भारत की 10 सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ऑटोमैटिक कारें

भारत में ऑटोमैटिक कारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, खासकर उन लोगों के बीच जो रोजाना ट्रैफिक में काफी समय बिताते हैं. पहले ऑटोमैटिक कार खरीदने का मतलब अक्सर मैनुअल कार की तुलना में कम माइलेज से समझौता करना होता था, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है.

एएमटी (AMT) गियरबॉक्स वाली कारें अपने मैनुअल वर्जन के लगभग बराबर माइलेज देने में सक्षम हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑटोमैटिक कारें उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. इनमें इलेक्ट्रिक मोटर पेट्रोल इंजन की मदद करती है और कम गति पर कुछ समय तक कार को केवल इलेक्ट्रिक पावर से भी चलाया जा सकता है.

रैंक कार ऑटोमैटिक प्रकार एआरएआई (ARAI) माइलेज 1 ग्रैंड विटारा / हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-सीवीटी (e-CVT) 27.97 किमी/लीटर 2 सिटी ई:एचईवी (City e:HEV) ई-सीवीटी (e-CVT) 27.26 किमी/लीटर 3 सेलेरियो (Celerio) एएमटी (AMT) 26.68 किमी/लीटर 4 स्विफ्ट (Swift) एएमटी (AMT) 25.75 किमी/लीटर 5 डिजायर (Dzire) एएमटी (AMT) 25.71 किमी/लीटर 6 एस-प्रेसो (S-Presso) एएमटी (AMT) 25.30 किमी/लीटर 7 ऑल्टो K10 (Alto K10) एएमटी (AMT) 24.90 किमी/लीटर 8 वैगन आर 1.0 (Wagon R) एएमटी (AMT) 24.43 किमी/लीटर 9 इनोवा हाईक्रॉस / इनविक्टो हाइब्रिड ई-सीवीटी (e-CVT) 23.24 किमी/लीटर 10 बलेनो / ग्लैंजा एएमटी (AMT) 22.94 किमी/लीटर

ध्यान दें कि एआरएआई (ARAI) माइलेज आंकड़े लिमिटेड टैस्टिंग कंडीशन में प्राप्त किए जाते हैं. वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और एयर कंडीशनर के उपयोग के आधार पर अलग हो सकती है.

1. मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर

ARAI माइलेज: 27.97 किमी/लीटर | स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-सीवीटी (e-CVT)

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट्स में समान हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है. करीब रु.18 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाले ये मॉडल 27.97 किमी/लीटर के ARAI-प्रमाणित माइलेज के साथ इस सूची में टॉप पर हैं. इनके हाइब्रिड सिस्टम में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और ई-सीवीटी (e-CVT) ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन मिलता है.

शहर की ट्रैफिक में यह हाइब्रिड सिस्टम काफी प्रभावी साबित होता है. कम गति पर कार केवल इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग कर सकती है, जबकि धीमा होने या ब्रेक लगाने के दौरान यह बैटरी में एनर्जी को दोबारा तैयार कर लेती है. इससे बार-बार रुकने और चलने वाली ट्रैफिक में ईंधन की खपत कम करने में मदद मिलती है.

दोनों SUVs पारिवारिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त हैं. इनमें 210 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और आरामदायक कैबिन मिलता है. यदि आपकी प्राथमिकता तेज़ परफॉर्मेंस की बजाय बेहतर ईंधन बचत है, तो ग्रांड विटारा और हायराइडर दोनों बेहतरीन विकल्प हैं. दोनों मॉडलों में एक ही प्लेटफॉर्म और अधिकांश तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इन्हें अक्सर "बैज-इंजीनियर्ड" मॉडल कहा जाता है. ऐसे में चुनाव मुख्य रूप से मारुति की अपेक्षाकृत कम रनिंग और सर्विस लागत तथा टोयोटा की मजबूत ब्रांड वैल्यू के बीच आकर रुक जाता है.

मुख्य फीचर्स

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन

ई-सीवीटी (e-CVT) ऑटोमैटिक

पैनोरमिक सनरूफ

हेड-अप डिस्प्ले

360-डिग्री कैमरा

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

चुनिंदा पेट्रोल वेरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प

किसे खरीदनी चाहिए?

