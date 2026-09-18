टाटा Sierra Legend सीरीज़ लॉन्च की गई, शुरुआती क़ीमत Rs. 11.99 लाख

TATA.CARSने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV Sierra को एक नई Legend सीरीज़ में पेश किया है. कंपनी के मुताबिक़ कुल पांच वेरिएंट्स में आई इस सीरीज़ में कुछ प्रिमियम फ़ीचर्स देखने को मिलते हैं जो नियामित वेरिएंट में नहीं दिखते हैं हालाँकि इसके लिए आपको रक़म भी ज़्यादा चुकानी होगी. Legend Series की शुरुआत होती है Smart+ Lमॉडल से जिसकी क़ीमत है Rs. 11.99 लाख, एक्स-शोरूम.

Legend Variant 1.5 NA P MT 1.5 D MT 1.5 NA P AT 1.5 D AT 1.5 T-GDI AT Smart+ 11.99 13.49 - - - Pure 13.79 15.24 14.99 - - Pure (O) 14.29 15.74 15.59 16.99 - Pure+ 14.99 16.44 16.29 17.74 - Adventure+ 16.99 18.19 18.29 19.49 18.99

इसके बाद आता है Pure Lजिसकी क़ीमत है ₹13.79 लाख. इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स के अलावा प्रीमियम लेदरेट इंटीरियर, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम और 10—इंच का HD इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. ₹50,000 और चुकाकर आप कार का Pure L (O) मॉडल ले सकते हैं जिसमें सेगमेंट की सबसे बड़ा वॉयस असिस्टेड पैनारोमैक्स सनरूफ लगा है.

इसके बाद है ₹14.99 लाख की कीमत वाला Pure+ L मॉडल जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट और बॉस मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. सबसे महँगे Adventure + L की शुरुआती कीमत है ₹16.99 लाख और इसमें फीचर्स की भरमार है. इनमें 360° कैमरा, टेरेन मोड, 12-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग शामिल है.

एसयूवी में 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के साथ 6 एयरबैग, ESP और सभी पहियों में डिस्क ब्रेक हर वेरिएंट में मिलते हैं. ग्राहक तीन इंजन विकल्पों में से चुन सकते हैं - 1.5L टर्बो पेट्रोल, 1.5 पेट्रोल और 1.5L डीज़ल, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों में उपलब्ध हैं.