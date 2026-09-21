टाटा सिएरा डार्क एडिशन रु.13.99 लाख में हुई लॉन्च

अपनी कॉम्पैक्ट SUV की 'लीजेंड सीरीज़' लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद, टाटा ने 'सिएरा ब्लैक एडिशन' लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.13.99 लाख से रु.21.29 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. ब्रांड की दूसरी 'डार्क एडिशन' कारों की तरह ही, सिएरा में भी अंदर और बाहर डार्क थीम दी गई है; इसके बाहरी हिस्से में 'फ्रिसियन ब्लैक' फ़िनिश है, जबकि कैबिम में 'वायलेट एक्लिप्स' थीम और 'पर्पल क्रोम' डिटेलिंग दी गई है.

वैरिएंट 1.5L रेवोट्रोन MT 1.5L क्रियोजेट MT 1.5L रेवोट्रोन DCA 1.5L क्रियोजेट AT 1.5L हाइपिरियन AT प्योर L डॉर्क Rs 13.99 लाख Rs 15.44 लाख Rs 15.29 lakh – – प्योर L (O) डॉर्क Rs 14.59 लाख Rs 16.04 लाख Rs 15.89 lakh Rs 17.34 लाख – प्योर+ L डॉर्क Rs 15.29 लाख Rs 16.74 लाख Rs 16.59 lakh Rs 18.04 लाख – एडवेंचर+ L डॉर्क Rs 17.29 लाख Rs 18.49 लाख Rs 18.59 lakh Rs 19.79 लाख Rs 19.29 लाख अक्कम्प्लिश्ड डॉर्क Rs 18.29 लाख Rs 19.29 लाख – Rs 20.29 लाख Rs 20.29 लाख अक्कम्प्लिश्ड+ डॉर्क – Rs 20.59 लाख – Rs 21.59 लाख Rs 21.29 लाख

सिएरा डार्क एडिशन 6 वेरिएंट में उपलब्ध है, जो 'Pure L' से शुरू होकर सबसे महंगे 'अक्कमप्लिश्ड+' तक जाते हैं. 'डार्क प्योर L' ट्रिम की कीमत इसके स्टैंडर्ड वर्शन की तुलना में रु.20,000 ज़्यादा है. सभी महंगे ट्रिम्स पर यह प्रीमियम बढ़कर रु.30,000 हो जाती है.

दिखने में, सिएरा को पूरी तरह से ब्लैक लुक दिया गया है और इसमें 'फ्रीसियन ब्लैक' पेंट का इस्तेमाल किया गया है. 'डार्क एडिशन' के आम स्टाइल की तरह ही, इसमें क्रोम एलिमेंट्स की जगह ब्लैक फिनिश दी गई है, और टाटा लोगो व अलॉय व्हील्स को भी डॉर्क लुक दिया गया है. इस एडिशन की दूसरी टाटा कारों की तरह ही, इसके फ्रंट फेंडर्स पर '#DARK' का लोगो लगा है.

अंदर भी वही थीम जारी है, हालांकि टाटा ने ज़्यादातर काले रंग वाले कैबिन में कुछ रंग जोड़े हैं. AC वेंट्स, दरवाज़ों के हैंडल, आगे के आर्मरेस्ट और आगे की सीटों के पिछले हिस्से के आस-पास वॉयलेट मैटेलिक एक्सेंट दिखते हैं, साथ ही सीटों पर पर्पल स्टिचिंग भी दी गई है. इन बदलावों के अलावा, कैबिन और इक्विपमेंट रेगुलर सिएरा जैसे ही हैं.

पावरट्रेन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. सिएरा डॉर्क एडिशन में वही इंजन और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन मिलते हैं जो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट्स में हैं. ट्रिम के आधार पर, इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड DCT, 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक, या 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है.