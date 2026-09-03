खराब सड़कों के लिए सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली भारत की टॉप 10 कारें

भारतीय सड़कें कारों के लिए मुश्किल हो सकती हैं, खासकर मॉनसून के दौरान. गहरे गड्ढे, ऊंचे स्पीड ब्रेकर, गांवों की टूटी-फूटी सड़कें और पानी से भरी गलियां - ये सभी कार के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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यहीं पर ग्राउंड क्लीयरेंस अहम हो जाता है. ज़्यादा क्लीयरेंस वाली कार के लिए बड़े बंप और गड्ढों को बिना निचले हिस्से (अंडरबॉडी) के टकराए पार करना आसान होता है. हालांकि, सीरियस ऑफ़-रोडिंग के लिए सिर्फ़ क्लीयरेंस ही काफ़ी नहीं है. पानी में चलने की क्षमता, अप्रोच और डिपार्चर एंगल, सस्पेंशन ट्रैवल और चेसिस का प्रकार भी मायने रखते हैं.

यहाँ भारत की वे बेहतरीन कारें दी गई हैं जिनका ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों के हिसाब से सबसे ज़्यादा है – यह 210 मिमी से लेकर 323 मिमी तक है. इस लिस्ट में नई रेनॉ डस्टर जैसी एसयूवी से लेकर फोर्स गोरखा, टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 और लैंड रोवर डिफेंडर OCTA जैसी दमदार 4x4 गाड़ियाँ शामिल हैं.

रैंक कार ग्राउंड क्लीयरेंस वॉटर वेडिंग शुरुआती कीमत 1 लैंड रोवर डिफेंडर OCTA 323 मिमी 1,000 मिमी कीमत ₹2.50 करोड़ के आस-पास 2 टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 235 मिमी 700 मिमी कीमत ₹2.18 करोड़ के आस-पास 3 फोर्स गोरखा 233 मिमी 700 मिमी ₹17.58 लाख 4 महिंद्रा थार 3-डोर 226 मिमी 650 मिमी ₹10.32 लाख 5 महिंद्रा थार रॉक्स 226 मिमी 650 मिमी ₹12.52 लाख 6 टोयोटा फॉर्च्यूनर 225 मिमी 700 मिमी ₹34.76 लाख 7 होंडा एलिवेट 220 मिमी ~450 मिमी ₹11.81 लाख 8 जीप मरेडियन 214 मिमी 480 मिमी ₹23.33 लाख 9 रेनॉ डस्टर 212 मिमी 350 मिमी ₹10.49 लाख 10 मारुति सुजुकी जिम्नी 210 मिमी 400 मिमी ₹12.54 लाख

1. लैंड रोवर डिफेंडर OCTA

शुरुआती कीमत: लगभग ₹2.50 करोड़

ग्राउंड क्लीयरेंस: रेज़्ड एयर सस्पेंशन के साथ 323 मिमी

इस लिस्ट में लैंड रोवर डिफेंडर OCTA का ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज़्यादा है. एयर सस्पेंशन को ऊपर उठाने पर इसका अधिकतम क्लीयरेंस 323 mm हो जाता है, जिससे पथरीले रास्तों, गहरे गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी के नीचे काफ़ी जगह मिलती है. स्टैंडर्ड राइड हाइट पर इसका क्लीयरेंस कम, यानी 218 मिमी होता है.

यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ़ इसके आँकड़े नहीं हैं. डिफेंडर OCTA में 6D डायनामिक्स सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जो मुश्किल रास्तों पर पहियों को घूमने की आज़ादी देते हुए गाड़ी की बॉडी की हलचल को कंट्रोल करता है. यह 1,000 mm तक गहरे पानी में भी चल सकती है. इसका 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन 627 bhp की ताकत और 750 Nm का टॉर्क बनाता है, जिससे इसे तेज़ रफ़्तार और मुश्किल ऑफ़-रोड हालात, दोनों के लिए काफ़ी पावर मिलती है.

डिफेंडर OCTA के अलावा, स्टैंडर्ड डिफेंडर, रेंज रोवर और डिस्कवरी स्पोर्ट में भी 200 मिमी से ज़्यादा का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. अगर आप रु.1 करोड़ से ज़्यादा कीमत वाली ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो कहीं भी जा सके, तो अपने बजट के हिसाब से आप इन विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं.