जो खरीदार शहर में रोजाना इस्तेमाल के साथ लंबी हाईवे यात्राएं भी करते हैं और बेहतरीन माइलेज वाली ऑटोमैटिक SUV की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

2. होंडा सिटी ई:एचईवी (Honda City e:HEV)

ARAI माइलेज: 27.26 किमी/लीटर | स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-सीवीटी (e-CVT)

होंडा सिटी e:HEV इस सूची में दूसरी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ऑटोमैटिक कार है. इसका ARAI-प्रमाणित माइलेज 27.26 किमी/लीटर है. करीब रु.21 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली इस सेडान में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन, दो इलेक्ट्रिक मोटर्स और ई-सीवीटी (e-CVT) ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन मिलता है. इसका हाइब्रिड सिस्टम परिस्थितियों के अनुसार कार को केवल इलेक्ट्रिक पावर पर भी चला सकता है, जबकि अतिरिक्त ताकत की जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन काम करता है. इसके अलावा, ब्रेकिंग के दौरान एनर्जी को दोबारा बैटरी में स्टोर किया जाता है, जिससे खासकर शहर की ट्रैफिक में ईंधन दक्षता बेहतर होती है.

जो खरीदार सेडान बॉडी स्टाइल को पसंद करते हैं, उनके लिए सिटी ई:एचईवी एक बेहतरीन विकल्प बनी हुई है. इसमें आरामदायक कैबिन, बड़ा बूट स्पेस और हाईवे पर शानदार ड्राइविंग अनुभव मिलता है. साथ ही, होंडा सेंसिंग ADAS के जरिए इसमें कई आधुनिक ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स भी दिए गए हैं.

मुख्य फीचर्स

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-सीवीटी (e-CVT)

होंडा सेंसिंग एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS)

इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक

10-इंच टचस्क्रीन

लेनवॉच कैमरा

कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

प्रीमियम केबिन

किसे खरीदनी चाहिए?



ऐसे खरीदार, जो शानदार माइलेज, रिफाइंड ड्राइविंग अनुभव और हाईवे पर बेहतरीन आराम देने वाली ऑटोमैटिक सेडान की तलाश में हैं.

3. मारुति सुजुकी सेलेरियो

ARAI माइलेज: 26.68 किमी/लीटर | 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

मारुति सुजुकी सेलेरियो इस सूची की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली नॉन-हाइब्रिड ऑटोमैटिक कार है. इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के साथ आता है और ARAI के अनुसार 26.68 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. एएमटी वेरिएंट्स की शुरुआती कीमत भी करीब रु.6 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास है, जिससे यह एक किफायती विकल्प बन जाती है.

सेलेरियो का कॉम्पैक्ट आकार और हल्का वजन इसके माइलेज को बेहतर बनाने में मदद करता है. वहीं, एएमटी ट्रांसमिशन क्लच पैडल की जरूरत खत्म कर देता है, जिससे भीड़भाड़ वाली शहर की ट्रैफिक में इसे चलाना काफी आसान हो जाता है.

हालांकि यह कार हाई-स्पीड टूरिंग के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट आकार, कम रनिंग कॉस्ट और आसान ड्राइविंग अनुभव इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बेहद व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं.

मुख्य फीचर्स

5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम

7-इंच टचस्क्रीन

स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स

हिल-होल्ड असिस्ट

रियर पार्किंग सेंसर

किसे खरीदनी चाहिए?



कम बजट में बेहतरीन माइलेज और शहर की ट्रैफिक में आसानी से चलने वाली ऑटोमैटिक कार चाहने वाले खरीदारों के लिए सेलेरियो एक शानदार विकल्प है.

4. मारुति सुजुकी स्विफ्ट

ARAI माइलेज: 25.75 किमी/लीटर | 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

चौथी पीढ़ी की मारुति सुजुकी स्विफ्ट में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स दिया गया है. इसका आधिकारिक ARAI माइलेज 25.75 किमी/लीटर है, जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ऑटोमैटिक कारों में शामिल करता है. करीब रु.8 लाख से कम कीमत के दायरे में उपलब्ध एएमटी वेरिएंट्स के साथ यहसबसे ड्राइवर-फ्रेंडली हैचबैक कारों में से एक मानी जाती है.

स्विफ्ट कई छोटी ऑटोमैटिक हैचबैक कारों की तुलना में ज्यादा मजेदार ड्राइविंग अनुभव देती है. इसका कॉम्पैक्ट आकार शहर की ट्रैफिक में इसे आसानी से चलाने में मदद करता है, जबकि एएमटी ट्रांसमिशन रोजमर्रा कीड्राइविंग को सरल और आरामदायक बनाता है.

नई स्विफ्ट पहले के मुकाबले बेहतर सुरक्षा पैकेज के साथ आती है. इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग दिए गए हैं, जो इसकी सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं.

