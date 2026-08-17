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रु.15 लाख से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें जो देती हैं हाईवे पर सबसे अच्छी स्टेबिलिटी

यहाँ 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें हैं जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे अच्छी हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 17, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • हाईवे पर स्टेबिलिटी के मामले में सेडान का कोई मुकाबला नहीं है
  • कम सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी (CG) और लंबा व्हीलबेस इसके बड़े फ़ायदे हैं
  • हालांकि, ग्रैंड विटारा जैसी SUV भी इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं हैं

जब आप कार खरीदने जाते हैं, तो अक्सर कार के फ़ीचर्स, माइलेज या बड़े टचस्क्रीन से प्रभावित हो जाते हैं. लेकिन अगर आप ज़्यादातर लंबे एक्सप्रेसवे या रोड ट्रिप पर गाड़ी चलाते हैं, तो एक ऐसी बात है जिस पर आम तौर पर जितना ध्यान दिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है – और वह है हाईवे पर गाड़ी की स्टेबिलिटी (स्थिरता).

 

यह भी पढ़ें: भारत के सेकेंड हैंड कार बाज़ार की ये हैं सबसे लोकप्रिय कारें

 

एक स्टेबल कार भरोसा जगाती है. यह बहुत तेज़ रफ़्तार पर भी सीधी चलती है, तेज़ हवाओं से डगमगाती नहीं है, ट्रकों को ओवरटेक करते समय मज़बूती से टिकी रहती है और हाईवे के जोड़ों या ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्थिर रहती है. हालाँकि टायर का चुनाव और ड्राइविंग का तरीका भी मायने रखते हैं, लेकिन कार का सस्पेंशन ट्यूनिंग, व्हीलबेस, चेसिस की मज़बूती और वज़न का बंटवारा सबसे ज़्यादा फ़र्क डालते हैं.

 

यहाँ रु.15 लाख से कम कीमत वाली पाँच ऐसी कारें हैं जो हाईवे पर अपनी बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के लिए सचमुच अलग पहचान रखती हैं.

 

1. फोक्सवैगन वर्टुस कीमत: 

 ₹10.71 लाख से शुरू

VW Virtus Web 5

फोक्सवैगन वर्टुस चुपचाप अपने सेगमेंट में हाईवे पर चलाने के लिए बेहतरीन सेडान में से एक बन गई है. यह दिखावटी चीज़ों पर निर्भर नहीं है. इसके बजाय, स्पीड बढ़ने पर यह बहुत ही बैलेंस्ड और शानदार महसूस होती है. चाहे आप 100 kmph की रफ़्तार से चल रहे हों या 6-लेन वाले एक्सप्रेसवे पर किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हों, वर्टुस हमेशा ऐसी लगती है जैसे इसमें अभी और भी बहुत कुछ करने की क्षमता है. इस भरोसे के पीछे एक बड़ा कारण इसका यूरोपियन-स्टाइल सस्पेंशन ट्यूनिंग है. इसके मुकाबले की ज़्यादातर गाड़ियों की तुलना में इसका सस्पेंशन थोड़ा सख्त है, जो बिना किसी परेशानी के बॉडी की हलचल को कंट्रोल में रखता है। इसका लंबा 2,651 mm का व्हीलबेस सीधी सड़क पर बेहतरीन स्टेबिलिटी देता है और हाईवे पर ऊबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से झेलने में मदद करता है.

 

जैसे-जैसे रफ़्तार बढ़ती है, स्टीयरिंग का वज़न धीरे-धीरे बढ़ता जाता है, जिससे लेन बदलने पर गाड़ी पर पूरा कंट्रोल महसूस होता है और घबराहट नहीं होती. मज़बूत बॉडी स्ट्रक्चर और बेहतरीन चेसिस बैलेंस के साथ मिलकर, वर्टुस रु.15 लाख से कम कीमत में मिलने वाली सबसे भरोसेमंद हाईवे कारों में से एक बन जाती है.

 

स्कोडा स्लाविया

कीमत रु. 10 लाख से शुरू

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वर्टुस के साथ अपना प्लेटफ़ॉर्म शेयर करने वाली स्कोडा स्लाविया में कई खूबियां तो वैसी ही हैं, लेकिन इसकी अपनी अलग पहचान भी है. हाईवे पर तेज़ रफ़्तार में भी यह गाड़ी स्थिर, मैच्योर और भरोसेमंद महसूस होती है, जिससे लंबी दूरी की ड्राइविंग बहुत आसान हो जाती है.

 

स्लाविया का सस्पेंशन राइड कम्फर्ट और बॉडी कंट्रोल के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाता है. यह खराब रास्तों पर झटकों को आसानी से झेल लेता है और गाड़ी डगमगाती भी नहीं है, साथ ही घुमावदार रास्तों पर भी यह बहुत स्थिर रहती है. इसका 2,651 mm का व्हीलबेस इसे स्वाभाविक रूप से स्थिर बनाता है और लंबी यात्राओं के दौरान यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव देता है.


इसकी एक और खास बात यह है कि खराब सड़कों पर भी स्लाविया काफी स्थिर महसूस होती है. झटकों के बाद यह उछलने के बजाय जल्दी ही स्थिर हो जाती है, जिससे ड्राइवर को पूरी ड्राइव के दौरान आत्मविश्वास बना रहता है.

