1. कावासाकी निंजा 300

कीमत: रु.3.34 लाख से शुरू

पावर: 39 बीएचपी | टॉर्क: 26.1 एनएम

कावासाकी निंजा 300 भारत में सबसे आसानी से उपलब्ध पैरेलल-ट्विन मोटरसाइकिलों में से एक बनी हुई है. इसका 296cc लिक्विड-कूल्ड इंजन अपने स्मूथ और तेज़ रेव (rev-happy) वाले स्वभाव के लिए जाना जाता है, जो इसे उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो अपना काफी समय हाइवे पर बिताते हैं.

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इसका 6-स्पीड गियरबॉक्स और पूरी तरह से फेयरिंग वाला डिज़ाइन इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी उपयुक्त बनाता है, जहाँ फेयरिंग और विंडस्क्रीन हवा के दबाव से होने वाली थकान को कम करने में मदद करते हैं. अगर इंजन का स्मूद परफॉरमेंस आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो निंजा 300 पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए.

2. कावासाकी वर्सेस-एक्स 300

कीमत: रु.3.49 लाख से शुरू

पावर: 38.8 बीएचपी | टॉर्क: 26 एनएम

निंजा 300 के साथ अपना 296cc पैरेलल-ट्विन इंजन साझा करने वाली, वर्सिस-एक्स 300 (Versys-X 300) हाईवे टूरिंग के लिए एक अलग अनुभव पेश करती है. इसकी सीधी राइडिंग पोज़िशन, हवा से बेहतरीन बचाव और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन इसे लंबी दूरी तय करने के लिए काफी आरामदायक बनाते हैं.

इस मोटरसाइकिल में 17 लीटर का फ्यूल टैंक, 6-स्पीड गियरबॉक्स और आरामदायक टूरिंग-ओरिएंटेड सेटअप दिया गया है. इसका पैरेलल-ट्विन इंजन स्मूथ परफॉरमेंस देता है, और इसका एडवेंचर-टूरर एर्गोनॉमिक्स इसे उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है जो अक्सर हाइवे पर लंबी यात्राएं करते हैं.

3. होंडा CB350 सीरीज

कीमत: रु.1.95 लाख से शुरू

पावर: 20.7 बीएचपी | टॉर्क: 30 एनएम

होंडा CB350 रेंज, जिसमें CB350, CB350C और CB350RS शामिल हैं, उन राइडर्स के लिए एक अच्छा विकल्प है जो बेहतरीन परफॉरमेंस के बजाय हाईवे पर आराम से सफर करना पसंद करते हैं.

इसका 348.36cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 20.7 BHP की पावर और 30 Nm का टॉर्क पैदा करता है. लॉन्ग-स्ट्रोक इंजन और लो-टू-मिड रेंज में बेहतरीन परफॉरमेंस की वजह से, यह बाइक आराम से क्रूज़िंग करने के लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें बार-बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती.



सीधी राइडिंग पोज़िशन, 5-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए और भी बेहतर बनाते हैं। हालाँकि, तेज़ रफ़्तार पर इसमें कुछ वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, लेकिन इसका शांत और आरामदायक इंजन इसे हाईवे पर आराम से राइड करने के लिए, कुछ स्पोर्टी सिंगल-सिलेंडर विकल्पों की तुलना में एक बेहतर विकल्प बनाता है.

4. ट्रायम्फ स्पीड 400

कीमत: रु.2.34 लाख से शुरू

पावर: 36.5 बीएचपी | टॉर्क: 32 एनएम

ट्रायम्फ स्पीड 400 में दमदार परफॉरमेंस के साथ-साथ एक आसान राइडिंग अनुभव भी मिलता है. इसका 349cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 36.5 BHP की ताकत और 32 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें एक बेहतरीन मिड-रेंज मिलती है, जिससे हाइवे पर ओवरटेक करना काफी आसान हो जाता है.

सीधे बैठकर चलाने की स्थिति, आरामदायक सीट और 6-स्पीड गियरबॉक्स इसे लंबी यात्राओं के लिए भी एक व्यावहारिक विकल्प बनाते हैं. हालाँकि यह परफॉरमेंस पर केंद्रित सिंगल-सिलेंडर मोटरसाइकिल है, लेकिन इसका इंजन परफॉरमेंस और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बीच एक अच्छा संतुलन देता है.

जो राइडर्स ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में हैं जो शहर के रोज़मर्रा के सफ़र के साथ-साथ वीकेंड पर हाइवे की राइड्स के लिए भी उपयुक्त हो, उनके लिए 'स्पीड 400' एक बेहतरीन विकल्प है.

5. बजाज डोमिनार 400

कीमत: 2.08 लाख से शुरू

पावर: 40 BHP | टॉर्क: 33.2 Nm

बजाज डोमिनार 400 ने हमेशा खुद को टूरिंग के लिए उपयुक्त परफॉरमेंस मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया है, और इसका नया 350cc वर्ज़न भी इसी सोच को आगे बढ़ाता है.

इसका 349.13cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 40 BHP की ताकत और 33.2 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसकी दमदार मिड-रेंज परफॉरमेंस इसे हाइवे पर आराम से सफर करने के लिए बेहतरीन बनाती है, जबकि इसका अच्छा-खासा कर्ब वेट (वजन) तेज रफ्तार पर भी इसे सड़क पर मजबूती से टिकाए रखता है.

इस मोटरसाइकिल में टूरिंग के अनुकूल राइडिंग कैरेक्टर और आरामदायक एर्गोनॉमिक्स भी मिलते हैं. हालाँकि, इसका सिंगल-सिलेंडर इंजन हाई RPM पर कुछ वाइब्रेशन पैदा कर सकता है, फिर भी डोमिनार उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो अच्छी परफॉरमेंस वाली एक किफायती हाइवे मशीन की तलाश में हैं.

अगर इंजन का स्मूथ होना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो कावासाकी निंजा 300 और वर्सेस-X 300 अपने पैरेलल-ट्विन इंजन की वजह से सबसे अलग हैं। वर्सिस-X 300 खास तौर पर टूरिंग के लिए बहुत अच्छी है, जबकि निंजा 300 एक स्पोर्टी राइडिंग अनुभव देती है.



होंडा CB350 सीरीज उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो आराम से क्रूज़ करना और एक रिलैक्स्ड राइडिंग अनुभव पसंद करते हैं. वहीं, ट्रायम्फ स्पीड 400 और बजाज डोमिनार 400 ज़्यादा दमदार परफॉरमेंस और वर्सटैलिटी (बहुमुखी प्रतिभा) देती हैं.

मुफ़्त. लेकिन सही स्वभाव वाले इंजन, आरामदायक एर्गोनॉमिक्स और उपयुक्त गियरिंग का चुनाव करने से, हाईवे पर घंटों बिताते समय काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है.