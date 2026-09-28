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फ्लीट खरीदारों के लिए टाटा Xpres के नाम से बिकती रहेगी टिगोर

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 28, 2026, 11:22 AM
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फ्लीट खरीदारों के लिए टाटा Xpres के नाम से बिकती रहेगी टिगोर
हाइलाइट्स
  • सब-4-मीटर सेडान मार्केट में फ्लीट खरीदारों की हिस्सेदारी 35% है
  • टिगोर पर आधारित एक्सप्रेस पेट्रोल की कीमत रु,5.74 लाख और CNG वर्ज़न की कीमत रु.6.79 लाख है
  • टिगोर पर आधारित एक्सप्रेस को मूल रूप से 2021 में EV के तौर पर लॉन्च किया गया था

भारत में 4-मीटर से छोटी सेडान का सेगमेंट मुख्य रूप से दो तरह के खरीदारों में बंटा हुआ है: फ्लीट ऑपरेटर और प्राइवेट ग्राहक. टाटा मोटर्स अब नई एरिस को लॉन्च करके इस अंतर को थोड़ा और साफ़ करना चाहती है. टाटा की पैसेंजर गाड़ियों की रेंज में टिगोर की जगह एरिस ने ले ली है, लेकिन टिगोर पूरी तरह से बंद नहीं हो रही है. इसके बजाय, टिगोर फ्लीट-फ़ोकस्ड एक्सप्रेस वर्जन के तौर पर बिकती रहेगी, जबकि एरिस सिर्फ़ प्राइवेट खरीदारों को बेची जाएगी. दूसरे शब्दों में, आपको सड़क पर पीले नंबर प्लेट वाली एरिस नहीं दिखेगी.

Tata Xpres Tigor

टाटा का कहना है कि सब-4-मीटर सेडान सेगमेंट में 35% खरीदार फ्लीट ऑपरेटर होते हैं, जबकि बाकी 65% प्राइवेट ग्राहक होते हैं. कंपनी का मानना ​​है कि इसी वजह से पर्सनल खरीदार फ्लीट ऑपरेटरों जैसी ही कारें चुनते थे, इसलिए अब कंपनी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 'Xpres' लाकर दोनों को अलग-अलग कर रही है.

यह भी पढ़ें: टाटा एरिस के वैरिएंट्स की डिटेल जानकारी

Xpres को 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था, जो शुरू में सिर्फ़ फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए एक इलेक्ट्रिक मॉडल था. टाटा ने इस साल की शुरुआत में पेट्रोल और CNG वर्जन के साथ अपनी रेंज बढ़ाई, जिससे फ्लीट कस्टमर्स को Xpres-T EV के अलावा और भी ऑप्शन मिले. Xpres पेट्रोल की शुरुआती कीमत रु.5.74 लाख है, जबकि Xpres CNG की कीमत रु.6.79 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. ये दोनों ही टिगोर पर आधारित हैं, जिसे अब टाटा की प्राइवेट कार रेंज में एरिस से बदल दिया गया है.

Tata Xpres T CNG

Xpres पेट्रोल में एरिस वाला ही 1.2-लीटर रेवोट्रॉन नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है. यह इंजन 85 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क बनाता है और इसे सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. वहीं, CNG वर्जन 74 bhp की ताकत और 95 Nm का टॉर्क बनाता है और इसमें टाटा का ट्विन-सिलेंडर सेटअप मिलता है, जिसमें बूट के अंदर 70-लीटर के CNG टैंक लगे होते हैं। Xpres में 14-इंच के पहिए लगे हैं.

Tata Xpres T petrol CNG 1

एक्सप्रेस का कैबिन जान-बूझकर कम फ़ीचर्स वाला रखा गया है, जैसा कि आप 'येलो प्लेट' वाली कार से उम्मीद करते हैं. इसमें डुअल-टोन कैबिन तो है, लेकिन कोई ऑडियो सिस्टम या इंफोटेनमेंट स्क्रीन नहीं है. साथ ही, Xpres में रियर AC वेंट्स और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट्स जैसे फ़ीचर्स भी नहीं दिए गए हैं.

ह्यून्दे, टोयोटा और मारुति सुज़ुकी ने भी अपनी कारों के फ्लीट-ओरिएंटेड वर्जन पेश किए हैं, हालांकि इन मामलों में वही बेसिक मॉडल ज़्यादा इक्विपमेंट और फ़ीचर्स के साथ प्राइवेट ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध हैं.

Tata Xpres T petrol CNG

टाटा के लिए यह सोच साफ़ है: एरिस पर्सनल खरीदारों के लिए 4 मीटर से छोटी सेडान होगी, जबकि टिगोर पर आधारित Xpres फ्लीट का काम संभालती रहेगी. इससे कंपनी कमर्शियल कॉम्पैक्ट सेडान मार्केट में अपनी मौजूदगी बनाए रख पाएगी, और नई Aeris को ऐसी कार नहीं बनाना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल फ्लीट टैक्सी के तौर पर भी किया जा सके.

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