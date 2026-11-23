भारत में SUV इतनी लोकप्रिय हो गई हैं कि खरीदार इन्हें सेडान और हैचबैक के मुकाबले ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और कॉम्पैक्ट व सब-कॉम्पैक्ट SUV से लेकर माइक्रो SUV तक, इतनी सारी कैटेगरी होने की वजह से इनमें से किसी एक को चुनना काफी उलझन भरा हो सकता है.

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माइक्रो-SUV सेगमेंट में तीन लोकप्रिय गाड़ियां हैं - टाटा पंच, ह्यून्दे एक्सटर और मारुति सुजुकी फ्रोंक्स. हर गाड़ी की अपनी खूबियां हैं, लेकिन आपको कौन सी चुननी चाहिए? आज हम इसी बारे में जानेंगे.

डिज़ाइन

दिखने में कैसी है, यह हर किसी की अपनी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन कार चुनते समय इसका भी महत्व होता है. इन तीनों में से, टाटा पंच सबसे ज़्यादा SUV जैसी लगती है, ख़ासकर सामने से. इसकी स्टाइलिंग हैरियर से प्रेरित है, जो इसे एक दमदार लुक देती है, जबकि इसकी ऊँचाई और मज़बूत बनावट इसके आकर्षण को और बढ़ा देती है। पीछे से भी यह अच्छी दिखती है.

फ्रोक्स और एक्सटर अपने-अपने तरीके से अच्छी दिखती हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी पंच जैसी दमदार SUV वाली अपील नहीं है. फोंक्स की ढलान वाली कूपे जैसी रूफलाइन इसके डिज़ाइन की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. इसकी बड़ी ग्रिल और आपस में जुड़ी LED टेल-लाइट बार भी इसे सबसे अलग बनाती हैं. वहीं, एक्सटर में बॉक्सी डिज़ाइन और एक अपराइट SUV स्टांस मिलता है.

इसके H-आकार के LED DRLs काफी आकर्षक लगते हैं, जबकि साइड से देखने पर इसकी ऊँची बनावट साफ नजर आती है. पीछे का डिज़ाइन एकदम साफ-सुथरा है, हालाँकि कुछ लोगों को यह थोड़ा साधारण लग सकता है.

कैबिन, आराम और तकनीक

तीनों के कैबिन डिज़ाइन अलग-अलग हैं और सबकी अपनी-अपनी खूबियां हैं. पंच का कैबिन सबसे आधुनिक और तकनीक पर केंद्रित है, जबकि एक्सटर में अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिलता है. फ्रोंक्स अपनी सबसे चौड़ी पिछली सीट और हेड-अप डिस्प्ले जैसे अनोखे फीचर्स के कारण सबसे अलग है.

पंच में 10.25-इंच की टचस्क्रीन, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इल्यूमिनेटेड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, 360-डिग्री कैमरा, सनरूफ, ऑटो-डिमिंग IRVM, कूल्ड ग्लवबॉक्स और 65W का टाइप-C फास्ट चार्जर मिलता है. इन फीचर्स की बदौलत इसके कैबिन में पूरी तरह से तकनीक से भरपूर होने का अहसास मिलता है.

एक्सटर में 8-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सिंगल-पेन सनरूफ, पुश-बटन स्टार्ट और डैशकैम जैसे कई फीचर्स मिलते हैं. इसमें रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं, जो इसे एक बेहतरीन फीचर्स वाला पैकेज बनाते हैं.

फ्रोंक्स में 9-इंच की टचस्क्रीन, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और अर्कामिस (Arkamys) साउंड सिस्टम मिलता है.

इन तीनों में ही फीचर्स का अच्छा मिश्रण है, हालांकि कुछ में दूसरों के मुकाबले ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं. फिर भी, अगर आप एक ऐसा मॉडर्न केबिन चाहते हैं जिसकी फिटिंग और फिनिशिंग बेहतरीन हो, तो एक्सटर (Exter) थोड़ी बेहतर है. इसके बाद पंच (Punch) का नंबर आता है, जबकि फ्रोंक्स का कैबिन थोड़ा पुराना लगता है और इसमें एक बड़े अपडेट की जरूरत है.

