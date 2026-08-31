भारत में ₹10 लाख से कम कीमत वाली इन 10 कारों में मिलता है 360-डिग्री कैमरा

रोज़ाना गाड़ी चलाने के लिए 360-डिग्री कैमरा सबसे काम के फ़ीचर्स में से एक बन गया है. चाहे आप भीड़-भाड़ वाले बाज़ार में गाड़ी पार्क कर रहे हों, तंग गली से गुज़र रहे हों या किसी तंग जगह पर गाड़ी पीछे (रिवर्स) कर रहे हों, यह आपको कार के चारों ओर का पूरा नज़ारा दिखाता है, जो सिर्फ़ शीशों (मिरर्स) से नहीं मिल सकता.

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यह सिस्टम गाड़ी के आगे, पीछे और दोनों बाहरी शीशों के नीचे लगे कैमरों का इस्तेमाल करता है. यह चारों कैमरों से मिलने वाली तस्वीरों को मिलाकर इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर 'बर्ड्स-आई व्यू' (ऊपर से दिखने वाला नज़ारा) दिखाता है, जिससे आपको ऐसी रुकावटें भी दिख जाती हैं जिन्हें आम तौर पर देखना मुश्किल होता है.

सबसे अच्छी बात यह है कि यह फ़ीचर अब सिर्फ़ महंगी SUV तक ही सीमित नहीं है. आज आप ₹10 लाख से कम कीमत में 360-डिग्री कैमरे वाली कई कारें खरीद सकते हैं. यहाँ आज उपलब्ध सबसे किफायती विकल्प दिए गए हैं.

1.टाटा टियागो

360-डिग्री कैमरा इस वैरिएंट में उपलब्ध है: क्रिएटिव वैरिएंट कीमत: ₹7 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

टाटा टियागो अभी भारत की सबसे सस्ती कार है जिसमें फ़ैक्ट्री-फिटेड 360-डिग्री कैमरा मिलता है. यह सिस्टम 10.25-इंच के हरमन टचस्क्रीन पर दिखता है और इसमें टाटा का 'ब्लाइंड व्यू मॉनिटर' भी है, जो अपने-आप उस तरफ़ का कैमरा फ़ीड दिखाता है जिस तरफ़ आप मुड़ रहे होते हैं. इससे लेन बदलना और शहर की तंग जगहों पर पार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है.

इसे टाटा के 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन से ताकत मिलती है, जो 86 PS की ताकत और 113 Nm का टॉर्क बनाताहै. इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल, AMT या फैक्ट्री-फिटेड CNG का ऑप्शन मिलता है. सीएनजी वर्जन में टाटा की ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सीएनजी टैंक के कारण ज़्यादातर बूट स्पेस खत्म होने के बजाय आपको इस्तेमाल लायक बूट स्पेस मिल जाता है.

टियागो में 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार फीचर्स जैसे कई अच्छे फीचर्स मिलते हैं. भले ही इसमें सनरूफ नहीं है, लेकिन इसका मज़बूत सेफ्टी पैकेज इस कमी को पूरा कर देता है. इसे 4-स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसमें ESC, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, डुअल एयरबैग्स और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: 360-डिग्री कैमरे वाली एक किफायती हैचबैक, जो पैसे की सही कीमत और बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स देती है.

2.टाटा पंच

360-डिग्री कैमरा एडवेंचर वैरिएंट में उपलब्ध है कीमत: ₹7.70 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

टाटा पंच भारत की सबसे सस्ती एसयूवी में से एक है जिसमें 360-डिग्री कैमरा मिलता है. यह कैमरा आपको कार के चारों ओर का साफ़ 'बर्ड्स-आई व्यू' (ऊपर से नज़ारा) देता है, जिससे पार्किंग करते समय या तंग सड़कों पर गाड़ी चलाते समय कर्ब, दीवारों और दूसरी रुकावटों से बचना आसान हो जाता है.

इसमें टाटा का 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है जो 86 PS की ताकत बनाता है और यह मैनुअल, AMT और CNG ऑप्शन के साथ आता है. इसका 187 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस और सीधी ड्राइविंग पोज़िशन इसे खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर भी आरामदायक बनाती है.

इसके अंदर आपको वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच का टचस्क्रीन, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई सुविधाजनक फीचर्स मिलते हैं. एडवेंचर वैरिएंट में सनरूफ नहीं मिलता है, लेकिन अगर खरीदार चाहें तो एडवेंचर S वैरिएंट चुन सकते हैं. सुरक्षा पंच की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है; इसमें 5-स्टार भारत NCAP और ग्लोबल NCAP रेटिंग के साथ-साथ ESC, EBD के साथ ABS, डुअल एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक कॉम्पैक्ट SUV जिसे चलाना आसान है, जिसमें काम के कई फ़ीचर्स हैं और जो अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है.

