रोजाना इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली टॉप 10 सिटी कारें
- मारुति सुजुकी सेलेरियो CNG 34.43 km/kg के ARAI माइलेज के साथ इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कार है.
- लिस्ट की छह कारों में फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG का ऑप्शन मिलता है, जबकि हाइराइडर और सिटी e:HEV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक से 27 kmpl से ज़्यादा माइलेज देती हैं.
- महिंद्रा XUV 3XO इस लिस्ट की इकलौती SUV है जिसमें डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है, और इसका माइलेज 21.2 kmpl तक जाता है.
रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा माइलेज वाली 10 कारें: माइलेज और कीमत
|Sr. No.
|कार
|ईंधन
|ARAI माइलेज
|एक्स-शोरूम कीमत
|1
|महिंद्रा XUV 3XO
|डीज़ल (AMT)
|21.2 kmpl
|करीब रु.7.54 लाख से
|2
|मारुति सुजुकी सेलेरियो CNG
|CNG
|34.43 km/kg
|करीब रु.6.74 लाख
|3
|मारुति सुजुकी डिजायर
|CNG
|33.73 km/kg
|करीब रु.8.74 लाख
|4
|मारुति सुजुकी स्विफ्ट
|CNG
|32.85 km/kg
|करीब रु.8.20 लाख
|5
|टोयोटा ग्लैंजा
|CNG
|30.61 km/kg
|करीब रु.8.43 लाख
|6
|टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
|स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|27.97 kmpl
|करीब रु.16 लाख से
|7
|होंडा सिटी e:HEV
|स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड
|27.13 kmpl
|रु.21.36 लाख
|8
|टाटा पंच CNG
|CNG
|26.99 km/kg
|करीब रु.7.56 लाख
|9
|ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस
|CNG
|27 km/kg
|करीब रु.7.33 लाख
|10
|होंडा अमेज
|पेट्रोल (CVT)
|19.46 kmpl
|रु.7.65 लाख से
CNG और हाइब्रिड वाली कारों की कीमत उसी वेरिएंट की शुरुआती कीमत है, जिसका माइलेज टेबल में दिया गया है. सेलेरियो CNG की कीमत लिस्ट में सबसे कम है और माइलेज सबसे ज़्यादा, इसलिए यह रोज़ाना ज़्यादा चलाने वालों के लिए सबसे किफायती विकल्प है. वहीं, सिटी e:HEV की कीमत सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका माइलेज भी 27 kmpl से ज़्यादा है. ध्यान रहे कि ARAI माइलेज लैब में मापा जाता है, इसलिए असल ड्राइविंग में यह आम तौर पर कम मिलता है.
CNG हैचबैक और सेडान: सेलेरियो, डिजायर, स्विफ्ट, ग्लांजा और निऑस
मारुति सुजुकी सेलेरियो में 1.0-लीटर इंजन है, और इसका कम वज़न इसे पेट्रोल में भी 26.68 kmpl का माइलेज दिलाता है. CNG में यह आंकड़ा 34.43 km/kg तक पहुंच जाता है, जो इसे इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कार बनाता है. इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है.
मारुति सुजुकी डिजायर CNG 33.73 km/kg का माइलेज देती है और इसे मारुति की सबसे सुरक्षित CNG कारों में से एक माना जाता है. यह इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली सेडान है. पेट्रोल में इसका माइलेज 25.71 kmpl है.
मारुति सुजुकी स्विफ्ट CNG का माइलेज 32.85 km/kg है, जबकि पेट्रोल में यह 24.8 kmpl देती है. हालांकि, माइलेज के मामले में यह सेलेरियो और डिजायर से थोड़ी पीछे है, लेकिन यह उन खरीदारों को पसंद आती है जो स्पोर्टी हैचबैक चाहते हैं.
टोयोटा ग्लांजा का CNG वेरिएंट 30.61 km/kg का माइलेज देता है, जबकि पेट्रोल में इसका माइलेज 22.35 से 22.94 kmpl के बीच है. यह उन खरीदारों के लिए है जिन्हें प्रीमियम हैचबैक चाहिए.
ह्यून्दे ग्रांड i10 निऑस में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है और इसका CNG वेरिएंट 27 km/kg का माइलेज देता है. पेट्रोल मैनुअल में इसका माइलेज 18 kmpl है. इसके CNG वेरिएंट मैग्ना और स्पोर्ट्ज़ में मिलते हैं.