हालाँकि ये तीनों ही 4 मीटर से कम लंबाई वाली कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनके कैबिन स्पेस और आराम के स्तर में काफी अंतर है.

पंच में बैठने की ऊँची स्थिति और लगभग 90 डिग्री तक खुलने वाले चौड़े दरवाज़ों की वजह से, इसमें अंदर आना और बाहर निकलना बहुत आसान है. इसका कैबिन चार लोगों के बैठने के लिए सबसे उपयुक्त है. लगभग सपाट फर्श होने की वजह से इसमें पाँचवाँ यात्री भी बैठ सकता है, हालाँकि जब तीन लोग एक साथ बैठते हैं, तो कंधे के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाती है.

फोंक्स का फुटप्रिंट सबसे बड़ा है, जिससे पीछे बैठने वालों के घुटनों और कंधों के लिए बेहतर जगह मिलती है. हालांकि, इसकी ढलान वाली छत के कारण हेडस्पेस थोड़ा कम हो जाता है. एक्सटर अपने टॉल-बॉय डिज़ाइन की बदौलत सबसे अधिक हेडस्पेस प्रदान करता है. इसकी बड़ी खिड़कियां कैबिन को हवादार बनाती हैं. तीनों मॉडलों में से यह सबसे अधिक लेगरूम और पीछे की सीट को झुकाने का सबसे अच्छा कोण प्रदान करता है.

एक्सटर में बूट स्पेस भी सबसे ज़्यादा है - इसमें 391 लीटर की जगह मिलती है, जबकि पंच में 366 लीटर और फ्रॉन्क्स में 308 लीटर की जगह है. कुल मिलाकर, प्रैक्टिकैलिटी, केबिन स्पेस और आराम के मामले में एक्सटर सबसे आगे है.

ड्राइव करने की क्षमता, राइड और आराम

हालाँकि ये तीनों कारें एक ही बड़े सेगमेंट की हैं, लेकिन इनकी ड्राइविंग खूबियाँ काफी अलग हैं. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स इन तीनों में सबसे तेज़ और फुर्तीली है, जिसका कारण इसका कम वज़न और बेहतरीन रिफाइनमेंट है.

इसका 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर इंजन बहुत स्मूथ है और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है. वहीं, 1.0-लीटर बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन को कार के कम वज़न का फायदा मिलता है, और जैसे ही आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, यह ज़बरदस्त रफ़्तार पकड़ लेती है. इस वजह से हाईवे पर फ्रोंक्स को चलाने में काफ़ी मज़ा आता है. ह्यून्दे एक्सटर का 1.2-लीटर कप्पा इंजन बहुत शांत है और शहर के ट्रैफ़िक में इसे चलाना आसान है. हालाँकि, हाईवे पर तेज़ रफ़्तार में चलाने पर यह थोड़ा सुस्त लग सकता है.

टाटा पंच, अपनी भारी बॉडी और तीन-सिलेंडर इंजन के कारण, अपने स्टैंडर्ड रूप में थोड़ी धीमी और ज़्यादा शोर करने वाली लगती है. यहाँ तक कि इसके नए टर्बो वेरिएंट के साथ भी, यह असली सड़कों पर फ्रोंक्स की फुर्ती और रिफाइनमेंट की बराबरी नहीं कर पाती. राइड क्वालिटी की बात करें तो, टाटा पंच अपने मज़बूत और बेहतरीन तरीके से सेट किए गए सस्पेंशन सेटअप के कारण बाज़ी मार ले जाती है. यह गहरे गड्ढों और ऊँचे स्पीड ब्रेकर्स को बहुत अच्छे से झेल लेती है, जिससे कैबिन के अंदर झटके या झनझनाहट महसूस नहीं होती. खराब सड़कों पर भी, यह कार पूरी तरह से स्थिर रहती है और इसमें बैठे लोगों को कोई परेशानी नहीं होती.

