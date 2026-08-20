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भारत में खरीदे जा सकने वाले टॉप 5 सबसे स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटर

ज़बरदस्त रफ़्तार पकड़ने की क्षमता से लेकर तेज़ टॉप स्पीड तक, ये ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जो भारत के EV टू-व्हीलर मार्केट में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस लेकर आए हैं.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 20, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • ओला S1 प्रो स्पोर्ट 152 kmph की टॉप स्पीड और 21.4 bhp की ताकत के साथ सबसे आगे है
  • सिंपल वन और टीवीएस X में ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस के साथ-साथ स्पोर्टी स्टाइलिंग और अच्छी रेंज भी मिलती है
  • एथर 450 एपेक्स और यामाहा एयरोक्स-ई बेहतर डायनामिक्स और बाइक के शौकीनों को पसंद आने वाली खूबियों के साथ आते हैं

भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर अब सिर्फ़ शहर में चलने वाले सस्ते और काम के स्कूटर तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. कई कंपनियां अब ऐसे परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रही हैं जो तेज़ी और टॉप स्पीड के मामले में पेट्रोल वाले स्कूटरों को टक्कर दे सकते हैं, और कुछ मामलों में तो उनसे बेहतर भी हो सकते हैं. बहुत तेज़ रफ़्तार वाले ओला S1 प्रो स्पोर्ट से लेकर स्पोर्टी यामाहा एयरोक्स-E तक, यहाँ भारत में अभी मिलने वाले पाँच सबसे स्पोर्टी इलेक्ट्रिक स्कूटरों की जानकारी दी गई है.

 

यह भी पढ़ें: यामाहा RayZR 125 को TFT स्क्रीन और फैसिनो 125 को नए रंग मिले

 

1. ओला S1 प्रो स्पोर्ट

Ola S1 Pro Sport Launched India carandbike edited 1

ओला S1 प्रो स्पोर्ट भारत में बिकने वाला सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर है. इसमें 4680-सेल वाली बैटरी और मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 16 kW की पीक पावर और 71 Nm का टॉर्क बनाती है. इसका मतलब है लगभग 21.4 bhp की ताकत, जो इसे देश के ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफ़ुल बनाती है.

 

ओला का दावा है कि S1 प्रो स्पोर्ट सिर्फ़ 2.0 सेकंड में 0 से 40 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 152 kmph है. 5.2 kWh वाले वर्जन की IDC रेंज 320 km बताई गई है. इसकी शुरुआती कीमत ₹1.49 लाख (एक्स-शोरूम) है, जिससे इसकी परफ़ॉर्मेंस कीमत के हिसाब से काफ़ी शानदार लगती है.

 

परफॉर्मेंस: 21.4 bhp | 71 Nm | 152 kmph | 0-40 kmph की रफ़्तार 2.0 सेकंड में

रेंज: 320 km (IDC) कीमत: 

₹1.49 लाख से शुरू

 

2. सिंपल वन

Simple ONE Gen2 5

सिंपल एनर्जी वन एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे खास तौर पर शौकीनों के लिए बनाया गया है. इसके 5 kWh वाले वर्जन में PMSM मोटर लगी है, जो 11.8 bhp की ताकत और 72 Nm का ज़बरदस्त पीक टॉर्क बनाती है.

 

सिंपल वन स्कूटर 2.55 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और इसकी अधिकतम गति 115 किमी प्रति घंटे है. इसकी 5 किलोवाट-घंटे की बैटरी इसे 265 किमी तक की प्रभावशाली आईडीसी रेंज देती है. 5 किलोवाट-घंटे वाले इस स्कूटर की कीमत वर्तमान में लगभग ₹1.78 लाख (बेंगलुरु एक्स-शोरूम) है.

 

कम वज़न, ज़बरदस्त टॉर्क और तेज़ी से रिस्पॉन्स देने वाले थ्रॉटल का कॉम्बिनेशन 'सिंपल वन' को उपलब्ध सबसे मज़ेदार इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक बनाता है.