मुख्य फीचर्स

5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

6 एयरबैग

9-इंच टचस्क्रीन

वायरलेस एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और एंड्रॉयड ऑटो (Android Auto)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

क्रूज कंट्रोल

रियर पार्किंग कैमरा

किसे खरीदनी चाहिए?

बेहतरीन माइलेज, शहर में मजेदार और आसान ड्राइविंग अनुभव देने वालीऑटोमैटिक हैचबैक की तलाश करने वाले खरीदारों के लिए स्विफ्ट एक शानदार विकल्प है.

5. मारुति सुजुकी डिजायर

ARAI माइलेज: 25.71 किमी/लीटर | 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

चौथी पीढ़ी की मारुति सुजुकी डिजायर अपने 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के साथ 25.71किमी/लीटर का ARAI-प्रमाणित माइलेज देती है. एएमटी वेरिएंट की शुरुआती कीमत करीब रु.8 लाख से शुरू होती है. माइलेज के मामले में यह मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लगभग बराबर है, लेकिन इसमें अलग बूट और परिवार-केंद्रित केबिन का अतिरिक्त फायदा मिलता है.

नियमित रूप से सामान के साथ यात्रा करने वाले खरीदारों के लिए डिजायरएक बेहद व्यावहारिक विकल्प साबित होती है. इसका 382-लीटर का बूट स्पेस हैचबैक कारों की तुलना में सामान रखने के लिए अधिक जगह उपलब्ध कराता है. सुरक्षा के मामले में भी यह कार मजबूत पैकेजपेश करती है, जिसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP) और नये मॉडल के लिए 5-स्टार भारत NCAP सुरक्षा रेटिंग शामिल है.

मुख्य फीचर्स

5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

5-स्टार भारत NCAP रेटिंग

इलेक्ट्रिक सनरूफ

360-डिग्री कैमरा

9-इंच टचस्क्रीन

382-लीटर बूट स्पेस

सीएनजी विकल्प

किसे खरीदनी चाहिए?



ऐसे परिवार जो अच्छी सुरक्षा, बेहतरीन माइलेज और बड़े बूट स्पेस वाली ऑटोमैटिक सेडान की तलाश में हैं.

6. मारुति सुजुकी एस-प्रेसो

ARAI माइलेज: 25.30 किमी/लीटर | 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो में वही 1.0-लीटर K10C पेट्रोल इंजन मिलता है, जो मारुति की कई अन्य कारों में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के साथ आता है. 25.30 किमी/लीटर के ARAI-प्रमाणित माइलेज के साथ एसप्रेसो भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली किफायती ऑटोमैटिक कारों में से एक है. इसकी कीमत भी रु.6 लाख (एक्स-शोरूम) से कम के दायरे में आती है.

इस कार का कॉम्पैक्ट आकार इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. इसे पार्क करना आसान है और संकरी सड़कों पर भी यह बेहद सहजता से चलती है. वहीं, इसकी ऊंची सीटिंग पोजिशन ड्राइवर को ट्रैफिक का बेहतर दृश्य देती है. इसके अलावा, 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस खराब शहरी सड़कों और स्पीड ब्रेकर्स पर भी इसे उपयोगी बनाता है.

मुख्य फीचर्स

5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

180 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस

हिल-होल्ड असिस्ट

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

SmartPlay टचस्क्रीन

कॉम्पैक्ट टर्निंग रेडियस

किसे खरीदनी चाहिए?



शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर माइलेज, आसान ड्राइविंग और कम खर्च वाली ऑटोमैटिक कार चाहने वाले खरीदारों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

7. मारुति सुजुकी ऑल्टो K10

ARAI माइलेज: 24.90 किमी/लीटर | 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 भारत में रु.6 लाख से कम कीमत में ऑटोमैटिक कार खरीदने के सबसे किफायती विकल्पों में से एक है. इसका 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के साथ आता है और ARAI के अनुसार 24.90 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है.

इसका कॉम्पैक्ट आकार भी इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. भीड़भाड़ वाले इलाकों और तंग सड़कों पर इसे चलाना बेहद आसान है. वहीं, हल्का इंजन और सरल मैकेनिकल सेटअप इसकी रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं. ऑल्टो K10 मुख्य रूप से शहरी उपयोग के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जबकि लंबी दूरी की लगातार यात्राओं के लिए यह आदर्श विकल्प नहीं मानी जाती.

मुख्य फीचर्स

5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

6 एयरबैग

ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) के साथ EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन)

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

रियर पार्किंग सेंसर

4.5 मीटर टर्निंग रेडियस

किसे खरीदनी चाहिए?



पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहक जो कम कीमत, कम रनिंग कॉस्ट और अच्छे माइलेज वाली ऑटोमैटिक कार की तलाश में हैं.

