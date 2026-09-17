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फ़ैमिली के लिए चाहिए सुरक्षित कार? ₹12 लाख से कम में मिलती हैं ये 5 कारें

कारएंडबाइक-टीम
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Sep 17, 2026, 01:08 PM
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फ़ैमिली के लिए चाहिए सुरक्षित कार? ₹12 लाख से कम में मिलती हैं ये 5 कारें
हाइलाइट्स
  • टाटा पंच EV का एडल्ट सेफ्टी स्कोर सबसे ज़्यादा है
  • टाटा कर्व SUV-कूपे स्टाइलिंग के साथ मज़बूत सुरक्षा देती है
  • Dzire एक ज़्यादा किफायती सेडान में 5-स्टार सुरक्षा देती है

अगर फ़ैमिली कार खरीदते समय सुरक्षा आपकी पहली प्राथमिकता है, तो 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग एक अच्छा माप है. भारत NCAP कारों का क्रैश टेस्ट करके बड़ों और बच्चों की सुरक्षा की जांच करता है और साथ ही ज़रूरी सेफ़्टी फ़ीचर्स और तकनीक पर भी ध्यान देता है.

₹12 लाख से कम कीमत वाली कारों में, टाटा पंच EV, टाटा कर्व, मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा XUV 3XO अपनी 5-स्टार रेटिंग के कारण खास हैं. हमने उन्हें सिर्फ़ उनकी स्टार रेटिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) आँकड़े के आधार पर रैंक किया है.

एक ज़रूरी बात यह है कि Punch EV पर नया 2026 भारत NCAP टेस्ट हुआ है. नए मॉडल ने बड़ों की सुरक्षा के लिए 31.09/32 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 45/49 स्कोर किया है. 2024 में टेस्ट की गई पिछली Punch EV ने 31.46/32 स्कोर किया था.

CarBharat NCAP RatingAdult ProtectionChild Protection
टाटा पंच EV5 Stars31.09/3245/49
टाटा कर्व5 Stars29.50/3243.66/49
मारुति सुज़ुकी डिज़ायर5 Stars29.46/3241.57/49
टाटा नेक्सॉन5 Stars29.41/3243.83/49
महिंद्रा XUV 3XO5 Stars29.36/3243/49

1. टाटा पंच EV

Punch EV

भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार | एडल्ट: 31.09/32 | चाइल्ड: 45/49

कीमत: ₹9.69 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

इस लिस्ट में शामिल पांच कारों में से टाटा पंच EV का एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन स्कोर सबसे ज़्यादा है. हालिया 2026 टेस्ट में इसे एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 31.09 और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 45 अंक मिले. यह रेटिंग 2026 में आई पंच EV रेंज पर लागू होती है.

सेफ्टी पंच EV की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. इसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स मिलते हैं, जबकि इसका इलेक्ट्रिक प्लेटफ़ॉर्म बैटरी और क्रैश प्रोटेक्शन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. नए मॉडल के ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर्स भी हैं.

अगर आप पेट्रोल या डीज़ल कार के बजाय इलेक्ट्रिक फ़ैमिली कार चाहते हैं, तो पंच EV एक अच्छा विकल्प है. 2026 मॉडल में 30kWh और 40kWh बैटरी के विकल्प मिलते हैं, जिसमें बड़ी बैटरी 468km तक की रेंज देती है. वहीं, अगर आप पेट्रोल या CNG कार चाहते हैं, तो भी भारत NCAP से इसी तरह की रेटिंग मिलेगी.

खास फ़ीचर्स:

  • 10.25-इंच टचस्क्रीन
  • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • 360-डिग्री कैमरा
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • पैनोरमिक सनरूफ
  • V2L क्षमता

किसे खरीदनी चाहिए: ऐसे परिवार जो ज़्यादातर शहर में इस्तेमाल के लिए 5-स्टार सेफ्टी-रेटेड EV चाहते हैं, जिसमें कभी-कभार वीकेंड ट्रिप के लिए भी काफ़ी रेंज हो.

2. टाटा कर्व

Curvv

भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार | एडल्ट: 29.50/32 | चाइल्ड: 43.66/49

कीमत: ₹9.76 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

टाटा कर्व (टाटा कर्व) SUV कूपे स्टाइलिंग के साथ शानदार भारत NCAP अंक देती है. इसने एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 29.50 और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 43.66 स्कोर किया है, और इसकी बॉडी शेल को स्टेबल रेटिंग मिली है.

सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इसके ऊंचे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी हैं, जिसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं.

कर्व उन खरीदारों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आम कॉम्पैक्ट SUV के मुकाबले ज़्यादा जगह और बड़ा बूट स्पेस चाहते हैं. इसका 500-लीटर का बूट इसे परिवार के सामान के लिए उपयोगी बनाता है, जबकि इसमें मिलने वाला टर्बो-पेट्रोल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स इसे ज़्यादा प्रीमियम फील देते हैं.

खास फीचर्स:

  • 12.3-इंच टचस्क्रीन
  • पैनोरमिक सनरूफ
  • 360-डिग्री कैमरा
  • पावर्ड टेलगेट
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • लेवल 2 ADAS

किसे खरीदना चाहिए: वे परिवार जो बहुत महंगी SUV खरीदे बिना 5-स्टार सेफ्टी, बड़ा बूट और अलग तरह की SUV स्टाइलिंग चाहते हैं.

