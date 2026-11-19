हाईवे पर लंबी दूरी के लिए 300cc की ये बाइकें, जिनमें मिलता है स्मूद इंजन और कम वाइब्रेशन
- पैरेलल-ट्विन मोटरसाइकिलें आमतौर पर हाईवे की लगातार तेज़ रफ़्तार पर बेहतर इंजन रिफाइनमेंट देती हैं
- बिना थकावट के लंबी दूरी तय करने के लिए इंजन की रिलैक्स्ड ट्यूनिंग, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स और सही गियरिंग का होना बहुत ज़रूरी है
- हमारी सूची में 296cc से 350cc तक की मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिनकी कीमतें रु.1.95 लाख से शुरू होती हैं
1. कावासाकी निंजा 300
कीमत: रु.3.34 लाख से शुरू
पावर: 39 बीएचपी | टॉर्क: 26.1 एनएम
कावासाकी निंजा 300 भारत में सबसे आसानी से उपलब्ध पैरेलल-ट्विन मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है. इसका 296cc लिक्विड-कूल्ड इंजन अपने स्मूथ और तेज़ रेव (rev-happy) वाले स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इसे उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो अपना काफी समय हाइवे पर बिताते हैं.
यह भी पढ़ें: पुरानी होंडा सिटी खरीद रहे हैं? तीसरी या चौथी जनरेशन में कौन सी देती है ज्यादा वैल्यू?
इसका 6-स्पीड गियरबॉक्स और पूरी तरह से फेयरिंग वाला डिज़ाइन इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयुक्त बनाता है, जहाँ फेयरिंग और विंडस्क्रीन हवा के दबाव से होने वाली थकान को कम करने में मदद करते हैं. अगर इंजन का स्मूद परफॉरमेंस आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो निंजा 300 पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए.
2. कावासाकी वर्सेस-एक्स 300
कीमत: रु.3.49 लाख से शुरू
पावर: 38.8 बीएचपी | टॉर्क: 26 एनएम
निंजा 300 के साथ अपना 296cc पैरेलल-ट्विन इंजन साझा करने वाली, वर्सिस-एक्स 300 (Versys-X 300) हाईवे टूरिंग के लिए एक अलग अनुभव पेश करती है. इसकी सीधी राइडिंग पोज़िशन, हवा से बेहतरीन बचाव और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन इसे लंबी दूरी तय करने के लिए काफी आरामदायक बनाते हैं.
इस मोटरसाइकिल में 17 लीटर का फ्यूल टैंक, 6-स्पीड गियरबॉक्स और आरामदायक टूरिंग-ओरिएंटेड सेटअप दिया गया है. इसका पैरेलल-ट्विन इंजन स्मूथ परफॉरमेंस देता है, और इसका एडवेंचर-टूरर एर्गोनॉमिक्स इसे उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो अक्सर हाइवे पर लंबी यात्राएं करते हैं.
3. होंडा CB350 सीरीज
कीमत: रु.1.95 लाख से शुरू
पावर: 20.7 बीएचपी | टॉर्क: 30 एनएम
होंडा CB350 रेंज, जिसमें CB350, CB350C और CB350RS शामिल हैं, उन राइडर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है जो बेहतरीन परफॉरमेंस के बजाय हाईवे पर आराम से सफर करना पसंद करते हैं.
इसका 348.36cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 20.7 BHP की पावर और 30 Nm का टॉर्क पैदा करता है. लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन और लो-टू-मिड रेंज में बेहतरीन परफॉरमेंस की वजह से, यह बाइक आराम से क्रूज़िंग करने के लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें बार-बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती.
सीधी राइडिंग पोज़िशन, 5-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए और भी बेहतर बनाते हैं। हालाँकि, तेज़ रफ़्तार पर इसमें कुछ वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, लेकिन इसका शांत और आरामदायक इंजन इसे हाईवे पर आराम से राइड करने के लिए, कुछ स्पोर्टी सिंगल-सिलेंडर विकल्पों की तुलना में एक बेहतर विकल्प बनाता है.
4. ट्रायम्फ स्पीड 400
कीमत: रु.2.34 लाख से शुरू
पावर: 36.5 बीएचपी | टॉर्क: 32 एनएम
ट्रायम्फ स्पीड 400 में दमदार परफॉरमेंस के साथ-साथ एक आसान राइडिंग अनुभव भी मिलता है. इसका 349cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 36.5 BHP की ताकत और 32 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें एक बेहतरीन मिड-रेंज मिलती है, जिससे हाइवे पर ओवरटेक करना काफी आसान हो जाता है.
सीधे बैठकर चलाने की स्थिति, आरामदायक सीट और 6-स्पीड गियरबॉक्स इसे लंबी यात्राओं के लिए भी एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं. हालाँकि यह परफॉरमेंस पर केंद्रित सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल है, लेकिन इसका इंजन परफॉरमेंस और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बीच एक अच्छा संतुलन देता है.
जो राइडर्स ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जो शहर के रोज़मर्रा के सफ़र के साथ-साथ वीकेंड पर हाइवे की राइड्स के लिए भी उपयुक्त हो, उनके लिए 'स्पीड 400' एक बेहतरीन विकल्प है.
5. बजाज डोमिनार 400
कीमत: 2.08 लाख से शुरू
पावर: 40 BHP | टॉर्क: 33.2 Nm
बजाज डोमिनार 400 ने हमेशा खुद को टूरिंग के लिए उपयुक्त परफॉरमेंस मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया है, और इसका नया 350cc वर्ज़न भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है.
