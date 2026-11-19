ह्यून्दे क्रेटा, टाटा सिएरा और महिंद्रा थार रॉक्स, तीनों ही मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में आती हैं, लेकिन इनकी प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं. क्रेटा एक भरोसेमंद 'ऑल-राउंडर' है, सिएरा की खासियत इसका कैबिन स्पेस और टेक्नोलॉजी है, जबकि थार रॉक्स उन खरीदारों के लिए है जो एक ऐसी फैमिली SUV चाहते हैं जिसमें फोर-व्हील-ड्राइव की सुविधा भी मौजूद हो.

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ह्यून्दे क्रेटा: रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक संतुलित विकल्प

क्रेटा में 1.5-लीटर के तीन इंजन विकल्प मिलते हैं: लगभग 113 BHP वाला नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, लगभग 114 BHP वाला डीजल इंजन, और लगभग 158 BHP वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन. इंजन के आधार पर, इसमें ट्रांसमिशन के लिए 6-स्पीड मैनुअल, IVT, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DCT के विकल्प दिए गए हैं. इतने सारे विकल्पों की वजह से, खरीदार अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं—चाहे वे इस्तेमाल में आसानी को प्राथमिकता दें, डीजल इंजन के टॉर्क को, या फिर टर्बो-पेट्रोल इंजन की दमदार परफॉरमेंस को.

क्रेटा की लंबाई 4,330 mm है और इसका व्हीलबेस 2,610 mm है. इसके फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, बोस साउंड सिस्टम, स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स और कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में लेवल 2 ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स शामिल हैं.

ह्यून्दे की लिस्टेड एक्स-शोरूम कीमतें लगभग रु.10.91 लाख से लेकर रु.20.11 लाख तक हैं. क्रेटा उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो शहर में रोज़मर्रा के इस्तेमाल और परिवार के साथ यात्राओं के लिए एक अच्छी सुविधाओं वाली और हर तरह से उपयोगी SUV की तलाश में हैं. इसमें चुनने के लिए कई तरह के इंजन और गियरबॉक्स के विकल्प मौजूद हैं.

टाटा सिएरा: स्पेस और तकनीक का बेहतरीन विकल्प

सिएरा में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन (लगभग 104 BHP) के साथ टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के विकल्प भी मिलते हैं, जो क्रमशः लगभग 158 BHP और 116 BHP की ताकत बनाते हैं. इंजन के आधार पर, इसमें मैनुअल, DCT या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है.

इसका 2,730 mm का व्हीलबेस और 622 लीटर का बूट स्पेस इसे काफी आकर्षक बनाते हैं. इसके कैबिन के मुख्य फीचर्स में ट्रिपल-स्क्रीन इंफोटेनमेंट सेटअप, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर वाला JBL सिस्टम, मेमोरी फंक्शन के साथ पावर्ड ड्राइवर सीट और कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में पावर्ड टेलगेट शामिल हैं। इसमें छह एयरबैग दिए गए हैं.

सिएरा की एक्स-शोरूम कीमत लगभग रु.11.49 लाख से रु.21.59 लाख के बीच है. इसे उन खरीदारों के लिए पेश किया गया है, जो एक ऐसी फैमिली SUV चाहते हैं जिसमें काफी जगह हो, तकनीक से भरपूर कैबिन हो और बड़ा बूट (सामान रखने की जगह) हो.

महिंद्रा थार रॉक्स: एडवेंचर पसंद करने वाले परिवारों के लिए SUV

थार रॉक्स में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मैनुअल वर्ज़न में लगभग 160 BHP और ऑटोमैटिक वर्ज़न में 174 BHP की ताकत बनाता है. इसका 2.2-लीटर डीज़ल इंजन रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 150 BHP और ज़्यादा ताकत वाले फोर-व्हील-ड्राइव वर्ज़न में 172 BHP तक की पावर पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के विकल्प मिलते हैं; फोर-व्हील-ड्राइव की सुविधा कुछ चुनिंदा डीज़ल वेरिएंट्स में उपलब्ध है.

4,428 mm लंबी, 'रॉक्स' (Roxx) तीन-दरवाज़ों वाली 'थार' (Thar) से बड़ी है और इसमें पाँच दरवाज़े हैं. इसकी खासियतों में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी-कंट्रोल सिस्टम, टेरेन मोड और ऑफ-रोडिंग के लिए ज़रूरी इक्विमेंट शामिल हैं; जैसे कि कुछ चुनिंदा वर्ज़न में मिलने वाला इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल। यह उन खरीदारों के लिए भी एक बढ़िया विकल्प है, जो खास तौर पर फोर-व्हील ड्राइव चाहते हैं.

महिंद्रा की मौजूदा लिस्टेड रेंज लगभग रु.12.52 लाख से रु.23.52 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. अगर आपके लिए सामान्य शहरी सेटअप की तुलना में, परिवार के बैठने की जगह और पक्की सड़कों से दूर जाने की क्षमता का मेल ज्यादा मायने रखता है, तो 'रॉक्स' (Roxx) चुनें.

आपकी प्राथमिकताओं के हिसाब से कौन सा सही बैठता है?

इंजन और ट्रांसमिशन के व्यापक विकल्पों के साथ-साथ आराम, सुरक्षा और सुविधा देने वाले जाने-पहचाने फीचर्स के लिए क्रेटा चुनें.

अगर आपकी प्राथमिकता सूची में केबिन स्पेस, सामान रखने की जगह और कार के अंदर की तकनीक सबसे ऊपर हैं, तो सिएरा (Sierra) सबसे बेहतरीन विकल्प है.

थार रॉक्स उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो फोर-व्हील-ड्राइव क्षमता वाली पांच-दरवाजों वाली फैमिली SUV चाहते हैं.

संक्षेप में कहें तो, वर्सटैलिटी (बहुउपयोगिता) के लिए क्रेटा, स्पेस और स्क्रीन के लिए सिएरा, और एडवेंचर के लिए तैयार फैमिली SUV के तौर पर थार रॉक्स एक अच्छा विकल्प है. कीमतें और फीचर्स वेरिएंट और लोकेशन के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने बजट के अनुसार अलग-अलग वर्ज़न्स की तुलना जरूर करें.