3. मारुति सुज़ुकी डिज़ायर

Dzire

भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार | एडल्ट: 29.46/32 | चाइल्ड: 41.57/49

कीमत: ₹6.30 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

मारुति सुजुकी डिजायर इस लिस्ट में सबसे सस्ती कार है और यह छोटी सेडान कैटेगरी में 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग के साथ आती है. इसने एडल्ट सुरक्षा के लिए 32 में से 29.46 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 41.57 स्कोर किया.

मारुति ने यहाँ सेफ्टी पीयर्स भी काफ़ी दिए हैं. इनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, EBD के साथ ABS, हिल-होल्ड असिस्ट और सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट शामिल हैं.

डिजायर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके लिए खरीदारों को सुरक्षित फ़ैमिली कार के लिए SUV जितनी कीमत नहीं चुकानी पड़ती. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन बेहतरीन है और यह ब्रांड कम मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है. इसके अलावा, जो लोग ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए CNG और भी सस्ता विकल्प हो सकता है. इस सेडान में परिवार के सामान के लिए 382-लीटर का काम का बूट स्पेस भी मिलता है.

मुख्य फीचर्स:

  • इलेक्ट्रिक सनरूफ
  • 9-इंच टचस्क्रीन
  • 360-डिग्री कैमरा
  • वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • CNG ऑप्शन

किसे खरीदनी चाहिए: ऐसे खरीदार जो अच्छी माइलेज, सही बूट स्पेस और कम रनिंग कॉस्ट वाली सस्ती 5-स्टार फ़ैमिली कार चाहते हैं.

4. टाटा नेक्सॉन

Nexon

भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार | एडल्ट: 29.41/32 | चाइल्ड: 43.83/49

कीमत: ₹7.40 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

टाटा नेक्सॉन कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी में सुरक्षा पर ध्यान देने वाली सबसे लोकप्रिय कारों में से एक रही है. भारत NCAP टेस्टिंग में इसने एडल्ट सुरक्षा के लिए 32 में से 29.41 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 43.83 स्कोर किया. इसके बॉडी शेल को स्टेबल रेटिंग मिली.

नेक्सॉन के सेफ्टी पैकेज में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ISOFIX माउंट्स शामिल हैं. इसके ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा और ड्राइवर की मदद करने वाले दूसरे काम के फीचर्स भी मिलते हैं.

एक और फ़ायदा पावरट्रेन का ऑप्शन है. खरीदार अपने बजट और इस्तेमाल के हिसाब से पेट्रोल, डीज़ल, CNG और EV वर्शन में से चुन सकते हैं. इससे नेक्सॉन एक बहुत ही बढ़िया विकल्प बन जाती है, खासकर उन परिवारों के लिए जो SUV तो चाहते हैं, लेकिन ₹12 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते.

खास बातें:

  • 10.25-इंच टचस्क्रीन
  • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • 360-डिग्री कैमरा
  • वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
  • पैनोरमिक सनरूफ
  • पेट्रोल, डीज़ल, CNG और EV ऑप्शन

किसे खरीदनी चाहिए: वे परिवार जो कई इंजन विकल्प, अच्छे ग्राउंड क्लीयरेंस और बहुत सारे फीचर्स वाली 5-स्टार कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं.

5. महिंद्रा XUV 3XO

3 XO

भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग: 5 स्टार | एडल्ट: 29.36/32 | चाइल्ड: 43/49

कीमत: ₹7.79 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम)

महिंद्रा XUV 3XO इस लिस्ट को पूरा करती है, जिसे एडल्ट प्रोटेक्शन के लिए 32 में से 29.36 और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए 49 में से 43 पॉइंट्स मिले हैं. इसे 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग भी मिली है.

इसके सेफ्टी पैकेज में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट शामिल हैं. ऊंचे वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग असिस्टेंस और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल शामिल हैं.

XUV 3XO पर विचार करने का एकमात्र कारण सेफ्टी नहीं है. इसमें एक बड़ा केबिन, 2,600mm का व्हीलबेस और दमदार टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन भी दिए गए हैं. डीज़ल इंजन का 300Nm टॉर्क हाईवे पर गाड़ी चलाने और पूरे परिवार के साथ सामान ले जाने के लिए खास तौर पर उपयोगी है.

खास बातें:

  • पैनोरमिक स्काईरूफ
  • 10.25-इंच टचस्क्रीन
  • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
  • Harman Kardon ऑडियो सिस्टम
  • 360-डिग्री कैमरा
  • लेवल 2 ADAS

किसे खरीदनी चाहिए: वे परिवार जो बड़े केबिन, दमदार परफॉर्मेंस और उपयोगी ADAS फीचर्स वाली सुरक्षित कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हैं.

निष्कर्ष

ये पांच कारें दिखाती हैं कि 5-स्टार भारत NCAP फैमिली कार पाने के लिए खरीदारों को ₹15-20 लाख खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. टाटा पंच EV इस ग्रुप में सबसे आगे है, जबकि टाटा कर्व, Dzire, Nexon और XUV 3XO भी क्रैश-टेस्ट में मज़बूत सुरक्षा देती हैं.

सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपको और क्या चाहिए. पंच EV उन लोगों के लिए सही है जो EV खरीदना चाहते हैं, कर्व (Curvv) एक ज़्यादा प्रीमियम SUV-कूपे पैकेज देती है, डिज़ायर (Dzire) एक किफायती सेडान है, नेक्सॉन (Nexon) में आपको कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलते हैं और XUV 3XO स्पेस और परफॉर्मेंस के मामले में एक बेहतरीन विकल्प है.

# safer cars# News# Auto Industry

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