हाइब्रिड: हाइराइडर और सिटी e:HEV
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक मिलती है, जिसकी वजह से इसका माइलेज 27.97 kmpl तक पहुंच जाता है. यह इस लिस्ट की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली हाइब्रिड कार है.
होंडा सिटी e:HEV का ARAI माइलेज 27.13 kmpl है, और यह होंडा सेंसिंग ADAS लेवल 2 के साथ आती है. हालांकि, इसकी कीमत हाइराइडर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, और यह सिर्फ़ ZX प्लस वेरिएंट में मिलती है.
SUV और सेडान: 3XO, पंच CNG और अमेज़
महिंद्रा XUV 3XO के डीज़ल ऑटोमेटिक (AMT) का माइलेज 21.2 kmpl है, जबकि डीज़ल मैनुअल में यह 20.6 kmpl है. दिलचस्प बात यह है कि इस SUV में ऑटोमेटिक वेरिएंट का माइलेज मैनुअल से ज़्यादा है. पेट्रोल वेरिएंट में इसका माइलेज करीब 18 से 20 kmpl के बीच है, और इसमें CNG का ऑप्शन नहीं मिलता.
टाटा पंच CNG का ARAI माइलेज 26.99 km/kg है, जबकि पेट्रोल में यह 20.09 kmpl देती है. इसका CNG वेरिएंट मैनुअल और AMT, दोनों गियरबॉक्स के साथ आता है. यह इस लिस्ट की इकलौती ऐसी कार है, जिसमें CNG के साथ ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलता है.
होंडा अमेज में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन है, जिसका माइलेज मैनुअल में 18.65 kmpl और CVT में 19.46 kmpl है. इसमें फ़ैक्टरी-फ़िटेड CNG का ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए इसका माइलेज इस लिस्ट में सबसे कम है. लेकिन उन खरीदारों को यह पसंद आएगी जिन्हें CNG की झंझट के बिना आरामदायक सेडान चाहिए.
कुल मिलाकर, इस लिस्ट की हर कार की अपनी-अपनी खूबियां हैं. सबसे कम बजट में सबसे ज़्यादा माइलेज चाहने वालों के लिए सेलेरियो CNG सबसे अच्छा विकल्प है, जबकि सेडान चाहने वाले डिजायर CNG को चुन सकते हैं. 3XO डीज़ल उन खरीदारों के लिए है जिन्हें SUV में अच्छा माइलेज चाहिए. लेकिन अगर आपको 30 km/kg से ज़्यादा माइलेज चाहिए, तो पूरी लिस्ट में सिर्फ़ चार ही कारें हैं: सेलेरियो CNG, डिजायर CNG, स्विफ्ट CNG और ग्लांजां CNG.
लोकप्रिय मॉडल
- टाटा
पंच ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.79 - 12.99 Lakh
- टाटा
पंचएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.65 - 10.6 Lakh
- टाटा
अलट्रोज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.3 - 10.77 Lakh
- टाटा
टियागो ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.99 - 10.09 Lakh
- टाटा
नेक्सनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.37 - 14.32 Lakh
- टाटा
हैरियरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.89 - 26.01 Lakh
- टाटा
सफारीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.29 - 26.76 Lakh
- टाटा
टीगोरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.55 - 8.84 Lakh
- टाटा
टिगॉर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 13.75 Lakh
- टाटा
टियागोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.7 - 8.55 Lakh
- टाटा
नेक्सन ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.49 - 17.69 Lakh
- टाटा
कर्व ईवएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.19 - 19.69 Lakh
- टाटा
टियागो एनआरजीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6.74 - 8.2 Lakh
- टाटा
सिएरा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.79 - 25.99 Lakh
- टाटा
हैरियर ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.79 - 30.54 Lakh
- टाटा
सिएराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.49 - 21.29 Lakh
- टाटा
कर्वएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 19 Lakh
नई कारें
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
आने वाली कारें
- होंडा New Elevateएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 16 - 21 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-06
- वॉल्वो ES90 इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.1 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- वॉल्वो EX90एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.2 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ह्युंडई Bayonएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-12
- ऑडी New Q3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-15
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- रेनो न्यू डस्टरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-17
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स जेटौर T2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-18
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-10-19
- वॉल्वो ईएक्स 60एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 75 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-10-20
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