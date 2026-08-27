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टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने नई ‘'टाटा कार्स’ ब्रांड पहचान का खुलासा किया

कानूनी नाम 'टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड' ही रहेगा.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 27, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • टाटा कार्स कंपनी के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो को कवर करेगा
  • सभी कानूनी, वैधानिक, रेगुलेटरी और इन्वेस्टर कम्युनिकेशन के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल लिमिटेड का इस्तेमाल जारी रहेगा
  • टाटा कार्स का इस्तेमाल डिजिटल चैनलों, रिटेल आउटलेट्स, सर्विस टचपॉइंट्स और ब्रांड कम्युनिकेशन में किया जाएगा

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने ग्राहकों से जुड़ी अपनी नई पहचान, ‘'टाटा.कार्स’ की घोषणा की है. कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस के लिए यह नई पहचान पेश की है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्राहकों से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा. स्टेकहोल्डर्स और कानूनी मामलों के लिए, कंपनी की पहचान ‘टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड’ के तौर पर ही बनी रहेगी.

 

यह भी पढ़ें: 2027 रेनॉ क्विड नए लुक और नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल लेवल पर हुई पेश

 

कंपनी ने कहा कि नई पहचान उसके पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो को एक ही ब्रांड के तहत लाती है, जिसका मकसद भविष्य की मोबिलिटी से जुड़ी उसकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाना है. साथ ही, यह ब्रांड का नया वादा ‘नथिंग इज़ टू फार’ (Nothing’s Too Far) भी पेश करती है.

 

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के MD और CEO शैलेश चंद्र ने कहा कि नई पहचान इनोवेशन, सुरक्षा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कनेक्टेड मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर कंपनी के फोकस को दिखाती है.

 

नई ब्रांड पहचान

TATA CARS Identity

टाटा.कार्स की नई पहचान 'पैरेलल पाथवेज़' (Parallel Pathways) पर आधारित है, जो टाटा के 'T' अक्षर और सड़क की लाइनों की ज्योमेट्री से प्रेरित है. इस नई पहचान में 'एम्बिशन ब्लू' के ज़रिए टाटा के नीले रंग के स्कीम का इस्तेमाल भी जारी रखा गया है.

 

कंपनी ग्राहकों से जुड़े सभी प्लैटफ़ॉर्म पर टाटा.कार्स की पहचान का इस्तेमाल करेगी, जिसमें डिजिटल चैनल, रिटेल आउटलेट, सर्विस टचपॉइंट और ब्रांड कम्युनिकेशन शामिल हैं.

 

हालांकि, कानूनी यूनिट में कोई बदलाव नहीं होगा. कानूनी, रेगुलेटरी और निवेशकों से बातचीत के लिए 'टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड' का इस्तेमाल जारी रहेगा. 'टाटा.कार्स' में कंपनी की पैसेंजर गाड़ियों का पोर्टफोलियो शामिल होगा, जिसमें हैचबैक, सेडान, एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं.

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