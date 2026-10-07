बंद हो चुकीं ये 5 डीज़ल कारें, पुरानी कारों के बाजार में आज भी क्यों हैं शानदार डील?

डीज़ल कारें शायद फिर से वापसी कर रही हैं और यह बदलाव पुरानी कारों के बाज़ार में साफ़ तौर पर देखा जा सकता है. हालाँकि भारत में नई कारों के बाज़ार में डीज़ल कारें अब कम ही मिलती हैं, लेकिन कई बंद हो चुके मॉडल पुरानी कारों के तौर पर खरीदने के लिए एक अच्छा विकल्प बने हुए हैं. कॉम्पैक्ट हैचबैक से लेकर बड़ी SUV तक, ये कारें बढ़िया टॉर्क, हाईवे पर अच्छा माइलेज और कुछ मामलों में, कार प्रेमियों को पसंद आने वाली खूबियाँ भी काफ़ी किफायती दाम पर देती हैं.

1. फोक्सवैगन पोलो डीजल - ₹2-5 लाख

मॉडल वर्ष: 2010–2020

फोक्सवैगन पोलो डीज़ल उन खरीदारों के लिए सबसे पसंदीदा बंद हो चुकी हैचबैक में से एक है, जो बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव वाली कॉम्पैक्ट कार की तलाश में हैं. अपने समय में यह 1.2-लीटर और 1.5-लीटर TDI डीज़ल इंजन के साथ आती थी, जिसमें से 1.5-लीटर इंजन 88bhp की ताकत और 230 एनएम का टॉर्क बनाता था.

बाद के सालों के अच्छी तरह से रखे गए मॉडल, सेकंड-हैंड मार्केट में अब भी खरीदने के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं. इसकी जर्मन ड्राइविंग स्टाइल, ज़बरदस्त टॉर्क और बढ़िया फ़्यूल इफ़िशिएंसी ने इसे एक सफल डीज़ल हैचबैक बना दिया.

2. मारुति सुज़ुकी S-क्रॉस डीज़ल – ₹4–8 लाख

मॉडल वर्ष: 2015–2020

मारुति सुज़ुकी S-Cross को 1.3-लीटर और 1.6-लीटर डीज़ल इंजन के साथ बेचा गया था. 1.3-लीटर DDiS इंजन 88bhp की ताकत और 200Nm का टॉर्क बनाता था, जबकि बड़ा 1.6-लीटर इंजन 118bhp की ताकत और 320Nm का टॉर्क बनाता था. S-Cross में SUV जैसी स्टाइलिंग और कॉम्पैक्ट साइज़ का मेल है, जो इसे इस्तेमाल की हुई कार यूज़्ड कार) के तौर पर एक प्रैक्टिकल विकल्प बनाता है.

S-Cross की डिमांड पुरानी कारों के बाज़ार में अभी भी बनी हुई है, क्योंकि इसका 1.6-लीटर डीज़ल इंजन भरोसेमंद, दमदार टॉर्क वाला और बहुत ज़्यादा फ़्यूल-एफ़िशिएंट है. इसका 1.6-लीटर डीज़ल वेरिएंट काफ़ी कम मिलता है, जिससे इसकी डिमांड बनी रहती है.

3. महिंद्रा XUV500 - ₹3-8 लाख

मॉडल वर्ष: 2011–2021

XUV500 महिंद्रा की सबसे लोकप्रिय SUV में से एक थी और यह 2.2-लीटर mHawk डीज़ल इंजन के साथ आती थी, जो 152bhp की ताकत और 360Nm का टॉर्क पैदा करता था. इसकी 7 सीटों वाली बनावट, बड़ा कैबिन और हाईवे पर शानदार परफॉर्मेंस इसे उन खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो किफायती पुरानी SUV की तलाश में हैं.

इसे टाटा हेक्सा और टोयोटा इनोवा से मुक़ाबला करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसमें उन दोनों एमपीवी के मुकाबले ज़्यादा फ़ीचर्स और इक्विपमेंट दिए गए थे. इसके अलावा, पावरट्रेन के मामले में XUV500 में AWD सिस्टम भी दिया गया था, जो इनोवा में नहीं था. XUV500 आज भी पुरानी कारों के बाज़ार में एक भरोसेमंद और काबिल 7-सीटर गाड़ी मानी जाती है.

4. फोर्ड एंडेवर डीज़ल – ₹10–25 लाख

मॉडल वर्ष: 2003–2021

भारत के पुरानी कारों के बाज़ार में फोर्ड एंडवर उन बंद हो चुकी फुल-साइज़ SUV में से एक है जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है. इसके अलग-अलग वर्जन में 2.5-लीटर, 2.2-लीटर और 3.2-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता था. बाद के वर्जन, खासकर 3.2-लीटर फाइव-सिलेंडर इंजन वाले मॉडल, अपनी परफ़ॉर्मेंस और ऑफ़-रोड क्षमता के लिए काफ़ी पसंद किए जाते हैं.

एंडेवर का मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर से था और यह आज भी पुरानी कारों के बाज़ार में अपनी कीमत के हिसाब से बेहतरीन वैल्यू देने की वजह से पसंद की जाती है. इसका सबसे लोकप्रिय वर्जन तीसरी पीढ़ी (थर्ड-जेनरेशन) का मॉडल था, जिसे 2016 में भारत में लॉन्च किया गया था. अपने शानदार डिज़ाइन, बड़े कैबिन, दमदार डीज़ल इंजन और बेहतरीन फोर-व्हील-ड्राइव सिस्टम की वजह से यह फॉर्च्यूनर का एक मज़बूत विकल्प साबित हुई.

5. मारुति सुजुकी सियाज़ डीजल - ₹4-7 लाख

मॉडल वर्ष: 2014–2020

मारुति सुज़ुकी सियाज़ में 1.3-लीटर DDiS 200 डीज़ल इंजन मिलता था, जो 88bhp की ताकत और 200Nm का टॉर्क पैदा करता था. यह अपनी बड़ी कैबिन, आरामदायक राइड और शानदार फ़्यूल इफ़िशिएंसी के लिए जानी जाती थी, जिससे यह परिवारों के लिए एक समझदारी भरी सेडान कार बन गई. इस्तेमाल की हुई डीज़ल सियाज़ कारें मॉडल के साल, माइलेज और कंडीशन के आधार पर लगभग ₹4–7 लाख में मिल सकती हैं.

मारुति सुज़ुकी सियाज़ ने सेडान सेगमेंट में न सिर्फ़ अपने पेट्रोल इंजन, बल्कि अपने डीज़ल इंजन के साथ भी मज़बूत जगह बनाई थी. हालांकि इस सेडान को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन पुरानी कारों के बाज़ार में इसकी मांग अभी भी बनी हुई है. इसकी वजह इसकी आरामदायक राइड क्वालिटी और मारुति सुज़ुकी का भरोसेमंद और कम फ़्यूल खपत वाला डीज़ल इंजन है.