गर्मी में ठंडी-ठंडी रहेगी कार! दमदार AC और रियर वेंट्स वाली 6 किफायती कारें
- इस लिस्ट में वेंटिलेटेड सीटों वाली सबसे सस्ती कार टाटा एरिस है
- इस लिस्ट में वेंटिलेटेड सीटों वाली सबसे महंगी कार किआ सॉनेट है
- होंडा अमेज़ में बड़ी ब्लोअर मोटर और मैक्स कूल फ़ंक्शन मिलता है
भारत के गर्म और उमस भरे मौसम की वजह से कार खरीदते समय एक अच्छा एयर-कंडीशनिंग सिस्टम होना ज़रूरी हो जाता है. आजकल बिकने वाली लगभग हर पैसेंजर कार में एयर-कंडीशनिंग तो होती है, लेकिन पिछली सीट पर बैठे लोगों को आगे बैठे लोगों की तरह अच्छी हवा नहीं मिल पाती.
यह भी पढ़ें: टाटा एरिस Vs होंडा अमेज़: आकार, इंजन और फ़ीचर्स की तुलना
पिछली सीट के AC वेंट्स ठंडी हवा को दूसरी लाइन की तरफ़ भेजकर इस परेशानी को दूर करने में मदद करते हैं. हालांकि भारत में अब कई सस्ती कारों में यह फ़ीचर मिलता है - और कुछ में तो ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कैबिन के आराम को बेहतर बनाने वाले दूसरे फ़ीचर भी होते हैं - फिर भी पिछली सीट के AC वेंट्स अभी भी कम ही देखने को मिलते हैं.
यहाँ भारत में रियर AC वेंट वाली छह किफायती कारें दी गई हैं, जिन्हें उनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है.
1.टाटा एरिस
कीमत: ₹5.29 लाख (एक्स-शोरूम)
टाटा एरिस इस लिस्ट की सबसे सस्ती कार है, जिसकी कीमत ₹5.29 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह नई कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर की जगह लेगी और इसमें पेट्रोल और CNG इंजन के साथ-साथ मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी मिलेंगे.
एरिस में प्योर+ वैरिएंट से ही पीछे की तरफ AC वेंट्स दिए गए हैं. इसके महंगे वैरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जिससे यह इस लिस्ट की वेंटिलेटेड सीट्स वाली सबसे सस्ती कार बन जाती है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और इंटीग्रेटेड डैशकैम जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.
2. ह्यून्दे एक्सटर
कीमत: ₹5.80 लाख (एक्स-शोरूम)
ह्यून्दे एक्सटर एक और किफायती विकल्प है जिसमें पीछे की तरफ खास AC वेंट्स दिए गए हैं. ह्यून्दे ने इन वेंट्स को सेंटर टनल के पिछले हिस्से में लगाया है, जिससे हवा सीधे दूसरी लाइन में बैठे यात्रियों तक पहुँचती है.
इसके महंगे वेरिएंट्स में डिजिटल डिस्प्ले के साथ पूरी तरह से ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है. एक्सटर में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसमें मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प के साथ-साथ CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है.
3. मारुति सुज़ुकी डिज़ायर
कीमत: ₹6.30 लाख (एक्स-शोरूम)
मारुति सुज़ुकी डिज़ायर भारत की सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट सेडान में से एक है. इसमें सेंटर कंसोल में ही पीछे के AC वेंट्स दिए गए हैं, जो दूसरी लाइन की सीटों तक ठंडी हवा पहुँचाने में मदद करते हैं.
डिज़ायर के ऊंचे वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल की सुविधा भी मिलती है. इसका कॉम्पैक्ट कैबिन और पीछे के वेंट्स इसे उन खरीदारों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बनाते हैं जो अक्सर चार या पाँच लोगों के साथ यात्रा करते हैं.
डिज़ायर में 1.2-लीटर का तीन-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन लगा है और यह 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स, दोनों विकल्पों के साथ आती है. इसका CNG वर्जन भी उपलब्ध है.
4. किआ सॉनेट
कीमत: ₹7.30 लाख (एक्स-शोरूम)
इस लिस्ट में किआ सॉनेट दूसरी ऐसी कार है जिसके महंगे वेरिएंट्स में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स के साथ-साथ रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं. साथ ही, इसके हायर वेरिएंट्स में पूरी तरह से ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल की सुविधा भी दी गई है.
पावरट्रेन और वेरिएंट के आधार पर, सॉनेट कई पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ-साथ मैनुअल, iMT, ऑटोमैटिक और DCT ट्रांसमिशन विकल्पों में उपलब्ध है.
5. होंडा अमेज़
कीमत: ₹7.48 लाख (एक्स-शोरूम)
इन कारों में होंडा अमेज़ अलग नज़र आती है क्योंकि इसके अपडेटेड AC सिस्टम में बड़ी ब्लोअर मोटर लगी है. इस नई जेनरेशन की सेडान में 'मैक्स कूल' फ़ंक्शन के साथ पूरी तरह से ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पीछे की तरफ़ AC वेंट्स भी दिए गए हैं.
इस सेडान में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है और यह मैनुअल व CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है.
6. मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा
कीमत: ₹7.49 लाख (एक्स-शोरूम)
इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा है. डिज़ायर और फ्रोंक्स से ऊपर की कैटेगरी में आने वाली इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के कुछ खास वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ-साथ रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं.
इसके रियर वेंट्स सेंटर कंसोल के पिछले हिस्से में लगे हैं और इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये दूसरी लाइन (पिछली सीट) तक ठंडी हवा पहुँचा सकें. वेरिएंट के आधार पर, ब्रेज़ा में कूल्ड ग्लवबॉक्स और रियर USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.
ब्रेज़ा में 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है और यह मैनुअल व ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसका फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्जन भी मिलता है.
सिर्फ़ पीछे के AC वेंट्स होने का मतलब यह नहीं है कि एक कार का एयर-कंडीशनिंग सिस्टम दूसरी कार से ज़्यादा पावरफ़ुल है. कैबिन का साइज़, इंसुलेशन, ब्लोअर की क्षमता, कंप्रेसर की परफ़ॉर्मेंस और वेंटिलेशन डिज़ाइन जैसी चीज़ें भी कूलिंग परफ़ॉर्मेंस पर असर डालती हैं.
इसलिए, जो खरीदार अक्सर परिवार के साथ सफ़र करते हैं, उन्हें पीछे के AC वेंट्स की मौजूदगी और जिस वैरिएंट पर वे विचार कर रहे हैं, उसमें किस तरह का क्लाइमेट-कंट्रोल सिस्टम दिया गया है, इन दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए.
निष्कर्ष
इन छह कारों में टाटा एरिस की शुरुआती कीमत सबसे कम ₹5.29 लाख है, जबकि मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा की कीमत इस रेंज में सबसे ज़्यादा, यानी लगभग ₹7.49 लाख है. इनके बीच, खरीदार हैचबैक-बेस्ड कॉम्पैक्ट SUV और कॉम्पैक्ट सेडान चुन सकते हैं; ह्यून्दे एक्सटर, मारुति सुज़ुकी डिज़ायर, किआ सॉनेट और होंडा अमेज़ में कैबिन स्पेस, पावरट्रेन के विकल्प और आरामदायक फीचर्स के अलग-अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं.
भारत के गर्म इलाकों में रहने वाले खरीदारों के लिए, रियर AC वेंट्स एक काम का फ़ीचर है जिस पर विचार किया जा सकता है, खासकर तब जब कार का इस्तेमाल अक्सर दूसरी लाइन में यात्रियों के साथ किया जाएगा.
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