 

3. होंडा सिटी

कीमत: ₹12 लाख से शुरू

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होंडा सिटी ने दशकों से भारत की बेहतरीन हाईवे क्रूज़र कारों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. जहाँ इसे अक्सर इसके रिफ़ाइनमेंट और बड़े कैबिन के लिए सराहा जाता है, वहीं तेज़ रफ़्तार पर इसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही तारीफ़ के काबिल है.

 

सिटी का 2,600 mm का लंबा व्हीलबेस इसे खुली सड़कों पर मज़बूती से चलने का एहसास देता है. होंडा ने इसके सस्पेंशन को मुख्य रूप से आराम के लिए ट्यून किया है, लेकिन फिर भी हाईवे की स्पीड पर यह शानदार बॉडी कंट्रोल बनाए रखती है. कार बिना ज़्यादा स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के सीधी चलती है, जिससे ड्राइवर के लिए लंबी यात्रा कम थकाऊ हो जाती है.

 

इसकी कम सीटिंग पोज़िशन, बैलेंस्ड चेसिस और आसानी से समझ में आने वाली स्टीयरिंग की वजह से इसे सड़क पर चलाना आसान होता है, चाहे आप आराम से गाड़ी चला रहे हों या तेज़ी से ओवरटेक कर रहे हों.

 

4. ह्यून्दे वर्ना

कीमत: रु.10.99 लाख से शुरू

2026 Hyundai Verna Variants Explained

ह्यून्दे वर्ना की नई पीढ़ी, अपने पिछले मॉडल्स की तुलना में ड्राइविंग के अनुभव के मामले में एक बड़ी छलांग है. जहाँ पुरानी पीढ़ियाँ ज़्यादा आराम पर ध्यान देती थीं, वहीं मौजूदा मॉडल हाईवे पर कहीं ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद महसूस होता है.

 

इसका 2,670 mm का व्हीलबेस इस सेगमेंट में सबसे लंबे व्हीलबेस में से एक है और तेज़ रफ़्तार पर कार को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाता है. ह्यून्दे ने चेसिस की मज़बूती और सस्पेंशन ट्यूनिंग में भी सुधार किया है, जिससे वर्ना तेज़ मोड़ों और ऊबड़-खाबड़ हाईवे पर भी सड़क पर मज़बूती से टिकी रहती है.

 

शहर में आरामदायक राइड देने के बावजूद, इसमें तेज़ रफ़्तार पर वैसी 'फ़्लोटी' (हवा में तैरने जैसी) फीलिंग नहीं आती, जो आराम पर ध्यान देने वाली कुछ सेडान कारों में देखने को मिलती है.

 


5. मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा 

कीमत: ₹11.03 लाख से शुरू

Maruti Suzuki Grand Vitara

एसयूवी आमतौर पर सेडान के मुकाबले ज़्यादा ऊंची होती हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से उनका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी भी ऊंचा हो जाता है. हालांकि, ग्रांड विटारा एक एसयूवी होने के बावजूद सड़क पर काफ़ी स्थिर महसूस होती है, जो इसे ₹15 लाख से कम कीमत में हाईवे के लिए एक बेहतर विकल्प बनाती है.

 

इसके सस्पेंशन को बेहतरीन बॉडी कंट्रोल के साथ ट्यून किया गया है, जिससे तेज़ रफ़्तार में गाड़ी चलाते समय ज़्यादा पिचिंग या रोलिंग नहीं होती. 2,600 mm का व्हीलबेस सीधी सड़क पर गाड़ी की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है, जबकि इसका चौड़ा ट्रैक एसयूवी को एक मज़बूत और भरोसेमंद लुक देता है.

 

ऊबड़-खाबड़ हाईवे पर भी ग्रांड विटारा स्थिर और भरोसेमंद महसूस होती है, जिससे यह फ़ैमिली रोड ट्रिप के लिए एक बेहतरीन साथी बन जाती है.

 

अंतिम राय

अगर हाईवे पर गाड़ी चलाना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, तो सेडान का अब भी साफ़ फ़ायदा है. इनका सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी कम होता है, व्हीलबेस लंबा होता है और शेप ज़्यादा एरोडायनामिक होता है, इसलिए ये उसी कीमत वाली SUV के मुकाबले तेज़ रफ़्तार में ज़्यादा स्टेबल रहती हैं.

 

इस लिस्ट में, ड्राइवर के भरोसे और तेज़ रफ़्तार में गाड़ी पर कंट्रोल के मामले में फोक्सवैगन वर्टुस और स्कोडा स्लाविया सबसे आगे हैं. लंबी दूरी की यात्रा के लिए होंडा सिटी अब भी सबसे आरामदायक कारों में से एक बनी हुई है, जबकि ह्यून्दे  वर्ना में आराम और स्टेबिलिटी का बेहतरीन तालमेल मिलता है.

 

अगर आप हाईवे पर अच्छी परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ SUV जैसी ऊँची और कमांडिंग सीटिंग पोज़िशन चाहते हैं, तो मारुति सुज़ुकी ग्रांड विटारा रु.15 लाख से कम कीमत में सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है.

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