3.टाटा टिगोर

360-डिग्री कैमरा XZ+ LUX वैरिएंट में उपलब्ध है कीमत: ₹7.83 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

टाटा टिगोर इस प्राइस रेंज की उन कुछ कॉम्पैक्ट सेडान कारों में से एक है जिनमें 360-डिग्री कैमरा मिलता है. 'बर्ड्स-आई व्यू' (ऊपर से दिखने वाला नज़ारा) की वजह से पार्किंग बहुत आसान हो जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि सेडान कारों में बड़ा बूट होता है जो रिवर्स करते समय पीछे का नज़ारा देखने में रुकावट डाल सकता है. यह सिस्टम साफ़ पार्किंग गाइडलाइंस भी दिखाता है, जिससे आप तंग जगहों पर भी भरोसे के साथ गाड़ी पार्क कर सकते हैं.

टिगोर में टाटा का 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है, जो 86 PS की ताकत और 113 Nm का टॉर्क बनाता है. खरीदार 5-स्पीड मैनुअल, AMT और फैक्ट्री-फिटेड CNG में से चुन सकते हैं. टियागो की तरह ही, इसके CNG वर्जन में भी टाटा की ट्विन-सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिलता है.

अंदर की तरफ, टिगोर में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश-बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 419-लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जो इसे एक प्रैक्टिकल फ़ैमिली सेडान बनाता है. इसमें सनरूफ तो नहीं है, लेकिन 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग, डुअल एयरबैग्स, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर्स के साथ यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित सेडान में से एक बनी हुई है.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: रोज़ाना ड्राइविंग के लिए एक आरामदायक सेडान, जिसमें बड़ा बूट स्पेस, मज़बूत सुरक्षा फीचर्स और काम का 360-डिग्री कैमरा है.

4.टाटा अल्ट्रोज़

टाटा अल्ट्रोज़ इस सेगमेंट में सबसे अच्छे 360-डिग्री कैमरा सिस्टम में से एक देती है. कैमरे का फ़ीड 10.25-इंच की टचस्क्रीन पर दिखता है, जिससे पार्किंग करते समय आपको ऊपर से साफ़ नज़ारा (बर्ड्स-आई व्यू) मिलता है. यह सिस्टम अलग-अलग कैमरा एंगल के बीच तेज़ी से स्विच भी करता है, जिससे शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों और तंग पार्किंग जगहों पर गाड़ी चलाना आसान हो जाता है.

टाटा के ALFA आर्किटेक्चर पर बनी अल्ट्रोज़ ​​में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, साथ ही इसमें डीज़ल और फ़ैक्ट्री-फ़िटेड CNG के विकल्प भी उपलब्ध हैं. वैरिएंट के आधार पर, खरीदार 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड DCT ऑटोमैटिक में से चुन सकते हैं.

10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार फीचर्स के साथ इसका कैबिन प्रीमियम लगता है. 'क्रिएटिव' वैरिएंट में सनरूफ नहीं मिलती है, लेकिन अगर यह ज़रूरी है, तो खरीदार 'क्रिएटिव S' वैरिएंट चुन सकते हैं. सुरक्षा हमेशा से ही अल्ट्रोज़ ​​की सबसे बड़ी खूबियों में से एक रही है; इसमें 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग, मज़बूत बॉडी शेल और ऊंचे वैरिएंट्स में ESP और छह एयरबैग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक प्रीमियम हैचबैक जिसमें बेहतरीन सुरक्षा, आधुनिक फीचर्स और 360-डिग्री कैमरा मिलता है, और इसकी कीमत ₹10 लाख से कम है.

5. सिट्रॉएन बसॉल्ट

360-डिग्री कैमरा इस पर उपलब्ध है: ऑप्शनल टेक्नोलॉजी पैक के साथ शाइन वैरिएंट कीमत: ₹8.11 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

इस प्राइस रेंज में सिट्रॉएन बसॉल्ट (Citroen Basalt) उन कुछ कूपे-स्टाइल SUV में से एक है जिसमें 360-डिग्री कैमरा मिलता है. यह फ़ीचर ऑप्शनल 'टेक्नोलॉजी पैक' के साथ उपलब्ध है, जो 10.2-इंच टचस्क्रीन में सराउंड-व्यू कैमरा सिस्टम जोड़ता है. यह कार का साफ़ ओवरहेड व्यू देता है, जिससे तंग जगहों और भीड़-भाड़ वाली पार्किंग में कार पार्क करना आसान हो जाता है.