 

परफॉर्मेंस: 11.8 bhp | 72 Nm | 115 kmph | 0-40 kmph की रफ़्तार 2.55 सेकंड में

रेंज: 265 km (IDC)

कीमत: ₹1.78 लाख से शुरू

 

3. एथर 450 एपेक्स

Ather 450 Apex Gets Infinity Cruise Control

एथर 450 एपेक्स, एथर की लाइन-अप में शायद सबसे ज़्यादा राइडिंग का मज़ा लेने वालों के लिए बनाया गया स्कूटर है. भले ही इसके परफ़ॉर्मेंस के आंकड़े ओला जितने ज़बरदस्त न हों, लेकिन एथर का चेसिस डायनामिक्स, ब्रेकिंग और राइडर के अनुभव पर ध्यान देने की वजह से 450 एपेक्स को एक अलग ही स्पोर्टी अंदाज़ मिलता है.

 

इसमें 7.0 kW की पीक मोटर है, जो लगभग 9.4 bhp की ताकत और 26 Nm का टॉर्क बनाती है. एथर का दावा है कि यह स्कूटर 0 से 40 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 2.9 सेकंड में पकड़ लेता है और इसकी टॉप स्पीड 100 kmph है. इसकी 3.7 kWh की बैटरी 165 km की IDC रेंज देती है. इस स्कूटर की शुरुआती कीमत ₹1.95 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

परफॉर्मेंस: 9.4 bhp | 26 Nm | 100 kmph | 0-40 kmph की रफ़्तार 2.9 सेकंड में 

रेंज: 165 km तक (IDC) 

कीमत: ₹1.95 लाख से शुरू

 

4. टीवीएस X

T Vs X 5

टीवीएस X भारत के सबसे खास इलेक्ट्रिक स्कूटरों में से एक है. एल्युमीनियम फ्रेम पर बने और मोटरसाइकिल जैसी राइडिंग पोजीशन वाले इस स्कूटर को सिर्फ़ रोज़ाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली EV के तौर पर नहीं, बल्कि परफ़ॉर्मेंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया था.

 

इसकी PMSM मोटर 14.8 bhp की पीक पावर और 40 Nm का टॉर्क बनाती है. टीवीएस का दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 110 kmph है और यह 0 से 40 kmph की रफ़्तार लगभग 2.5 सेकंड में पकड़ लेती है. सोर्स और मौजूदा स्पेसिफिकेशन के आधार पर, इसकी 4.43 kWh बैटरी की रेंज लगभग 159 km बताई गई है. टीवीएस X की कीमत लगभग ₹2.66 लाख (एक्स-शोरूम) है.

 

इसका एल्युमीनियम चेसिस, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन और राइडिंग की खास पोज़िशन, 'X' को उन राइडर्स के लिए बहुत आकर्षक बनाती है जो चाहते हैं कि उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर एक परफॉर्मेंस मशीन जैसा महसूस हो.

 

परफॉर्मेंस: 14.8 bhp | 40 Nm | 110 kmph | 0-40 kmph की रफ़्तार 2.5 सेकंड में

रेंज: 159 km (दावा की गई)

कीमत: ₹2.66 लाख से शुरू

 

5. यामाहा एरोक्स-ई

Yamaha Aerox E Web 37

यामाहा एयरोक्स-E भारत के सबसे पहचाने जाने वाले स्पोर्टी स्कूटर डिज़ाइनों में से एक को इलेक्ट्रिक दौर में लाता है. जुलाई 2026 में भारत में लॉन्च हुआ यह स्कूटर, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में बदलने के बावजूद Aerox फ़ैमिली की आक्रामक मैक्सी-स्कूटर स्टाइलिंग को बनाए रखता है.

 

एयरोक्स-E में PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो 12.6 bhp की ताकत और 48 Nm का टॉर्क बनाता है. इसकी टॉप स्पीड 95.5 kmph बताई गई है, और इसमें लगी दो 1.5 kWh की बैटरी से 117 km की सर्टिफाइड रेंज मिलती है. इसमें इको, स्टैंडर्ड और पावर मोड के साथ-साथ तेज़ी से रफ़्तार पकड़ने के लिए बूस्ट मोड भी दिया गया है.

 

₹2.82 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाला एयरोक्स-E यहाँ मौजूद सबसे महंगे स्कूटरों में से एक है, लेकिन इसका स्पोर्टी डिज़ाइन, यामाहा की ब्रांडिंग और कम स्पीड पर ज़बरदस्त टॉर्क इसे शौकीनों के लिए एक दिलचस्प विकल्प बनाते हैं.


परफॉर्मेंस: 12.6 bhp | 48 Nm | 95.5 kmph 

रेंज: 117 km (सर्टिफाइड) 

कीमत: ₹2.82 लाख से शुरू

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