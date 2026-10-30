दक्षिण अफ्रीका में टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च हुई टाटा पंच
- कीमतें R224,900 (रु.12.8 लाख ) से शुरू होती हैं
- यह Pure+, Adventure और Accomplished+ S वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी
- इसे 1.2L टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प के साथ भी पेश किया गया है।
टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में 'पंच' लॉन्च की है, जिसकी कीमत R224,900 (लगभग ₹12.80 लाख) से शुरू होती है. यह तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसमें पेट्रोल इंजन के दो विकल्प दिए गए हैं. दक्षिण अफ्रीका में 'पंच' की बिक्री टाटा मोटर्स और मोटस होल्डिंग्स की साझेदारी के जरिए की जाएगी.
दक्षिण अफ़्रीकी बाज़ार के लिए टाटा पंच, प्योर+, एडवेंचर और अकॉम्प्लिश्ड+ S वेरिएंट्स में उपलब्ध है. एंट्री-लेवल प्योर+ की कीमत R224,900 है, जबकि एडवेंचर की कीमत R244,900 है। टॉप-स्पेक अकॉम्प्लिश्ड+ S की कीमत R269,900 है.
Pure+ और Adventure वेरिएंट में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 87.2 bhp की ताकत और 115 Nm का टॉर्क पैदा करता है. वहीं, सबसे महंगे Accomplished+ S में 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की ताकत और 170 Nm का टॉर्क बनाता है. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है. यह पहली बार है जब टाटा मोटर्स ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी पंच रेंज में टर्बोचार्ज्ड इंजन का विकल्प पेश किया है.
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डिज़ाइन के मामले में, यह भारतीय मॉडल जैसा ही है. इसमें LED हेडलैम्प, LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, नए डिज़ाइन वाली फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बम्पर और LED टेल लैम्प दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील, रूफ रेल्स और अलग रंग की छत (कॉन्ट्रास्टिंग रूफ) भी मिलती है.
इसके कैबिन में भी कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. पंच में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके महंगे वेरिएंट्स में 10.25-इंच का बड़ा हरमन (Harman) इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. सभी वेरिएंट्स में वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. अन्य फीचर्स में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, रियर AC वेंट्स, USB-C चार्जिंग पोर्ट और एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं.
मिड-स्पेक 'एडवेंचर' वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं. 'सबसे महंगे 'अकम्प्लिश्ड+ S' में वॉयस-असिस्टेड सनरूफ और बड़े डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं.
सुरक्षा के मामले में, टाटा पंच के तीनों वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग मिलते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकरेज भी दिए गए हैं. इस मॉडल को वयस्कों और बच्चों की सुरक्षा के लिए भारत NCAP की ओर से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है.
दक्षिण अफ्रीका में, टाटा मोटर्स अपने तीनों वेरिएंट्स के साथ पांच साल या 125,000 किमी की वारंटी और दो साल या 30,000 किमी का सर्विस प्लान दे रही है.
कम बिक्री से जूझने के बाद, कंपनी 2019 में देश के पैसेंजर व्हीकल कारोबार से बाहर हो गई थी, लेकिन 'मोटस होल्डिंग्स' के साथ साझेदारी करके उसने फिर से बाजार में वापसी की. तब से, टाटा ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, और 'ऑस्प्रे' देश में उसका पांचवां पैसेंजर व्हीकल बन गया है.
लोकप्रिय टाटा मॉडल
- टाटा
पंच ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 12.99 लाख
- टाटा
पंचएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.65 - 10.6 लाख
- टाटा
अलट्रोज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.3 - 10.77 लाख
- टाटा
टियागो ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.09 लाख
- टाटा
नेक्सनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.37 - 14.32 लाख
- टाटा
हैरियरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.89 - 26.01 लाख
- टाटा
सफारीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 - 26.76 लाख
- टाटा
टीगोरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.55 - 8.84 लाख
- टाटा
टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 13.75 लाख
- टाटा
टियागोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 8.55 लाख
- टाटा
नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 17.69 लाख
- टाटा
कर्व ईवएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.19 - 19.69 लाख
- टाटा
टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.74 - 8.2 लाख
- टाटा
सिएरा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.79 - 25.99 लाख
- टाटा
हैरियर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.79 - 30.54 लाख
- टाटा
कर्वएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 19 लाख
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 लाख
- टाटा
सिएराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.49 - 21.29 लाख
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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