सिट्रॉएन के 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन से 110 पीएस की ताकत और 190 Nm का टॉर्क मिलता है. यह इस लिस्ट की सबसे पावरफुल कारों में से एक है और इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, दोनों ऑप्शन मिलते हैं.

बसाल्ट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफ़ोन कनेक्टिविटी, रियर AC वेंट्स और एक बड़ा कैबिन भी मिलता है. इसमें सनरूफ तो नहीं है, लेकिन यह आराम और परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देती है. सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक स्टाइलिश क्रॉसओवर जिसमें दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन है, आरामदायक राइड क्वालिटी है और इस प्राइस रेंज में सबसे पावरफुल इंजनों में से एक है.

6. निसान मैग्नाइट

360-डिग्री कैमरा इस वैरिएंट में उपलब्ध है: टेक्ना वैरिएंट कीमत: ₹8.37 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

निसान मैग्नाइट भारत की उन पहली किफायती एसयूवी में से एक थी जिसमें 360-डिग्री कैमरा, जिसे 'अराउंड व्यू मॉनिटर' (AVM) कहा जाता है, दिया गया था. यह अलग-अलग कैमरा एंगल के साथ-साथ ऊपर से दिखने वाला एक जुड़ा हुआ व्यू (बर्ड्स-आई व्यू) दिखाता है. इसमें एक काम का साइड व्यू भी शामिल है, जो पार्किंग के समय ऊंचे कर्ब (फुटपाथ के किनारे) से पहियों को रगड़ने या खरोंच लगने से बचाने में मदद करता है.

मैग्नाइट में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसके साथ वैरिएंट के हिसाब से मैनुअल या CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है. इसके अंदर, टेक्ना वैरिएंट में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्राइ़ ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर और सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली SUVs में से एक बनाते हैं.

सेफ्टी के मामले में भी यह गाड़ी बहुत शानदार है. मैग्नाइट को ग्लोबल NCAP से 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और कई एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

अगर आप ये चाहते हैं तो इसे चुनें: प्रीमियम फ़ीचर्स, सनरूफ़ और ₹10 लाख से कम कीमत में उपलब्ध सबसे अच्छे 360-डिग्री कैमरा सिस्टम वाली एक कॉम्पैक्ट SUV.

7. रेनॉ काइगर

360-डिग्री कैमरा इस वैरिएंट में उपलब्ध है: इमोशन वैरिएंट कीमत: ₹8.45 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

रेनॉ काइगर में 'इमोशन' वेरिएंट से ही 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जिससे ड्राइवर को ऊपर से साफ़ नज़ारा (बर्ड्स-आई व्यू) दिखता है. इससे भीड़-भाड़ वाली सड़कों और तंग जगहों पर गाड़ी पार्क करना बहुत आसान हो जाता है. यह सिस्टम कई कैमरा एंगल देता है, जिससे गाड़ी को पीछे करते समय या तंग जगहों से निकालते समय आस-पास की रुकावटों पर नज़र रखने में मदद मिलती है.

काइगर में 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन या 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है. इसके अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से इसमें मैनुअल, AMT और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं. इसकी हल्की स्टीयरिंग और कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से शहर में इसे चलाना आसान है.

इसके अंदर 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस फ़ोन चार्जिंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. 'इमोशन' वेरिएंट में सनरूफ नहीं है, लेकिन रेनॉल्ट इसे ऊंचे वेरिएंट्स में देती है. काइगर को 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग भी मिली है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS के साथ EBD और ऊंचे वेरिएंट्स में चार एयरबैग्स जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक प्रैक्टिकल कॉम्पैक्ट SUV जो चलाने में आसान है, कई शानदार फ़ीचर्स से लैस है और आकर्षक कीमत पर एक उपयोगी 360-डिग्री कैमरा के साथ आती है.

8. मारुति सुज़ुकी बलेनो

360-डिग्री कैमरा इस वैरिएंट में उपलब्ध है: अल्फा वैरिएंट कीमत: ₹8.67 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मारुति सुज़ुकी बलेनो ₹10 लाख से कम कीमत वाली सबसे प्रीमियम हैचबैक कारों में से एक है और इसका 360-डिग्री कैमरा इस सेगमेंट में सबसे अच्छे कैमरों में से एक है. रेगुलर 'बर्ड्स-आई व्यू' के अलावा, इसमें '3D व्यू' भी मिलता है, जिससे आप कार और उसके आस-पास की जगह की वर्चुअल इमेज देख सकते हैं, जिससे तंग जगहों पर पार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है.

