भारत की टॉप 5 ऐसी बाइक्स जिनमें बुजुर्ग माता-पिता से लेकर परिवार के सदस्यों तक सभी के लिए मिलती हैं सबसे आरामदायक पिलियन सीट्स

अपने माता-पिता या परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को मोटरसाइकिल पर साथ ले जाने के लिए, सिर्फ अपनी पसंद की बाइक चुनने से कहीं ज्यादा सोच-विचार करने की जरूरत होती है. जो सीट चलाने वाले के लिए आरामदायक हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी वैसा ही सपोर्ट दे—खासकर लंबी यात्रा के दौरान या ऐसी सड़कों पर जहाँ बहुत सारे गड्ढे और स्पीड ब्रेकर हों. अगर बाइक की सीट बहुत ऊंची है या मोटरसाइकिल काफी भारी है, तो उस पर बैठना और उतरना भी मुश्किल हो सकता है.

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अगर पीछे बैठने वाले (पिलियन) का आराम आपकी प्राथमिकता है, तो ऐसी मोटरसाइकिल चुनें जिसमें लंबी और अच्छी कुशनिंग वाली सीट हो, सीट की ऊंचाई ऐसी हो जिस पर आसानी से बैठा जा सके, पकड़ने के लिए ग्रैब रेल आसानी से पहुंच में हो, और सस्पेंशन ऐसा हो जो खराब रास्तों पर झटकों को सोख ले, ताकि पीछे बैठने वाले को हर झटके का असर अपनी पीठ पर महसूस न हो. ऊंची, सीढ़ीनुमा (स्टेप वाली) सीटें और आक्रामक राइडिंग पोजीशन (जहां शरीर आगे की ओर झुका रहता है) भी इसके लिए सही नहीं हैं. इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यहां पांच ऐसी मोटरसाइकिलें दी गई हैं, जो आपके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सफर करने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं.

होंडा यूनिकॉर्न

कीमत: रु.1.15 लाख (एक्स-शोरूम)

अगर आप ज़्यादातर शहर के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं, तो होंडा यूनिकॉर्न एक समझदारी भरा विकल्प है. इसमें अच्छी कुशनिंग वाली एक लंबी, सपाट और सिंगल-पीस सीट है, जिससे चलाने वाले और पीछे बैठने वाले, दोनों को आराम से बैठने के लिए काफी जगह मिल जाती है. ग्रैब रेल तक आसानी से पहुँचा जा सकता है, और फुटपेग की न्यूट्रल पोज़िशन की वजह से पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी आराम से बैठने में मदद मिलती है.

इसका सस्पेंशन एक और ऐसी वजह है, जिसके लिए इस पर विचार किया जा सकता है. यूनिकॉर्न रोज़मर्रा की सड़कों की खराबियों, जैसे कि गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ हिस्सों को अच्छे से संभाल लेता है, जिससे पीछे बैठने वाले के लिए सफर आरामदायक बना रहता है. यह खुद को स्पोर्टी दिखाने की कोशिश नहीं करता, और असल में यही इसकी खासियत है.

2.टीवीएस रोनिन

कीमत: रु.1.30 लाख (एक्स-शोरूम)

टीवीएस रोनिन इस लिस्ट में एक अलग तरह का अनुभव लेकर आती है. इसमें एक बेहतरीन इंजन है, कम स्पीड पर अच्छी ताकत मिलती है और इसका डिज़ाइन काफी आरामदायक है, जिससे इसे रोज़ाना इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है. इसकी राइड और हैंडलिंग का तालमेल इतना अच्छा है कि घुमावदार या खराब रास्तों पर भी यह बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ती.

पीछे बैठने वाले (पिलियन) के लिए आराम भी इसकी एक बड़ी खूबी है. बैठने की पोज़िशन काफी आरामदायक है, और राइड की क्वालिटी दोनों सवारों के लिए बहुत अच्छी है. अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हैं जो रोज़मर्रा की आम बाइकों से थोड़ी अलग और खास हो, तो TVS रोनिन ज़रूर एक अच्छा विकल्प है.

टीवीएस एक अतिरिक्त एक्सेसरी के तौर पर बैकरेस्ट भी देती है. जो बुज़ुर्ग पीछे बैठते हैं और जिन्हें अपनी पीठ के पीछे थोड़े सहारे की ज़रूरत होती है, उनके लिए यह एक बहुत काम की चीज़ है.

3. रॉयल एनफील्ड बुलेट 350



कीमत: रु.1.67 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 में एक जानी-पहचानी, सीधी राइडिंग पोज़िशन है और इसकी सीट राइडर और पीछे बैठने वाले (पिलियन) दोनों के लिए काफी आरामदायक है. इसकी सीट की ऊंचाई ऐसी है कि राइडर और पीछे बैठने वाले, दोनों के लिए ही बाइक पर बैठना और उतरना काफी आसान हो जाता है.

