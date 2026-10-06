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रोजाना इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 10 सिटी कारें

कारएंडबाइक-टीम
last published date : 6 October 2026, 18:59 IST
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रोजाना इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 10 सिटी कारें
हाइलाइट्स
  • मारुति सुजुकी सेलेरियो CNG 34.43 km/kg के ARAI माइलेज के साथ इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कार है.
  • लिस्ट की छह कारों में फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG का ऑप्शन मिलता है, जबकि हाइराइडर और सिटी e:HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक से 27 kmpl से ज़्यादा माइलेज देती हैं.
  • महिंद्रा XUV 3XO इस लिस्ट की इकलौती SUV है जिसमें डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है, और इसका माइलेज 21.2 kmpl तक जाता है.
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रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा माइलेज वाली 10 कारें: माइलेज और कीमत

Sr. No.कारईंधनARAI माइलेजएक्स-शोरूम कीमत
1महिंद्रा XUV 3XOडीज़ल (AMT)21.2 kmplकरीब रु.7.54 लाख से
2मारुति सुजुकी सेलेरियो CNGCNG34.43 km/kgकरीब रु.6.74 लाख
3मारुति सुजुकी डिजायरCNG33.73 km/kgकरीब रु.8.74 लाख
4मारुति सुजुकी स्विफ्टCNG32.85 km/kgकरीब रु.8.20 लाख
5टोयोटा ग्लैंजाCNG30.61 km/kgकरीब रु.8.43 लाख
6टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडरस्ट्रॉन्ग हाइब्रिड27.97 kmplकरीब रु.16 लाख से
7होंडा सिटी e:HEVस्ट्रॉन्ग हाइब्रिड27.13 kmplरु.21.36 लाख
8टाटा पंच CNGCNG26.99 km/kgकरीब रु.7.56 लाख
9ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस CNG27 km/kgकरीब रु.7.33 लाख
10होंडा अमेजपेट्रोल (CVT)19.46 kmplरु.7.65 लाख से

CNG और हाइब्रिड वाली कारों की कीमत उसी वेरिएंट की शुरुआती कीमत है, जिसका माइलेज टेबल में दिया गया है. सेलेरियो CNG की कीमत लिस्ट में सबसे कम है और माइलेज सबसे ज़्यादा, इसलिए यह रोज़ाना ज़्यादा चलाने वालों के लिए सबसे किफायती विकल्प है. वहीं, सिटी e:HEV की कीमत सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका माइलेज भी 27 kmpl से ज़्यादा है. ध्यान रहे कि ARAI माइलेज लैब में मापा जाता है, इसलिए असल ड्राइविंग में यह आम तौर पर कम मिलता है.

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CNG हैचबैक और सेडान: सेलेरियो, डिजायर, स्विफ्ट, ग्लांजा और निऑस

मारुति सुजुकी सेलेरियो में 1.0-लीटर इंजन है, और इसका कम वज़न इसे पेट्रोल में भी 26.68 kmpl का माइलेज दिलाता है. CNG में यह आंकड़ा 34.43 km/kg तक पहुंच जाता है, जो इसे इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कार बनाता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.

मारुति सुजुकी डिजायर CNG 33.73 km/kg का माइलेज देती है और इसे मारुति की सबसे सुरक्षित CNG कारों में से एक माना जाता है. यह इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली सेडान है. पेट्रोल में इसका माइलेज 25.71 kmpl है.

मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG का माइलेज 32.85 km/kg है, जबकि पेट्रोल में यह 24.8 kmpl देती है. हालांकि, माइलेज के मामले में यह सेलेरियो और डिजायर से थोड़ी पीछे है, लेकिन यह उन खरीदारों को पसंद आती है जो स्पोर्टी हैचबैक चाहते हैं.

टोयोटा ग्लांजा का CNG वेरिएंट 30.61 km/kg का माइलेज देता है, जबकि पेट्रोल में इसका माइलेज 22.35 से 22.94 kmpl के बीच है. यह उन खरीदारों के लिए है जिन्हें प्रीमियम हैचबैक चाहिए.

ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है और इसका CNG वेरिएंट 27 km/kg का माइलेज देता है. पेट्रोल मैनुअल में इसका माइलेज 18 kmpl है. इसके CNG वेरिएंट मैग्ना और स्पोर्ट्ज़ में मिलते हैं.

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हाइब्रिड: हाइराइडर और सिटी e:HEV

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक मिलती है, जिसकी वजह से इसका माइलेज 27.97 kmpl तक पहुंच जाता है. यह इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली हाइब्रिड कार है.

होंडा सिटी e:HEV का ARAI माइलेज 27.13 kmpl है, और यह होंडा सेंसिंग ADAS लेवल 2 के साथ आती है. हालांकि, इसकी कीमत हाइराइडर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और यह सिर्फ़ ZX प्लस वेरिएंट में मिलती है.

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SUV और सेडान: 3XO, पंच CNG और अमेज़

महिंद्रा XUV 3XO के डीज़ल ऑटोमेटिक (AMT) का माइलेज 21.2 kmpl है, जबकि डीज़ल मैनुअल में यह 20.6 kmpl है. दिलचस्प बात यह है कि इस SUV में ऑटोमेटिक वेरिएंट का माइलेज मैनुअल से ज़्यादा है. पेट्रोल वेरिएंट में इसका माइलेज करीब 18 से 20 kmpl के बीच है, और इसमें CNG का ऑप्शन नहीं मिलता.

टाटा पंच CNG का ARAI माइलेज 26.99 km/kg है, जबकि पेट्रोल में यह 20.09 kmpl देती है. इसका CNG वेरिएंट मैनुअल और AMT, दोनों गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इस लिस्ट की इकलौती ऐसी कार है, जिसमें CNG के साथ ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है.

होंडा अमेज में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसका माइलेज मैनुअल में 18.65 kmpl और CVT में 19.46 kmpl है. इसमें फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG का ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए इसका माइलेज इस लिस्ट में सबसे कम है. लेकिन उन खरीदारों को यह पसंद आएगी जिन्हें CNG की झंझट के बिना आरामदायक सेडान चाहिए.

कुल मिलाकर, इस लिस्ट की हर कार की अपनी-अपनी खूबियां हैं. सबसे कम बजट में सबसे ज़्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए सेलेरियो CNG सबसे अच्छा विकल्प है, जबकि सेडान चाहने वाले डिजायर CNG को चुन सकते हैं. 3XO डीज़ल उन खरीदारों के लिए है जिन्हें SUV में अच्छा माइलेज चाहिए. लेकिन अगर आपको 30 km/kg से ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो पूरी लिस्ट में सिर्फ़ चार ही कारें हैं: सेलेरियो CNG, डिजायर CNG, स्विफ्ट CNG और ग्लांजां CNG.

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