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का सस्पेंशन सेटअप ज्यादा संतुलित और थोड़ा स्पोर्टी है. यह छोटे गड्ढों को आसानी से झेल लेती है और तीनों में से हाई स्पीड पर सबसे अच्छी स्टेबिलिटी देती है. हालांकि, बहुत खराब रास्तों पर गाड़ी का पिछला हिस्सा थोड़ा उछलता हुआ महसूस हो सकता है. ह्यून्दे एक्सटर का सॉफ्ट सस्पेंशन शहर की अच्छी सड़कों और कम स्पीड पर काफी आरामदायक राइड देता है. लेकिन, जब इसे खराब रास्तों पर तेज चलाया जाता है या गाड़ी में पांच लोग बैठे होते हैं, तो सस्पेंशन बड़े झटकों को ठीक से नहीं सोख पाता, जिससे केबिन के अंदर बैठे लोगों को झटके ज्यादा महसूस होते हैं.

CNG प्रदर्शन

CNG पर प्रदर्शन की बात करें, तो तीनों कारों की खूबियां काफी अलग-अलग हैं.

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स पावर के मामले में सबसे आगे है, जो 76.4 bhp की ताकत बनाती है. साथ ही, कंपनी का दावा है कि यह 28.51 km/kg की फ्यूल एफिशिएंसी देती है. अपनी बेहतर परफॉरमेंस की वजह से, हाईवे पर यह तीनों में सबसे फुर्तीली है. हालाँकि, इसके सिंगल-सिलेंडर CNG सेटअप के कारण बूट स्पेस (डिग्गी) में लगभग कोई भी जगह नहीं बचती है.

दूसरी ओर, टाटा पंच iCNG 103 Nm का सबसे ज़्यादा टॉर्क बनाती है, जिससे इसे शहर के ट्रैफ़िक और चढ़ाई वाले रास्तों पर चलाना आसान हो जाता है. इसके ट्विन-सिलेंडर सेटअप की वजह से इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है. इतना ही नहीं, इन तीनों में से यही इकलौती ऐसी गाड़ी है जो CNG के साथ AMT गियरबॉक्स का विकल्प देती है.

ह्यून्दे एक्सटर की ताकत 68 bhp के साथ सबसे कम हो सकती है, लेकिन इसका चार-सिलेंडर इंजन शहर की स्थितियों में काफी स्मूथ और शांत रहता है. अपनी ट्विन-सिलेंडर तकनीक की बदौलत, यह इन तीनों में सबसे ज़्यादा 225 लीटर का CNG बूट स्पेस भी देती है.

कीमत और निष्कर्ष

विजेता चुनने की बात करें, तो टाटा पंच की शुरुआती कीमत सबसे कम है, जो ₹5.75 लाख से ₹10.77 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. ह्यून्दे एक्सटर की कीमत ₹5.81 लाख से ₹9.65 लाख के बीच है, जो इसे सबसे महंगे वेरिएंट्स में सबसे किफायती विकल्प बनाती है. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सबसे महंगी है, जिसकी कीमत ₹6.90 लाख से ₹12.03 लाख के बीच है. कीमत, कैबिन स्पेस, व्यावहारिकता और फीचर्स जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, ह्यून्दे एक्सटर ज़्यादातर भारतीय परिवारों के लिए सबसे सही विकल्प साबित होती है. इसमें बेहतरीन हेडरूम, 391 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, शानदार कैबिन और एक स्मूथ फोर-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो शहर में ड्राइविंग के लिए बहुत बढ़िया है.

हालाँकि, अगर आप अक्सर खराब सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं और एक दमदार सस्पेंशन सेटअप के साथ मस्कुलर SUV डिज़ाइन चाहते हैं, तो टाटा पंच एक बेहतरीन विकल्प है. और अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप हाईवे पर दमदार परफॉरमेंस, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और पीछे की तरफ ज़्यादा चौड़ी सीट को प्राथमिकता देते हैं, तो मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स पर विचार किया जा सकता है.