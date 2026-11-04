EICMA 2026 की टॉप 5 मोटरसाइकिलें: हीरो एक्सपल्स 450 से लेकर हिमालयन 750 तक जानें कौन-कौन सी बाइक्स हुईं पेश
- EICMA 2026 की 5 ऐसी बाइक्स, जिनमें भारतीय राइडर्स की काफी दिलचस्पी होगी
- ADV सेगमेंट में हीरो एक्सपल्स 450 और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 आकर्षण का केंद्र रहीं
- हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440 को पेश किया गया; TVS अपाचे RTR 125 LC से बेहतरीन परफॉरमेंस की उम्मीद है
EICMA 2026, यानी मिलान मोटरसाइकिल शो में भारतीय ब्रांडों के कई उत्पाद और 'मेड-इन-इंडिया' मोटरसाइकिलें देखने को मिलीं, जिन्हें अगले 12 से 24 महीनों में भारत में लॉन्च किया जा सकता है. लेटेस्ट एडवेंचर बाइक्स से लेकर क्रूज़र, सुपरस्पोर्ट और स्ट्रीट नेकेड बाइक्स तक, यहाँ EICMA 2026 की हमारी चुनी गई टॉप 5 बाइक्स पर एक नज़र डालते हैं.
यह भी पढ़ें: EICMA 2026: हीरो एक्सपल्स स्क्रैम्बलर 250 कॉन्सेप्ट पेश किया गया
हीरो एक्सपल्स 450
सबसे पहले बात करते हैं हीरो एक्सपल्स 450 की – एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसका लंबे समय से इंतज़ार था. अब EICMA 2026 में हमें इसका प्रोडक्शन मॉडल देखने को मिल रहा है. यह बड़ी एक्सपल्स, हीरो की फ्लैगशिप बाइक है। इसमें 421 cc का, फोर-वॉल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो अब तक का हीरो का सबसे पावरफुल इंजन है. यह 9,100 rpm पर लगभग 46 bhp की ताकत और 7,500 rpm पर 38 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप एंड असिस्ट क्लच और 225 mm के लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन दिए गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से एडजस्ट भी किया जा सकता है.
इसमें एक बड़ा TFT डिस्प्ले है, जिसमें एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा, इसमें चार राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और क्रॉस-स्पोक ट्यूबलेस व्हील दिए गए हैं. लेकिन एक्सपल्स 450 को भारत आने में अभी कुछ समय लगेगा. इसे पहले ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और जब तक यह भारत में आएगी, तब तक शायद अगले साल का दूसरा भाग आ चुका होगा.
रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750
रॉयल एनफील्ड की एक एडवेंचर बाइक, जो बहुत जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है, अब तक की सबसे बड़ी 'हिमालयन' है. यह रॉयल एनफील्ड का फ्लैगशिप मॉडल भी है - नई ‘हिमालयन 750’. इसमें पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन, 5 राइड मोड, क्रूज़ कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दिए गए हैं. साथ ही, इसमें 6-एक्सिस इनर्शियल मेज़रमेंट यूनिट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी शामिल है. 224 kg के कर्ब वेट के साथ 'हिमालयन 750' एक भारी बाइक है, लेकिन फिर भी यह कई लोगों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र रहेगी. इसकी कीमतों की घोषणा नवंबर में रॉयल एनफील्ड के 'मोटोवर्स' (MotoVerse) फेस्टिवल में की जाएगी.
हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440
हार्ली-डेविडसन स्प्रिंट 440, हार्ली-डेविडसन और हीरो मोटोकॉर्प की साझेदारी से आने वाला दूसरा मॉडल है. भारत में बनी और हार्ली-डेविडसन X440 पर आधारित, स्प्रिंट 440 का डिज़ाइन एकदम अलग है; X440 की तुलना में यह ज़्यादा पारंपरिक हार्ली-डेविडसन क्रूज़र जैसी दिखती है.
स्प्रिंट 440 भारत में बनी है, लेकिन इसे मिलवॉकी में हार्ली के मुख्यालय में डिज़ाइन किया गया है. भारत में आने से पहले इसे सबसे पहले वैश्विक बाज़ारों में पेश किया जाएगा, और यह विश्व स्तर पर हार्ली-डेविडसन का सबसे किफायती मॉडल होगा. भारत में लॉन्च होने के बाद, स्प्रिंट 440 उन लोगों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर सकती है जो हार्ली-डेविडसन की असली स्टाइल वाली सिंगल-सिलेंडर क्रूज़र बाइक की तलाश में हैं.