इसका 349.13cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 40 BHP की ताकत और 33.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी दमदार मिड-रेंज परफॉरमेंस इसे हाइवे पर आराम से सफर करने के लिए बेहतरीन बनाती है, जबकि इसका अच्छा-खासा कर्ब वेट (वजन) तेज रफ्तार पर भी इसे सड़क पर मजबूती से टिकाए रखता है.
इस मोटरसाइकिल में टूरिंग के अनुकूल राइडिंग कैरेक्टर और आरामदायक एर्गोनॉमिक्स भी मिलते हैं. हालाँकि, इसका सिंगल-सिलेंडर इंजन हाई RPM पर कुछ वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, फिर भी डोमिनार उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अच्छी परफॉरमेंस वाली एक किफायती हाइवे मशीन की तलाश में हैं.
अगर इंजन का स्मूथ होना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो कावासाकी निंजा 300 और वर्सेस-X 300 अपने पैरेलल-ट्विन इंजन की वजह से सबसे अलग हैं। वर्सिस-X 300 खास तौर पर टूरिंग के लिए बहुत अच्छी है, जबकि निंजा 300 एक स्पोर्टी राइडिंग अनुभव देती है.
होंडा CB350 सीरीज उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो आराम से क्रूज़ करना और एक रिलैक्स्ड राइडिंग अनुभव पसंद करते हैं. वहीं, ट्रायम्फ स्पीड 400 और बजाज डोमिनार 400 ज़्यादा दमदार परफॉरमेंस और वर्सटैलिटी (बहुमुखी प्रतिभा) देती हैं.
मुफ़्त. लेकिन सही स्वभाव वाले इंजन, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स और उपयुक्त गियरिंग का चुनाव करने से, हाईवे पर घंटों बिताते समय काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है.
नई कारें
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- जीप रेकॉन इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- वॉल्वो एक्ससी70एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
- टोयोटा New Innova Hycrossएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-26
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- भारत में बनी होंडा रेबेल 500, रु.4.50 लाख में हुई लॉन्चयह दो वेरिएंट और दो कलर स्कीम में उपलब्ध है, जिनमें मेटैलिक ग्रे और ड्यून ब्राउन शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- भारत में डुकाटी पानिगाले V4 ट्राइकोलोर 'रेस ऑफ चैंपियंस' बाइक्स बिक गईं; कुल छह यूनिट आवंटित की गईइटली के मिसानो में 'वर्ल्ड डुकाटी वीक 2026' के दौरान, अंतरराष्ट्रीय डुकाटी राइडर्स ने इन मोटरसाइकिलों को रेस में चलाया था. अब, नवंबर के अंत तक इन्हें इनके भारतीय मालिकों तक पहुँचा दिया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- हाईवे पर लंबी दूरी के लिए 300cc की ये बाइकें, जिनमें मिलता है स्मूद इंजन और कम वाइब्रेशनस्मूथ पैरेलल-ट्विन इंजन से लेकर आरामदायक लॉन्ग-स्ट्रोक सिंगल इंजन तक, ये पांच मोटरसाइकिलें उन राइडर्स के लिए परिष्कार, प्रदर्शन और आराम का एक आकर्षक मिश्रण पेश करती हैं जो लंबी दूरी तय करना पसंद करते हैं.1 मिनट पढ़ें
- टाटा सिएरा बनाम महिंद्रा थार रॉक्स बनाम ह्यून्दे क्रेटा: 2026 में आपको कौन सी आइकॉनिक मिड-साइज़ SUV खरीदनी चाहिए?हम कीमत, पावर, स्पेस और फीचर्स के आधार पर ह्यून्दे क्रेटा, टाटा सिएरा और महिंद्रा थार रॉक्स की तुलना करते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में सिंगल-सिलेंडर बनाम ट्विन-सिलेंडर CNG कारें: टाटा, हुंडई और मारुति ने बूट स्पेस की समस्या को कैसे हल कियाहम विस्तार से देखते हैं कि भारत की प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने CNG के कारण बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) कम होने की चुनौती को कैसे संभाला.9 मिनट पढ़े
- रु.3,075 का FASTag: एनुअल पास, लोकल पास या रेगुलर रिचार्ज - आपके लिए कौन सा सही है?FASTag एनुअल पास से हाईवे का नियमित इस्तेमाल करने वालों के पैसे बच सकते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है. 1 नवंबर 2026 से, टोल प्लाज़ा के पास रहने वाले पात्र निवासी रियायती लोकल पास के लिए भी आवेदन कर सकेंगे. यहाँ इन तीनों विकल्पों की तुलना दी गई है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके रोज़मर्रा के सफ़र के लिए कौन सा विकल्प ज़्यादा बेहतर रहेगा.1 मिनट पढ़ें
- ह्यून्दे वरना को भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार मिलेवरना पहली कॉम्पैक्ट सेडान है जिसे नए 'भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम' के तहत फाइव-स्टार रेटिंग दी गई है.2 मिनट पढ़े
- टाटा सिएरा EV को भारत NCAP से मिली 5-स्टार की सुरक्षा रेटिंगइस साल की शुरुआत में आए अपने इंटरनल कंबशन (ICE) वाले मॉडल की तरह ही, सिएरा EV ने भी एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के लिए फाइव-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है.1 मिनट पढ़ें
- पुरानी होंडा सिटी खरीद रहे हैं? तीसरी या चौथी जनरेशन में कौन सी देती है ज्यादा वैल्यू?तीसरी पीढ़ी की सिटी शुरुआत में आपके पैसे बचाती है, जबकि चौथी पीढ़ी में ज़्यादा जगह, नए फ़ीचर और डीज़ल का विकल्प मिलता है.9 मिनट पढ़े