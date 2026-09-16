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2026-27 में भारत में लॉन्च होने वाली टॉप 5 अपकमिंग मिडसाइज़ एसयूवी

कारएंडबाइक टीम
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Sep 16, 2026, 12:05 PM
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2026-27 में भारत में लॉन्च होने वाली टॉप 5 अपकमिंग मिडसाइज़ एसयूवी
हाइलाइट्स
  • रेनॉ डस्टर के साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन लाएगी
  • ह्यून्दे अपनी नई Bayon एसयूवी पेश करेगी
  • होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट जल्द ही आने की उम्मीद है

भारत में मिडसाइज़ SUV खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए आने वाला समय बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में कई तरह के पावरट्रेन विकल्पों के साथ कई नई गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं. आइए उन मॉडल्स पर एक नज़र डालते हैं जिनके अगले कुछ महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है.

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ह्यून्दे Bayon

इसकी आने वाली एसयूवी का नाम 'Bayon' होगा. ह्यून्दे के प्रेस बयान के अनुसार, फ्रांस के बास्क इलाके के शहर 'Bayonne' के नाम पर रखी गई यह नई एसयूवी, ह्यून्दे की ग्लोबल डिज़ाइन फिलॉसफी को दिखाएगी. साथ ही, यह तेज़ी से बदलते भारत के लिए बनाई गई एक ऐसी SUV होगी जो उत्साह और एडवेंचर की नई भावना का एहसास कराएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के लिए बनने वाली Bayon, ग्लोबल मार्केट में मौजूद इसी नाम की गाड़ी से काफी अलग होगी; ग्लोबल मॉडल असल में i20 हैचबैक पर आधारित एक क्रॉसओवर है.

Hyundai Bayon Based SUV Spied 1

कई स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म हुआ है कि ग्लोबल बायन (Bayon) के मुकाबले, भारत के लिए बनी बायन ज़्यादा सीधी और SUV जैसी है. इस SUV में ह्यून्दे की मौजूदा कई SUV की तरह ही स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप होगा, जिसमें मुख्य हेडलाइट्स के ऊपर पतली LED DRLs लगी होंगी. आंशिक रूप से ढके हुए बंपर से हॉरिजॉन्टल ग्रिल एलिमेंट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के लिए रडार मॉड्यूल का भी पता चलता है.

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट

आने वाले हफ़्तों में होंडा एलिवेट को एक ज़रूरी फ़ेसलिफ़्ट मिलेगा, जिससे SUV को एक नया लुक मिलने की उम्मीद है. फ़ीचर्स की बात करें तो, होंडा नई एलिवेट को और ज़्यादा फ़ीचर्स से लैस कर सकती है, जैसे कि 360-डिग्री कैमरा (जो अभी ऑप्शनल है), वेंटिलेटेड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह.

Honda Elevate facelift spied

पावरट्रेन की बात करें तो, होंडा इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी; इसमें वही जाना-पहचाना 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ही दिया जाएगा. अब यह देखना बाकी है कि क्या एलिवेट के फेसलिफ्ट वर्जन में सिटी वाला हाइब्रिड ऑप्शन मिल सकता है या नहीं.

रेनॉ डस्टर हाइब्रिड

2026 की शुरुआत में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च होने वाली नई रेनॉ डसेटर को आखिरकार वह पावरट्रेन मिल जाएग. जिसका लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था – एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन. डस्टर के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट में 1.8-लीटर GDI पेट्रोल इंजन को 1.4 kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है.

Renault Duster Adventure Edition

e-Tech 160 नाम की इस कार में 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. रेनॉ के अनुसार, इस कार को 1000 km की रेंज के साथ 80% तक प्योर EV मोड में चलाया जा सकता है.

टाटा सिएरा डार्क एडिशन

कई बाहरी रंगों में उपलब्ध, शानदार टाटा सिएरा आखिरकार 'डार्क एडिशन' के तहत पूरी तरह से काले अवतार में उपलब्ध होगी.

Tata Sierra Smart 10

इससे पहले आए दूसरे 'डार्क एडिशन' की तरह ही, 'सिएरा डार्क' का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से काला होगा (इसमें काले अलॉय व्हील होंगे और लगभग कोई क्रोम नहीं होगा), साथ ही इसका कैबिन भी पूरी तरह से काला होगा और इसमें काले लेदरेट सीट होंगे. उम्मीद है कि यह सबसे महंगे वेरिएंट पर आधारित होगा और इसमें टर्बो-पेट्रोल और डीज़ल इंजन के विकल्प मिलेंगे.

महिंद्रा BE 07

2027 की शुरुआत में आने वाली महिंद्रा BE 07, अनोखी BE 6 का एक ज़्यादा समझदारी भरा विकल्प होगी. हाल के महीनों में कई बार इसे फ़ाइनल टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. BE 07 का डिज़ाइन पारंपरिक SUV जैसा होगा, जिससे BE 6 के मुकाबले अंदर ज़्यादा जगह मिलेगी और यह एक ज़्यादा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर सामने आएगी.

mahindra be07

उम्मीद है कि यह BE 6 के साथ अपने इंटीरियर पार्ट्स, और बैटरी व मोटर के ऑप्शन शेयर करेगा.

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