टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने नई ‘'टाटा कार्स’ ब्रांड पहचान का खुलासा किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 27, 2026
हाइलाइट्स
- टाटा कार्स कंपनी के पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो को कवर करेगा
- सभी कानूनी, वैधानिक, रेगुलेटरी और इन्वेस्टर कम्युनिकेशन के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर्स व्हीकल लिमिटेड का इस्तेमाल जारी रहेगा
- टाटा कार्स का इस्तेमाल डिजिटल चैनलों, रिटेल आउटलेट्स, सर्विस टचपॉइंट्स और ब्रांड कम्युनिकेशन में किया जाएगा
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने ग्राहकों से जुड़ी अपनी नई पहचान, ‘'टाटा.कार्स’ की घोषणा की है. कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस के लिए यह नई पहचान पेश की है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से ग्राहकों से जुड़े कामों के लिए किया जाएगा. स्टेकहोल्डर्स और कानूनी मामलों के लिए, कंपनी की पहचान ‘टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड’ के तौर पर ही बनी रहेगी.
यह भी पढ़ें: 2027 रेनॉ क्विड नए लुक और नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल लेवल पर हुई पेश
कंपनी ने कहा कि नई पहचान उसके पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो को एक ही ब्रांड के तहत लाती है, जिसका मकसद भविष्य की मोबिलिटी से जुड़ी उसकी महत्वाकांक्षाओं को दिखाना है. साथ ही, यह ब्रांड का नया वादा ‘नथिंग इज़ टू फार’ (Nothing’s Too Far) भी पेश करती है.
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के MD और CEO शैलेश चंद्र ने कहा कि नई पहचान इनोवेशन, सुरक्षा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और कनेक्टेड मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर कंपनी के फोकस को दिखाती है.
नई ब्रांड पहचान
टाटा.कार्स की नई पहचान 'पैरेलल पाथवेज़' (Parallel Pathways) पर आधारित है, जो टाटा के 'T' अक्षर और सड़क की लाइनों की ज्योमेट्री से प्रेरित है. इस नई पहचान में 'एम्बिशन ब्लू' के ज़रिए टाटा के नीले रंग के स्कीम का इस्तेमाल भी जारी रखा गया है.
कंपनी ग्राहकों से जुड़े सभी प्लैटफ़ॉर्म पर टाटा.कार्स की पहचान का इस्तेमाल करेगी, जिसमें डिजिटल चैनल, रिटेल आउटलेट, सर्विस टचपॉइंट और ब्रांड कम्युनिकेशन शामिल हैं.
हालांकि, कानूनी यूनिट में कोई बदलाव नहीं होगा. कानूनी, रेगुलेटरी और निवेशकों से बातचीत के लिए 'टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड' का इस्तेमाल जारी रहेगा. 'टाटा.कार्स' में कंपनी की पैसेंजर गाड़ियों का पोर्टफोलियो शामिल होगा, जिसमें हैचबैक, सेडान, एसयूवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं.
लोकप्रिय टाटा मॉडल्स
- टाटा पंच ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.69 - 12.59 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.65 - 10.6 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमत₹ 6.3 - 10.77 लाख
- टाटा टियागो ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.99 - 9.99 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.37 - 14.32 लाख
- टाटा हैरियरएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.89 - 26.01 लाख
- टाटा सफारीएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.29 - 26.76 लाख
- टाटा टीगोरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.55 - 8.84 लाख
- टाटा टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 - 13.75 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमत₹ 4.7 - 8.55 लाख
- टाटा नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.49 - 17.49 लाख
- टाटा कौरवव ईवएक्स-शोरूम कीमत₹ 19.25 - 25.82 लाख
- टाटा टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम कीमत₹ 6.74 - 8.2 लाख
- टाटा सिएरा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.79 - 25.99 लाख
- टाटा हैरियर ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.49 - 30.23 लाख
- टाटा सिएराएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.49 - 21.29 लाख
- टाटा कौरववएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.7 - 19.1 लाख
अपकमिंग कार्स
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 22, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
- टीवीएस जुपिटर इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2026
- यामाहा लैंडर एक्सटी जेड 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स