टाटा सिएरा EV को भारत NCAP से मिली 5-स्टार की सुरक्षा रेटिंग
- सिएरा EV को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.62 अंक मिले हैं
- बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं
- एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के मामले में इसका स्कोर पेट्रोल-डीज़ल सिएरा से थोड़ा कम है
टाटा मोटर्स की सिएरा EV, भारत NCAP क्रैश सेफ्टी रेटिंग में पूरे पांच स्टार हासिल करने वाली कंपनी की नई पैसेंजर कार बन गई है. सिएरा के इस इलेक्ट्रिक वर्ज़न ने एडल्ट और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के लिए पांच-स्टार रेटिंग प्राप्त की है; इसमें एडल्ट की सुरक्षा के लिए 30.62 अंक और बच्चों की सुरक्षा के लिए 45 अंक मिले हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस EV को, पारंपरिक इंजन वाली (इंटरनल कंबशन) SUV की तुलना में थोड़े कम अंक मिले हैं, जिसने एडल्ट की सुरक्षा के लिए 31.14 अंक हासिल किए थे.
एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा
सिएरा EV ने वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.62 अंक हासिल किए; 'ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर' क्रैश टेस्ट में इसके कुछ अंक कटे. इसी टेस्ट में EV को 16 में से 14.62 अंक मिले, जबकि 'मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर इम्पैक्ट टेस्ट' में इसे पूरे 16 अंक प्राप्त हुए.
यात्रियों की सुरक्षा के मामले में, टेस्टिंग से पता चला कि आगे बैठे दोनों यात्रियों को छाती, गर्दन, सिर, पेल्विस (कूल्हे के हिस्से) और जांघों जैसे अंगों पर अच्छी सुरक्षा मिलती है. पिंडलियों (घुटने के नीचे के हिस्से) की सुरक्षा ठीक-ठाक थी, जबकि ड्राइवर के पैर की सुरक्षा काफी कम (मार्जिनल) थी. पोल इम्पैक्ट टेस्टिंग में भी वयस्क यात्रियों को अच्छी सुरक्षा मिली.
बच्चे सवार होने पर सुरक्षा
बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो, सिएरा EV ने डायनामिक टेस्टिंग में पूरे 24 अंक हासिल किए, और CRS इंस्टॉलेशन के लिए भी पूरे 12 अंक प्राप्त किए. हालांकि, 'व्हीकल असेसमेंट स्कोर' में SUV के कुछ अंक कटे, जहाँ इसे कुल 13 में से 9 अंक मिले.
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