8. मारुति सुजुकी वैगन आर

ARAI माइलेज: 24.43 किमी/लीटर | 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

मारुति सुजुकी वैगन आर अपने टॉल-बॉय डिजाइन, 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन के साथ आती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग रु.6.50 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास है. ARAI के अनुसार यह 24.43 किमी/लीटर का माइलेज देती है, जो इसे भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ऑटोमैटिक फैमिली हैचबैक कारों में से एक बनाता है.

वैगन आर की ऊंची बॉडी इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. इससे केैबिन के अंदर भरपूर हेडरूम मिलता है, जबकि बड़ी खिड़कियां केबिन को ज्यादा खुला और विशाल महसूस कराती हैं. इसके अलावा, 341 लीटर का बूट स्पेस छोटे परिवारों की जरूरतों को आराम से पूरा कर सकता है. जो खरीदार परफॉर्मेंस से ज्यादा स्पेस और प्रैक्टिकैलिटी को महत्व देते हैं, उनके लिए वैगन आर एक बेहद समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकती है.

मुख्य फीचर्स

5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

ऊंची सीटिंग पोजिशन

341-लीटर बूट स्पेस

SmartPlay टचस्क्रीन

रियर पार्किंग सेंसर

60:40 स्प्लिट रियर सीट्स

किसे खरीदनी चाहिए?



अच्छे कैबिन स्पेस, कम रनिंग कॉस्ट और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकप्रैक्टिकल ऑटोमैटिक हैचबैक चाहने वाले परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.

9. टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति सुजुकी इनविक्टो

ARAI माइलेज: 23.24 किमी/लीटर | स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और मारुति सुजुकी इनविक्टो इस सूची की सबसे बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन इनके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के चलते ये 23.24 किमी/लीटर का प्रभावशाली ARAI-प्रमाणित माइलेज देने में सक्षम हैं. करीब रु.26 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध इन दोनों मॉडलों में 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर और ई-सीवीटी (e-CVT) ट्रांसमिशन का कॉम्बिनेशन मिलता है. कम स्पीड पर ड्राइविंग के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर इंजन की सहायता करती है, जबकि रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग (Regenerative Braking) के जरिए ब्रेक लगाने पर पैदा होने वाली एनर्जी को दोबारा बैटरी में भेजा जाता है.

एक बड़े 7-सीटर वाहन के लिए यह एक बड़ा फायदा है. इनोवा हाइक्रॉस और इनविक्टो लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बेहतरीन माइलेज देते हैं, जिससे बार-बार फ्यूल भरवाने की चिंता कम हो जाती है. साथ ही, इनके विशाल और आरामदायक कैबिन इन्हें पारिवारिक रोड ट्रिप्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

मुख्य फीचर्स

2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड

ई-सीवीटी (e-CVT)ऑटोमैटिक

7-सीटर लेआउट

पावर्ड सेकेंड-रो ऑटोमन सीट्स

पैनोरमिक सनरूफ

टोयोटा सेफ्टी सेंस (Toyota Safety Sense) (हाईक्रॉस में)

विशाल और परिवार-अनुकूल केबिन

किसे खरीदनी चाहिए?



बड़े परिवारों के लिए, जो शानदार माइलेज, 7-सीटर स्पेस और लंबी दूरी की आरामदायक यात्रा करने में सक्षम ऑटोमैटिक वाहन की तलाश में हैं.

10. मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लांजा

ARAI माइलेज: 22.94 किमी/लीटर | 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लांजा में समान 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड एएमटी (AMT) गियरबॉक्स मिलता है. इनका ARAI-प्रमाणित माइलेज 22.94 किमी/लीटर है. भले ही यह आंकड़ा इस सूची में सबसे नीचे हो, लेकिन करीब रु.8 लाख के बजट में ऑटोमैटिक पेट्रोल हैचबैक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह अब भी काफी प्रभावशाली माइलेज माना जाता है.

दोनों कारें अच्छे कैबिन स्पेस, आधुनिक फीचर्स और आसान ड्राइविंग अनुभव का बेहतरीन संतुलन पेश करती हैं. इनका 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन काफी सहज (स्मूद) है, जबकि एएमटी (AMT) ट्रांसमिशन भारी ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बनाता है. जो खरीदार एंट्री-लेवल हैचबैक से ज्यादा प्रीमियम और बड़ी कार चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए बलेनो और ग्लैंजा आकर्षक विकल्प साबित हो सकती हैं.