2.टोयोटा लैंड क्रूज़र 300

शुरुआती कीमत: लगभग ₹2.18 करोड़

ग्राउंड क्लीयरेंस: 230 मिमी

टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 में 230 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस, मज़बूत लैडर-फ़्रेम चेसिस और सही फोर-व्हील ड्राइव का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसे मुश्किल रास्तों और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बनाया गया है, जो इसे यहाँ मौजूद सबसे बेहतरीन SUV में से एक बनाता है.

इसका E-KDSS सस्पेंशन सिस्टम पथरीले और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाते समय पहियों की मूवमेंट को आसान बनाता है. मल्टी-टेरेन सेलेक्ट और क्रॉल कंट्रोल भी ड्राइवर को मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें बार-बार थ्रॉटल और ब्रेक को कंट्रोल नहीं करना पड़ता.

इसका 3.3-लीटर ट्विन-टर्बो डीज़ल इंजन 305 bhp की ताकत और 700 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 700 मिमी तक गहरे पानी में चलने की क्षमता भी है, जिससे यह भारी मॉनसून और ऑफ़-रोड इस्तेमाल के लिए भी सही है.

3.फोर्स गोरखा

शुरुआती कीमत: ₹17.58 लाख

ग्राउंड क्लीयरेंस: 233 मिमी

फोर्स गुरखा में 233 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और यह इस प्राइस रेंज में सबसे बेहतरीन ऑफ-रोड गाड़ियों में से एक है. इसका लैडर-फ्रेम कंस्ट्रक्शन, फोर-व्हील ड्राइव और ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस इसे पथरीले रास्तों और खराब सड़कों के लिए बहुत उपयुक्त बनाते हैं.

फ़ैक्ट्री-फ़िटेड स्नॉर्कल की वजह से गोरखा 700 मिमी तक गहरे पानी में चल सकती है. इसमें मैकेनिकल फ्रंट और रियर डिफ़रेंशियल लॉक भी मिलते हैं, जो तब ट्रैक्शन बनाए रखने में मदद करते हैं जब एक या ज़्यादा पहियों की पकड़ कमज़ोर पड़ जाती है.

इसके 2.6-लीटर डीज़ल इंजन से 138 बीएचपी की ताकत और 320 एनएम का टॉर्क मिलता है. गोरखा के अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी बेहतरीन हैं, जिससे यह बंपर को छुए बिना खड़ी चढ़ाई या मुश्किल रास्तों पर आसानी से चढ़ सकती है.

4. महिंद्रा थार 3 डोर

शुरुआती कीमत: ₹10.32 लाख

ग्राउंड क्लीयरेंस: 226 मिमी

महिंद्रा थार में 226 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है, साथ ही इसमें एक बढ़िया 4x4 सिस्टम और लो-रेंज गियरिंग भी है. इसी वजह से, इसी कीमत वाली ज़्यादातर आम SUV के मुकाबले यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कहीं ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करती है.

इसका 'शिफ्ट-ऑन-द-फ़्लाई' 4WD सिस्टम और मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल इसे कीचड़, चट्टानों और खड़ी चढ़ाई वाली जगहों पर आसानी से चलने में मदद करते हैं. थार के अप्रोच, डिपार्चर और रैंप-ओवर एंगल भी बहुत अच्छे हैं, जिससे यह बड़ी रुकावटों को आसानी से पार कर सकती है और गाड़ी के निचले हिस्से (अंडरबॉडी) के टकराने का खतरा भी कम रहता है.

थार पेट्रोल और डीज़ल इंजन के साथ आती है और इसे हार्डटॉप या कन्वर्टिबल-स्टाइल रूफ़ के साथ खरीदा जा सकता है. इसका वॉशेबल रूफ टॉप उन मालिकों के लिए भी बहुत काम का है जो इसे अक्सर ऑफ़-रोडिंग के लिए ले जाते हैं.