बलेनो में मारुति सुजुकी का 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर K-सीरीज़ पेट्रोल इंजन लगा है जो 90 PS की पावर देता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. बेहतरीन इंजन, हल्के कंट्रोल्स और शानदार माइलेज इसे रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक बेहतरीन हैचबैक बनाते हैं.

इसका कैबिन 9-इंच स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), अर्कामिस-ट्यून्ड साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल के साथ काफी बढ़िया लगता है. इसमें सनरूफ तो नहीं है, लेकिन कई काम के फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में भी काफी सुधार हुआ है; इसमें स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, EBD के साथ ABS और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: एक प्रीमियम हैचबैक जिसमें बेहतरीन पेट्रोल इंजन, खूबियों से भरपूर कैबिन और अपनी क्लास के सबसे अच्छे 360-डिग्री कैमरा सिस्टम में से एक है.

9. मारुति सुजुकी डिजायर

360-डिग्री कैमरा ZXI+ वैरिएंट से उपलब्ध है कीमत: ₹8.91 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

नई मारुति सुज़ुकी डिज़ायर उन खरीदारों के लिए 360-डिग्री कैमरा लेकर आई है जो कॉम्पैक्ट सेडान की तलाश में हैं. इस सिस्टम में डायनामिक पार्किंग गाइडलाइन्स भी हैं जो स्टीयरिंग व्हील के साथ घूमती हैं, जिससे तंग पार्किंग जगहों या संकरे गैरेज में गाड़ी को रिवर्स करना आसान हो जाता है.

इसमें मारुति सुजुकी का नया 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन लगा है, जो पेट्रोल AMT वैरिएंट के साथ 25.75 kmpl का माइलेज देता है. खरीदार 5-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन में से भी चुन सकते हैं.

ZXI+ वैरिएंट में कई शानदार फ़ीचर्स हैं, जैसे 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्राइ़ड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस फ़ोन चार्जर, क्रूज़ कंट्रोल और सिंगल-पेन इलेक्ट्रिक सनरूफ़. इस वजह से यह इस प्राइस रेंज की उन चुनिंदा सेडान कारों में से एक बन गई है, जिनमें सनरूफ़ और 360-डिग्री कैमरा दोनों मिलते हैं. सुरक्षा भी इसकी एक बड़ी खासियत है. नई डिज़ायर को 5-स्टार भारत एनकैप सेफ़्टी रेटिंग मिली है और इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फ़ीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं.

अगर आप यह चाहते हैं तो इसे चुनें: ₹9 लाख से कम कीमत में मॉडर्न फ़ीचर्स, बेहतरीन सेफ़्टी और 360-डिग्री कैमरे वाली फ़्यूल-एफ़िशिएंट फ़ैमिली सेडान.

10. टोयोटा ग्लांज़ा

360-डिग्री कैमरा V वैरिएंट से उपलब्ध है कीमत: ₹9.48 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

टोयोटा ग्लैंज़ा के V वैरिएंट में 360-डिग्री कैमरा मिलता है, जो ड्राइवर को ऊपर से देखने जैसा नज़ारा (बर्ड्स-आई व्यू) दिखाता है, जिससे पार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है. अपनी जैसी ही दूसरी कार बलेनो की तरह, इसमें भी स्टीयरिंग से जुड़े कैमरा व्यू मिलते हैं, जो गाड़ी चलाते समय दूरी का सही अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं.

इसके बोनट के नीचे टोयोटा का 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो 90 PS की ताकत बनाता है. इसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. यह इंजन स्मूद और कुशल है, और शहर में गाड़ी चलाने के साथ-साथ हाईवे की यात्राओं के लिए भी बहुत बढ़िया है.

इसके कैबिन में 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं. इसमें सनरूफ तो नहीं है, लेकिन टोयोटा की भरोसेमंद इमेज, बिना किसी परेशानी के ओनरशिप और लंबी स्टैंडर्ड वारंटी इसकी भरपाई कर देती है. सेफ्टी फ़ीचर्स में 6 एयरबैग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), हिल होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD और रियर पार्किंग सेंसर शामिल हैं, जो इसे अपने सेगमेंट की सुरक्षित प्रीमियम हैचबैक में से एक बनाते हैं.