6/किमी टाटा कर्व ईवी 55 kWh ₹17.19 लाख ₹10.99 लाख ₹4.4/किमी टाटा सिएरा ईवी 63 kWh ₹18.79 लाख ₹11.99 लाख ₹5/किमी टाटा हैरियर ईवी 65 kWh ₹21.79 लाख ₹14.49 लाख ₹5.5/किमी

BaaS का विकल्प अब टाटा ईवी के सभी EV मॉडल्स के लिए उपलब्ध है, जिसमें टियागो ईवी से लेकर हैरियर ईवी तक शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इस पहल का मकसद ग्राहकों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए फाइनेंस का तरीका चुनने में ज़्यादा सुविधा देना है.