5. महिंद्रा थार रॉक्स



शुरुआती कीमत: ₹12.52 लाख

ग्राउंड क्लियरेंस: 226 मिमी

थार रॉक्स, थार के ऑफ़-रोड अंदाज़ को ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ाइव-डोर फ़ॉर्मैट में लाती है. इसका 226 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों, कच्चे रास्तों और बड़े स्पीड ब्रेकर पर भी भरोसे के साथ चलने के लिए काफ़ी है.

इसका पेंटा-लिंक रियर सस्पेंशन और फ़्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग, राइड को थ्री-डोर थार के मुकाबले ज़्यादा आरामदायक बनाते हैं. रॉक्स के कुछ खास वैरिएंट्स में 4x4 हार्डवेयर के साथ-साथ क्रॉल स्मार्ट असिस्ट और इंटेलीटर्न जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.

परिवारों के लिए, इसका 447-लीटर का बूट और फ़ाइव-डोर लेआउट इसे थ्री-डोर थार के मुकाबले इस्तेमाल करने में कहीं ज़्यादा आसान बनाते हैं.

6.टोयोटा फॉर्च्यूनर

शुरुआती कीमत: ₹34.76 लाख

ग्राउंड क्लियरेंस: 225 मिमी

टोयोटा फॉर्च्यूनर में 225 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और इसमें मज़बूत लैडर-फ़्रेम चेसिस का इस्तेमाल किया गया है. यह कॉम्बिनेशन इसे भारतीय सड़कों के लिए बहुत सही बनाता है, जहाँ गड्ढे, टूटी-फूटी सड़कें और ऊबड़-खाबड़ रास्ते आम हैं.

इसके 4x4 वर्जन में रियर डिफरेंशियल लॉक और डाउनहिल असिस्ट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इसका 2.8-लीटर डीज़ल इंजन 201 बीएचपी की ताकत और 500 एनएम का टॉर्क पैदा करता है, जिससे खड़ी चढ़ाई पर या पूरी तरह लोड होने पर भी इसे ज़बरदस्त खींचने की ताकत मिलती है.

फॉर्च्यूनर 700 मिमी तक गहरे पानी से भी गुज़र सकती है. अपनी मज़बूती और अच्छी रीसेल वैल्यू की वजह से यह उन खरीदारों के बीच एक लोकप्रिय पसंद है जो लंबे समय तक चलने वाली SUV चाहते हैं.

7.होंडा एलिवेट

शुरुआती कीमत: ₹11.81 लाख

ग्राउंड क्लियरेंस: 220 मिमी

होंडा एलिवेट का ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी है, जो इसे भारत की सबसे ऊंची मिड-साइज़ मोनोकॉक एसयूवी में से एक बनाता है. यह खराब सड़कों और ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर खास तौर पर काम आता है.

ऊपर बताई गई लैडर-फ्रेम एसयूवी के उलट, एलिवेट को मुख्य रूप से एक फैमिली एसयूवी के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, न कि खास तौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए. इसका सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से सेट किया गया है, और इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे शहरों में चलाना आसान बनाता है.

इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन 119 बीएचपी की ताकत और 145 Nm का टॉर्क बनाता है. एलिवेट में 458-लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है, जो इसे फैमिली ट्रिप के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है.

8.जीप मेरिडियन

शुरुआती कीमत: ₹23.33 लाख

ग्राउंड क्लियरेंस: 214 मिमी

जीप मेरिडियन में 214 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और यह उन कुछ 3-रो वाली एसयूवी में से एक है जिनमें सही 4x4 क्षमता है. इसकी मोनोकॉक बनावट इसे पारंपरिक लैडर-फ्रेम एसयूवी के मुकाबले कार जैसी ड्राइविंग का अनुभव देती है.

इसका सेलेक-टेरेन सिस्टम बर्फ, रेत और कीचड़ जैसी सतहों के लिए अलग-अलग मोड देता है. इसका FSD सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी SUV को हाईवे पर स्थिर बनाए रखने में मदद करता है.

मेरिडियन में 3-रो सीटिंग की सुविधा इसे बड़े परिवारों के लिए उपयोगी बनाती है, जबकि इसका 2.0-लीटर डीजल इंजन हाईवे पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है.