मुख्य फीचर्स

5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन (AMT)

9-इंच टचस्क्रीन

हेड-अप डिस्प्ले

360-डिग्री कैमरा

वायरलेस एप्पल कारप्ले (Apple CarPlay) और एंड्रॉयड ऑटो (Android Auto)

विशाल रियर सीट

कनेक्टेड कार फीचर्स

किसे खरीदनी चाहिए?



अच्छे माइलेज, पर्याप्त स्पेस और प्रीमियम फीचर्स वाली आरामदायक ऑटोमैटिक हैचबैक चाहने वाले खरीदारों के लिए.

कौन सा ऑटोमैटिक गियरबॉक्स सबसे ज्यादा माइलेज देताहै?

गियरबॉक्स का प्रकार माइलेज को प्रभावित करता है, लेकिन इंजन और हाइब्रिड सिस्टम की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ई-सीवीटी (e-CVT) इस सूची में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि ये कम गति पर इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग कर सकते हैं और ब्रेकिंग के दौरान पैदा होने वाली एनर्जी को दोबारा बैटरी में स्टोर करते हैं. यह तकनीक खासतौर पर रुक-रुककर चलने वाली शहर की ट्रैफिक में बेहद प्रभावी साबित होती है.

वहीं, एएमटी (AMT) ट्रांसमिशन भी काफी ईंधन-कुशल माने जाते हैं. ये मूल रूप से मैनुअल गियरबॉक्स पर आधारित होते हैं और क्लच तथा गियर बदलने के लिए एक्ट्यूएटर्स (Actuators) का इस्तेमाल करते हैं. यही वजह है कि ये ड्राइवर को क्लच पैडल इस्तेमाल किए बिना मैनुअल कारों के करीब माइलेज देने में सक्षम होतेहैं.

दूसरी ओर, पारंपरिक टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक और ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) ड्राइविंग अनुभव के मामले में अधिक स्मूद और तेज़ हो सकते हैं, लेकिन माइलेज के लिहाज से ये आमतौर पर सबसे कुशल एएमटी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम की बराबरी नहीं कर पाते.

ARAI माइलेज बनाम वास्तविक माइलेज

यह समझना बेहद जरूरी है कि ARAI माइलेज आंकड़ों को हमेशा वास्तविक सड़क माइलेज नहीं माना जाना चाहिए. ARAI के परीक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किए जाते हैं, जबकि वास्तविक ड्राइविंग में ट्रैफिक, चढ़ाई-उतराई वाली सड़कें, यात्रियों का वजन, एयर कंडीशनर का उपयोग और ड्राइविंग स्टाइल जैसे कई कारक शामिल होते हैं.

उदाहरण के लिए, 25-27 किमी/लीटर माइलेज का दावा करने वाली कोई पेट्रोल एएमटी (AMT) कार भारी शहर की ट्रैफिक में इससे काफी कम माइलेज दे सकतीहै. वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें ऐसी परिस्थितियों में आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि कम गति पर ड्राइविंग का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक मोटर संभाल लेती है.

इसलिए, यदि आपका अधिकांश उपयोग शहर में होने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपके लिए अधिक समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकता है. वहीं, अगर आपकी प्राथमिकता कम खरीद कीमत के साथ अच्छा माइलेज हासिल करना है, तो एएमटी हैचबैक अक्सर ज्यादा व्यावहारिक विकल्प साबित होती हैं.

निष्कर्ष

मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फिलहाल 27.97 किमी/लीटर के ARAI-प्रमाणित माइलेज के साथ इस सूची में शीर्ष स्थान पर हैं. वहीं, होंडा सिटी ई:एचईवी (Honda City e:HEV) 27.26 किमी/लीटर के माइलेज के साथ इनके बेहद करीब दूसरे स्थान पर मौजूद है.

कम बजट वाले खरीदारों के लिए मारुति सुजुकी सेलेरियो मारुति सुजुकी स्विफ्ट मारुति सुजुकी डिजायर मारुति सुजुकी एस-प्रेसो और मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 यह साबित करती हैं कि शानदार माइलेज पाने के लिए हाइब्रिड कार खरीदना जरूरी नहीं है. वहीं, बड़े परिवारोंके लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और मारुति सुजुकी इनविक्टो सबसे आकर्षक विकल्पों में शामिल हैं, जो अपने बड़े आकार के बावजूद 23.24 किमी/लीटर का प्रभावशाली माइलेज देती हैं.

संक्षेप में, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें माइलेज के मामले में सबसे आगे हैं, जबकि एएमटी (AMT) कारें किफायती कीमत पर ऑटोमैटिक ड्राइविंग का अनुभव और कम ईंधन खर्च का बेहतरीन संतुलन प्रदान करती हैं.