बीएमडब्ल्यू एफ 450 आरआर
बीएमडब्ल्यू F 450 RR, भारत में बनी बीएमडब्ल्यू F 450 GS पर आधारित एक पूरी तरह से फेयर्ड (fully-faired) सुपरस्पोर्ट बाइक है. हालाँकि इसके फ्रंट का डिज़ाइन, खासकर स्टैक्ड हेडलाइट, लोगों के बीच अलग-अलग राय पैदा कर सकता है, लेकिन 421 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन (जो 47 bhp की ताकत और 43 Nm का टॉर्क बनाता है) और 177 kg का कर्ब वेट, F 450 RR को मिड-साइज़ सेगमेंट में एक दिलचस्प स्पोर्टबाइक बनाता है. F 450 RR के जल्द ही भारत में बिक्री के लिए आने की उम्मीद है—संभवतः 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में—जो उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, जो BMW ब्रांड वाली एक किफायती स्पोर्टबाइक की तलाश में हैं.
टीवीएस अपाचे RTR 125 LC
टीवीएस ने EICMA 2026 में अपनी अब तक की सबसे स्पोर्टी 125 cc मोटरसाइकिल पेश की है. फिलहाल टीवीएस अपाचे RTR 125 LC को एक ओवरसीज (विदेशी बाजारों के लिए) मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है. इसमें फोर-वाल्व, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो काफी हाई RPM तक जा सकता है - क्योंकि इसकी 14.7 bhp की मैक्सिमम पावर 9,000 rpm पर मिलती है. यह दिखने में शार्प, स्पोर्टी और मस्कुलर है, और बाजार में मौजूद अन्य 125 cc मोटरसाइकिलों के मुकाबले काफी प्रीमियम लगती है. अभी के लिए यह सिर्फ विदेशी बाजारों के लिए है, लेकिन अगर इसे लेकर अच्छी डिमांड दिखती है, तो टीवीएस इसे भारत में भी लॉन्च कर सकती है. इसमें दिए गए फीचर्स और किट को देखते हुए, इसे आम 125 cc कम्यूटर मोटरसाइकिलों से ऊपर की श्रेणी में रखा जाएगा.
लोकप्रिय हार्ले-डेविडसन मॉडल
- हार्ले-डेविडसन
फैट बॉबएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.24 लाख
- हार्ले-डेविडसन
ब्रेकआउटएक्स-शोरूम प्राइस₹ 34.36 लाख
- हार्ले-डेविडसन
स्पोर्ट्सटर एसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.05 - 19.35 लाख
- हार्ले-डेविडसन
फैट बॉयएक्स-शोरूम प्राइस₹ 28.03 लाख
- हार्ले-डेविडसन
स्ट्रीट बॉबएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.23 - 20.41 लाख
- हार्ले-डेविडसन
पैन अमेरिका 1250एक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.62 - 29.54 लाख
- हार्ले-डेविडसन
नाइटस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.54 - 14.75 लाख
- हार्ले-डेविडसन
सीवीओ रोड ग्लाइडएक्स-शोरूम प्राइस₹ 67.37 लाख
- हार्ले-डेविडसन
सीवीओ स्ट्रीट ग्लाइडएक्स-शोरूम प्राइस₹ 63.03 लाख
- हार्ले-डेविडसन
हेरिटेज क्लासिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 26.9 लाख
- हार्ले-डेविडसन
नाइटस्टर स्पेशलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.38 - 15.49 लाख
- हार्ले-डेविडसन
पैन अमेरिका 1250 स्पेशलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.16 - 27.87 लाख
- हार्ले-डेविडसन
रोड ग्लाइडएक्स-शोरूम प्राइस₹ 45.75 - 47.86 लाख
- हार्ले-डेविडसन
स्ट्रीट ग्लाइडएक्स-शोरूम प्राइस₹ 42.5 - 44.55 लाख
- हार्ले-डेविडसन
एक्स440एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.35 - 2.6 लाख
- हार्ले-डेविडसन
एक्स 440 टीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.86 लाख
नई कारें
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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