9. रेनॉ डस्टर

शुरुआती कीमत: ₹10.49 लाख



ग्राउंड क्लियरेंस: 212 मिमी

रेनॉ डस्टर में 212 मिमी का अनलेडन ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे यह गड्ढों, खराब सड़कों और ऊंचे स्पीड ब्रेकर को आसानी से पार कर सकती है. इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे रोज़ाना चलाने के लिए सुविधाजनक बनाता है, साथ ही इसमें एक मज़बूत SUV वाली खूबियां भी बरकरार रहती हैं.

डस्टर को बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्तों (ऑफ-रोडिंग) के बजाय खराब सड़कों पर चलने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इसका ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतरीन सस्पेंशन इसे भारत की ऊबड़-खाबड़ सड़कों के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है. इसमें टेक्नोलॉजी और आराम देने वाले अच्छे फीचर्स के साथ एक मॉडर्न केबिन भी मिलता है.

10. मारुति सुज़ुकी जिम्नी

शुरुआती कीमत: ₹12.54 लाख

ग्राउंड क्लीयरेंस: 210 मिमी

मारुति सुज़ुकी जिम्नी का ग्राउंड क्लीयरेंस 210 मिमी है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी हल्की बॉडी, कॉम्पैक्ट साइज़ और सही 4x4 सिस्टम से आती है.

इसमें लैडर फ्रेम, रिजिड एक्सल और सुज़ुकी का ALLGRIP PRO 4WD सिस्टम है, जिसमें 2H, 4H और 4L मोड मिलते हैं. इसका छोटा व्हीलबेस और बेहतरीन अप्रोच और डिपार्चर एंगल इसे बिना फंसे खड़ी ढलान और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने में मदद करते हैं.

लगभग 1,200 kg वज़न के साथ, जिम्नी ज़्यादातर बड़ी एसयूवी के मुकाबले काफी हल्की है. इससे इसे कीचड़ और रेत जैसी ढीली सतहों पर भी अच्छा परफ़ॉर्म करने में मदद मिलती है.

ग्राउंड क्लीयरेंस का असल में क्या मतलब है?

ग्राउंड क्लीयरेंस का मतलब है ज़मीन और गाड़ी के सबसे निचले हिस्से के बीच की दूरी. ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस का आम तौर पर मतलब है कि सड़क और इंजन समप, एग्ज़ॉस्ट और बैटरी पैक जैसे ज़रूरी हिस्सों के बीच ज़्यादा जगह है. हालाँकि, सिर्फ़ ग्राउंड क्लीयरेंस से यह तय नहीं होता कि कोई कार खराब सड़कों पर कितनी अच्छी तरह चल सकती है. व्हीलबेस, सस्पेंशन ट्रैवल और अप्रोच व डिपार्चर एंगल भी अहम होते हैं.

निर्णय

इस लिस्ट में लैंड रोवर डिफेंडर OCTA का ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे ज़्यादा (323 mm) है, इसके बाद लैंड रोवर और रेंज रोवर के दूसरे मॉडल, टोयोटा लैंड क्रूज़र 300 और फोर्स गोरखा आते हैं. हालाँकि, सबसे अच्छा विकल्प इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं.

सीरियस ऑफ़-रोडिंग के लिए, गोरखा, थार और जिम्नी बेहतरीन विकल्प हैं. परिवार के इस्तेमाल के लिए, होंडा एलिवेट, थार रॉक्स और जीप मेरिडियन बेहतर आराम और ग्राउंड क्लीयरेंस देते हैं. अगर बजट की कोई चिंता नहीं है, तो डिफेंडर OCTA और लैंड क्रूज़र 300 में कहीं ज़्यादा बेहतर ऑफ़-रोड हार्डवेयर और पानी में चलने की क्षमता मिलती है.

भारत की आम सड़कों के लिए, आपको ज़रूरी नहीं कि सबसे ज़्यादा नंबर वाली गाड़ी ही चाहिए. ग्राउंड क्लीयरेंस जितना ही ज़रूरी है कि सस्पेंशन अच्छी तरह ट्यून किया गया हो, पहियों का साइज़ सही हो और गाड़ी के निचले हिस्से (अंडरबॉडी) की सुरक्षा अच्छी हो.