बुलेट की राइड क्वालिटी इसके आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा है. यह सड़क पर काफी स्थिर (स्टेबल) रहती है और खराब या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बहुत अच्छे से चलती है; जब आपके साथ कोई और बैठा हो, तो यह बात काफी मायने रखती है.

हालाँकि, एक ज़रूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए: बुलेट 350 एक भारी मोटरसाइकिल है। कम स्पीड पर इसे संभालना, तंग जगहों पर इसे घुमाना या पीछे किसी के बैठे होने पर इसका बैलेंस बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अगर आप इस अतिरिक्त वज़न को संभालने में सहज हैं, तभी आपको इसे लेने के बारे में सोचना चाहिए.

4. होंडा H’ness CB350

कीमत: रु.1.93 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू

अगर आपके माता-पिता कंपन (वाइब्रेशन) और अचानक लगने वाले झटकों को लेकर काफी संवेदनशील हैं, तो होंडा H’ness CB350 को आपकी शॉर्टलिस्ट में जरूर होना चाहिए. इसका इंजन बहुत ही शांत और संयमित है, और इस पर सवारी का अनुभव काफी स्मूथ रहता है—इसमें कोई जल्दबाजी या हड़बड़ाहट नहीं होती. यह तब बहुत काम आता है जब आपके साथ कोई और भी बैठा हो और आप नहीं चाहते कि सफर थकाऊ लगे या उसमें झटके महसूस हों.

इसका सस्पेंशन गड्ढों, स्पीड ब्रेकरों और खराब सड़कों को भी अच्छे से संभाल लेता है, जिससे H’ness एक आरामदायक विकल्प बन जाती है. इसकी आरामदायक सीटिंग और आराम से चलने का अंदाज़ उन राइडर्स के लिए एकदम सही है, जो जल्दबाजी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के बजाय आराम से सफर करना पसंद करते हैं.

5. जावा 42 FJ

कीमत: रु.2.15 लाख (एक्स-शोरूम)

जावा 42 FJ में बैठने की स्थिति आरामदायक और सीधी है, जो लंबी यात्राओं के लिए काफी अच्छी है. जो लोग मॉडर्न-रेट्रो मोटरसाइकिल पसंद करते हैं, उनके लिए यह बाइक दोनों सवारों (चालक और पीछे बैठने वाले) के लिए एक आरामदायक विकल्प हो सकती है.

हालाँकि, अगर आप इसे पीछे बैठने वाले (पिलियन) के आराम को ध्यान में रखकर खरीद रहे हैं, तो कुछ बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है. अगर आप अक्सर किसी बुजुर्ग को साथ ले जाते हैं, तो इसमें बैकरेस्ट लगवाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे उन्हें अतिरिक्त सपोर्ट मिल सकता है. इसके अलावा, स्टैंडर्ड सेटिंग में पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सख्त लग सकता है; इसलिए, प्रीलोड को थोड़ा नरम (सॉफ्ट) सेटिंग पर सेट करने से, पीछे किसी के बैठने पर यह झटकों को बेहतर तरीके से सोख सकेगा.

अपने माता-पिता को सैर पर ले जाने से पहले आपको किन बातों की जाँच करनी चाहिए?

मोटरसाइकिल तो बस एक हिस्सा है. खरीदने से पहले, अगर मुमकिन हो तो अपने माता-पिता को साथ ले जाकर टेस्ट राइड लें, और कुछ व्यावहारिक बातों पर ध्यान दें.

चढ़ना और उतरना: सीट की सुविधाजनक ऊंचाई और आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा बहुत बड़ा फर्क ला सकती है.

सीट का आराम: देखें कि क्या सीट काफी चौड़ी और गद्देदार है, और क्या पीछे बैठने वाले के लिए पर्याप्त जगह है, ताकि उसे किसी असहज स्थिति में न बैठना पड़े.

ग्रैब रेल और बैकरेस्ट: यात्री को आराम से पकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए. जिन्हें अतिरिक्त सहारे की ज़रूरत है, उनके लिए एक उपयुक्त बैकरेस्ट मददगार हो सकता है.

सस्पेंशन: जानी-पहचानी ऊबड़-खाबड़ सड़क पर गाड़ी चलाएं और पीछे बैठे व्यक्ति से पूछें कि उन्हें कैसा लग रहा है. जो सेटिंग चलाने वाले के लिए आरामदायक हो सकती है, वह पीछे बैठे व्यक्ति को अलग तरह की लग सकती है.

वजन और संतुलन: भारी मोटरसाइकिल को यात्री के साथ संभालना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब यातायात में धीमी गति से चल रहे हों.

सुरक्षा उपकरण: पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए सही फिटिंग वाला हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे सफ़र कितना भी छोटा क्यों न हो.